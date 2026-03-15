Kim Ju Ha là 1 trong những nữ diễn viên kiêm MC nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả tại Hàn Quốc. Cô từng gây chú ý khi xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Real hợp tác cùng Kim Soo Hyun và Sulli. Mới đây, Kim Ju Ha vừa xuất hiện trên 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube của tiến sĩ tâm lý học Oh Eun Young vào hôm 14/3. Tại đây, cô gây xôn xao khi chia sẻ về cuộc hôn nhân đẫm nước mắt với 1 doanh nhân.

Được biết, Kim Ju Ha tổ chức hôn lễ ở Hàn Quốc với vị doanh nhân vào năm 2004. Khi ấy, người này giấu nhẹm việc mình từng có vợ ở Mỹ bằng cách làm giả giấy tờ và đã thành công qua mặt Kim Ju Ha. Thậm chí, khi bắt đầu hẹn hò Kim Ju Ha, vị doanh nhân nọ vẫn còn đang ở trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu. Mãi sau này khi đã kết hôn được 1 thời gian, nữ diễn viên mới tình cờ tìm thấy những giấy tờ quan trọng chứng minh chồng cô từng cưới vợ ở Mỹ trong lần dọn dẹp tủ quần áo cho mẹ chồng.

Khi Kim Ju Ha tìm chồng đối chất, đàng trai không hề tỏ ra ăn năn hối hận mà thậm chí còn có thái độ thách thức gây phẫn nộ: “Cô thấy uất ức lắm hả? Thế thì ly hôn đi”. Kim Ju Ha đau xót nhớ lại thời điểm đó: “Câu nói của anh ta khiến tôi thực sự bị sốc. Khi ấy con đầu lòng của tôi còn chưa đầy 1 tuổi”.

Thời gian sau đó, bi kịch hôn nhân vẫn tiếp tục ập đến với Kim Ju Ha. Cụ thể, nữ diễn viên đã đau đớn, gục ngã khi phát hiện ra việc chồng thuê hẳn căn hộ cho nhân tình ở ngay đối diện nhà mình, thậm chí còn dắt cả con trai sang đó chơi.

Kim Ju Ha trải qua cuộc hôn nhân đẫm nước mắt với 1 doanh nhân có nhân phẩm tệ hại. Ảnh: Naver

Kim Ju Ha rưng rưng nước mắt hé lộ về phản ứng của ông xã sau khi bị cô bắt quả tang bao nuôi tiểu tam: “Khi tôi đưa ra bằng chứng ngoại tình, anh ta đã dùng đến nắm đấm để nói chuyện với tôi. Anh ta làm vậy để bảo vệ bồ nhí. Anh ta đánh tôi đến mức thủng màng nhĩ. Hiện tại, 1 bên tai của tôi nghe không còn được rõ. Tôi đã bị chồng đánh 2 lần, và có 1 lần bị ngã dẫn đến xuất huyết não”.

1 lần khác, ông xã đã bạo hành, siết cổ Kim Ju Ha chỉ vì nữ diễn viên không chịu diện bộ quần áo anh ta mua cho, khiến cô phải nhập viện cấp cứu.

Không chỉ đánh vợ, gã chồng vũ phu của Kim Ju Ha còn bạo hành cả con trai. Nữ diễn viên uất ức vạch trần ông xã bội bạc: “Tôi có thể chịu đựng việc bị anh ta hành hung, nhưng anh ta thậm chí còn đánh đập cả con trai. Chỉ vì con trai tôi chơi trốn tìm rồi mãi sau đó mới chịu bước ra, thế mà anh ta đã lao đến túm cổ áo và tát thằng bé tới tấp. Chuyện đó đã xảy ra 2 lần”.

Kim Ju Ha òa khóc khi nhắc tới những đau khổ do chồng doanh nhân gây ra cho cô. Ảnh: Nate

Vì không thể chịu nổi cảnh sống chẳng khác nào “địa ngục trần gian”, Kim Ju Ha đã đệ đơn ly hôn chồng doanh nhân. Cô giành được quyền giám hộ và nuôi dưỡng con cái, nhận 50 triệu won (879 triệu đồng) tiền bồi thường tổn thất tinh thần do gã chồng tồi tệ gây ra.

Tại thời điểm ly hôn, tài sản chung mà vợ chồng Kim Ju Ha tích lũy được trong thời gian chung sống là 2,7 tỷ won (48 tỷ đồng). Đáng nói, tài sản cá nhân của Kim Ju Ha chiếm phần lớn (gần 100%) trong tổng số tiền nói trên. Được biết, đến khi ly hôn và thực hiện phân chia tài sản, tài sản của chồng cô chỉ còn đúng 320.000 won (khoảng 5,6 triệu đồng) do thói “xài tiền như thác đổ” cho bản thân và nhân tình. Thế nhưng cuối cùng, Kim Ju Ha đã phải chia cho gã chồng phản bội 1,021 tỷ won (18 tỷ đồng) theo phán quyết từ tòa án. Thực ra bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy được 1,021 tỷ won (18 tỷ đồng) này vốn là khối tài sản nữ diễn viên họ Kim “đổ mồ hôi sôi nước mắt” kiếm về chứ chồng cô chẳng đóng góp được nổi 1 phần nhỏ xíu ở trong đó.

Chưa dừng lại ở đó, gã chồng còn bộc lộ rõ bản chất tiểu nhân bỉ ổi ngay sau khi mỹ nhân họ Kim ký giấy ly hôn. Theo đó, chồng doanh nhân đã khuân hết sạch sành sanh đồ đạc trong nhà đúng vào thời điểm tan vỡ với Kim Ju Ha.