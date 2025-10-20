Đây là người thật hay là yêu quái: U80 vẫn trẻ đẹp như mới 40, visual đúng chuẩn sang xịn mịn

Trên thảm đỏ Kim Chung lần thứ 60 vừa qua, minh tinh Phan Nghinh Tử khiến cả mạng xã hội sững sờ: Ở tuổi 76, bà vẫn rạng rỡ trong chiếc váy trắng xuyên thấu, làn da căng mịn, thần thái sang trọng không khác gì thời đỉnh cao. Câu nói "Tuổi tác chỉ là con số" của bà lập tức chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Trên weibo, netizen tràn ngập lời nhắn "xin vía trẻ lâu, đẹp mãi như Phan Nghinh Tử".

Từ nàng Tiểu Long Nữ đến Nữ hoàng Võ Tắc Thiên

Phan Nghinh Tử sinh năm 1949 tại Tô Châu (Trung Quốc), sau đó sang Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống và sớm bén duyên nghệ thuật. Năm 14 tuổi, bà gia nhập hãng phim Thiệu Thị, lò đào tạo minh tinh hàng đầu Hong Kong thập niên 1960.

Đến thập niên 1980, bà chuyển sang thị trường truyền hình Đài Loan, trở thành biểu tượng của thời kỳ vàng son phim cổ trang.

Năm 1984, bà đóng vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ bản Đài Loan – tạo nên hình mẫu "nàng tiên khí" được người dân nhớ mãi.

Năm 1985, bà tiếp tục bùng nổ với Nhất Đại Nữ Hoàng, hóa thân thành Võ Tắc Thiên, đạt rating kỷ lục hơn 60% – một con số hiếm có trong lịch sử truyền hình.

Từ đó, Phan Nghinh Tử được mệnh danh là "Nữ hoàng truyền hình Đài Loan", người có thể đóng từ thiếu nữ đôi mươi đến hoàng hậu trung niên mà không hề gượng gạo.

"Trẻ mãi không già" – Bí quyết của người phụ nữ 76 tuổi vẫn tỏa sáng

Tái xuất trong lễ trao giải Kim Chung năm 2025, Phan Nghinh Tử gây sốt mạng xã hội bởi diện mạo trẻ trung hơn tuổi thật hàng chục năm.

Bà xuất hiện với váy trắng đính pha lê, dáng người săn chắc, vùng cổ gần như không có nếp nhăn. Trước câu hỏi "Làm sao mà trẻ đến thế?", nữ diễn viên chỉ cười: "Tuổi tác chỉ là một con số, điều quan trọng nhất là phải vui, đừng nghĩ đến những chuyện buồn".

Theo bài đăng trên Yahoo Taiwan, Phan Nghinh Tử cho biết bà vừa hoàn tất 16 ngày tịnh tu trước khi xuất hiện trên thảm đỏ Kim Chung 60. Trong khoảng thời gian đó, bà "nhịn ăn, nhịn nói, không động vào điện thoại" như một cách thanh lọc thân tâm và "reset" năng lượng sống. Nữ minh tinh nói thêm: "Giữ tâm an là cách tôi kéo dài thanh xuân. Khi tâm bạn nhẹ, khuôn mặt cũng tự nhiên trẻ."

Trong hơn 60 năm làm nghệ thuật, Phan Nghinh Tử là một trong số ít nghệ sĩ chứng kiến ba thời kỳ huy hoàng: Phim điện ảnh Hong Kong cổ điển, phim truyền hình Đài Loan thập niên 80, và giờ là thời đại mạng xã hội.

Cận cảnh nhan sắc lão hoá ngược của Phan Nghinh Tử

Mỗi lần xuất hiện, bà đều khiến khán giả nhớ về "một thời rực rỡ". Ở tuổi ngoài 70, Phan Nghinh Tử vẫn là gương mặt đại diện cho khí chất và sự tự tin của phụ nữ Á Đông – không ồn ào, không cần chiêu trò, chỉ bằng phong thái đã đủ nổi bật.

Bên cạnh nhan sắc, điều khiến công chúng yêu mến Phan Nghinh Tử chính là thái độ sống đầy năng lượng.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với tài tử Trần Hồng Liệt, bà không tái giá mà chọn cuộc sống thanh tịnh, dành thời gian đọc sách, thiền định và làm từ thiện.

Truyền thông Đài Loan gọi bà là "nữ thần tâm linh" – người truyền cảm hứng cho cả phụ nữ trung niên về cách yêu bản thân và gìn giữ thanh xuân bằng nội tâm.

