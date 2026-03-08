Vụ ồn ào nữ minh tinh Kim Min Hee ngoại tình với đạo diễn kiêm CEO Hong Sang Soo (66 tuổi) đã gây xôn xao dư luận châu Á trong thời gian dài. Trong diễn biến mới nhất, tờ Asiatoday cho hay, nữ đạo diễn Kim Cho Hee đã chịu thiệt hại nặng nề, được xem là cô gái đáng thương nhất trong vụ scandal nói trên. Theo đó, Kim Cho Hee từng có công việc ổn định trong công ty sản xuất phim do Hong Sang Soo thành lập. Nhưng sau khi bê bối ngoại tình của vị đạo diễn họ Hong nổ ra, Kim Cho Hee đã mất việc, từng nghĩ tới chuyện tự tử trong lúc chán chường.

Kim Cho Hee là cô gái đáng thương nhất trong bê bối ngoại tình của Kim Min Hee - Hong Sang Soo. Ảnh: Naver

Đạo diễn Kim Cho Hee bắt đầu làm việc tại công ty sản xuất phim của Hong Sang Soo với vị trí Trưởng phòng sản xuất. Bắt đầu từ bộ phim Like You Know It All do hãng phim của Hong Sang Soo chế tác, Kim Cho Hee đã được tin tưởng và tham gia vào toàn bộ quy trình từ sản xuất, kêu gọi đầu tư, phân phối cho đến quảng bá tác phẩm.

Thời gian đầu làm việc, đạo diễn Kim không được nhận lương. Sau đó, mức lương tăng dần theo thời gian từ mức khởi điểm 700.000 won/tháng (12 triệu đồng) lên thành 2 triệu won/tháng (khoảng 35 triệu đồng) cách đây khoảng 15 năm. Kim Cho Hee đã cống hiến hết mình cho công ty với niềm tin rằng khi hãng phim đi vào hoạt động ổn định, cô sẽ có thể duy trì cuộc sống và có thêm cơ hội thăng tiến trong nghề.

Tuy nhiên, ngay khi quá trình vận hành công ty vừa đi vào quỹ đạo ổn định thì vụ bê bối ngoại tình liên quan tới đạo diễn kiêm CEO Hong Sang Soo nổ ra. Từ đây, hãng phim bỗng lao dốc và đối mặt với cơn khủng hoảng chưa từng thấy. Kim Cho Hee nhớ lại khoảng thời gian đen tối: “Vị đạo diễn mà tôi kính trọng (Hong Sang Soo) đã vướng vào scandal quan hệ ngoài luồng với 1 nữ diễn viên (Kim Min Hee), khiến quá trình sản xuất phim rơi vào hỗn loạn tột độ”.

CEO Hong Sang Soo khiến công ty sản xuất của mình điêu đứng sau khi có mối quan hệ sai trái với Kim Min Hee. Ảnh: Nate

Với tư cách là người đảm nhận vai trò sản xuất ở hãng phim, đạo diễn Kim Cho Hee đã phải trực tiếp đối mặt với những câu hỏi chất vấn dồn dập từ giới truyền thông và các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Sau đó, đạo diện Kim được công ty cho nghỉ phép có lương trong 1 năm và cô đã lên đường sang Canada.

Thế nhưng, chỉ khoảng 1 tháng sau khi được cho nghỉ phép, Kim Cho Hee bất ngờ nhận ra công ty đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô. Thì ra công ty của Hong Sang Soo đã sa thải nữ đạo diễn họ Kim theo 1 cách không thể phũ phàng hơn. Khi ấy, Kim Cho Hee tuyệt vọng đến mức từng có ý định tự tử.

Rất may là nữ diễn viên Jung Yu Mi đã đến Canada an ủi, động viên Kim Cho Hee. Nhờ vậy, nữ đạo diễn họ Kim đã vực dậy tinh thần và lấy lại động lực phấn đấu, cống hiến cho làng điện ảnh xứ kim chi. Thời gian sau đó, Kim Cho Hee trở về Hàn Quốc và hoạt động với tư cách đạo diễn phim.

Kim Cho Hee từng nghĩ quẩn trong thời gian ở Canada sau khi bị công ty Hong Sang Soo sa thải. Ảnh: Nate

Được biết, vụ bê bối ngoại tình liên quan tới Hong Sang Soo - Kim Min Hee đã khiến truyền thông xứ kim chi tốn nhiều giấy mực suốt 1 thập kỷ qua. Đây cũng chính là cặp đôi bị công chúng xứ Hàn ghét nhất trong những năm trở lại đây. Vào năm 2015, nữ diễn viên 8X lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn đáng tuổi bố, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành “nàng thơ” trong mọi tác phẩm.

Truyền thông Hàn cho biết vì yêu Kim Min Hee say đắm, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình. Điều này khiến “bà cả” phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ tiểu tam rằng: “Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải”.

Để được ở bên Kim Min Hee, đạo diễn họ Hong gấp rút đệ đơn ly hôn vợ từ năm 2016 nhưng đã bị tòa án bác bỏ. Sau khi không thể ly hôn, Hong Sang Soo quyết định dọn về sống chung với Kim Min Hee, và cặp đôi này trơ trẽn ngoại tình suốt hơn 10 năm qua.