Sáng 14/3, tờ Koreaboo đưa tin, 2 thành viên Soobin - Beomgyu đến từ nhóm nhạc nam đình đám Hàn Quốc TXT vừa bất ngờ dính nghi vấn hẹn hò với nhau, khiến cộng đồng mạng loạn cào cào. Tin đồn tình ái bắt nguồn từ loạt ảnh cùng lời chúc mà Soobin gửi tới Beomgyu nhân dịp sinh nhật.

Trong 4 hình ảnh Soobin đăng lên nhằm chúc mừng sinh nhật Beomgyu, công chúng đổ dồn sự chú ý vào khoảnh khắc anh dành cho đàn em 1 ánh nhìn vô cùng trìu mến. Chưa dừng lại ở đó, thông điệp chúc mừng mà Soobin gửi tặng người em cùng nhóm cũng gây bàn tán xôn xao: “Beomgyu à, em giống như ánh sáng mùa xuân không bao giờ lụi tắt vậy đó. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Em là người bạn số 1 của anh”. Trên các diễn đàn mạng xã hội, 1 số khán giả đã nói vui rằng, lời chúc này quá đỗi ngọt ngào, chẳng khác gì lời nhắn truyền tải thông điệp lãng mạn giữa các cặp đôi đang yêu nhau. Cũng từ loạt chi tiết kể trên, nghi vấn Soobin - Beomgyu đang bí mật hẹn hò bỗng rộ lên.

Soobin chia sẻ loạt ảnh để chúc mừng sinh nhật Beomgyu cùng dòng thông điệp gây xôn xao. Ảnh: X

Đặc biệt, hình ảnh Soobin trao cho Beomgyu ánh nhìn trìu mến đã chiếm trọn spotlight. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Soobin (bên phải) và Beomgyu bỗng trở thành chủ đề nóng. Ảnh: Naver

Giữa nghi vấn tình ái mới đây, loạt tương tác đáng chú ý giữa Soobin - Beomgyu cũng đã được “đào xới” lên nhiệt tình. Trong đó, cảnh tượng 2 nam idol 10X khoác tay nhau giữa sân bay Gimpo sau khi hoàn thành lịch trình ở Nhật Bản hồi năm 2020 bỗng trở nên viral lại. Khi ấy, 1 tờ báo Hàn còn giật dòng tít gây xôn xao về hình ảnh của Soobin - Beomgyu: “Soobin và Beomgyu (TXT) nhìn như 1 cặp đôi tình tứ”.

Ngoài ra, Beomgyu từng dành cho đàn anh những lời nhắn nhủ đầy chân thành: “Anh Soobin là người dành cho em nhiều sự quan tâm nhất. Vậy nên, bất cứ khi nào ở bên cạnh anh ấy, em cũng luôn cảm thấy thoải mái dù tâm trạng lúc đó có đang lo lắng hay mệt mỏi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng nhau thật lâu anh nhé”.

Những chi tiết nêu trên góp phần khiến tin đồn Soobin - Beomgyu bí mật hẹn hò càng thêm lan nhanh.

Beomgyu khoác tay Soobin (bên phải) trong lần lộ diện ở sân bay Gimpo cách đây 6 năm. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện chia phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn 2 thần tượng nhóm TXT đang yêu đương. 1 số khán giả cho rằng Soobin - Beomgyu dường như có tình cảm mập mờ trên mức tình bạn. Thế nhưng, phần đông cư dân mạng lại nhấn mạnh, 1 bộ phận fan couple đang ảo tưởng, đồng thời khẳng định Soobin - Beomgyu chỉ đơn thuần xem nhau như bạn bè chí cốt hoặc anh em thân thiết cùng nhà.

Soobin sinh năm 2000, trong khi đó Beomgyu sinh năm 2001, cả 2 đều là gương mặt nổi bật, hút fan trong nhóm nhạc đình đám TXT. TXT ra mắt cách đây 7 năm, nhanh chóng gây chú ý với tư cách em trai BTS. Trong suốt sự nghiệp, nhóm gặt hái được nhiều thành công với loạt bản hit ăn khách trên thị trường và thu hút lượng view cao trên YouTube như Sugar Rush Ride, Blue Hour,...