Nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Shinoda Mariko (cựu thành viên AKB48) từng trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng sau ồn ào ngoại tình với giám đốc có vợ con hồi năm 2022. Vụ scandal động trời khiến cô bị chồng cũ đệ đơn ly dị, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn 4 năm.

Tới sáng 30/3, tờ Yahoo News vừa bất ngờ đăng tải thông tin mới gây xôn xao liên quan tới cuộc sống hiện tại của Shinoda. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1986 mới đây đã tuyên bố tái hôn với Chủ tịch Asano Koji hơn cô tận 7 tuổi. Được biết, Asano Koji là người sáng lập kiêm CEO của công ty công nghệ Knowledge Work. Trước đó, Shinoda Mariko - Asano Koji đã công khai mối quan hệ tình cảm từ tháng 9/2024.

Trên trang cá nhân, Shinoda Mariko vừa đích thân thông báo tin vui với công chúng: “Tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người trong suốt thời gian qua. Xin được thông báo rằng tôi đã đăng ký kết hôn với người mà mình tìm hiểu bấy lâu nay. Tôi hy vọng rằng mình và ông xã có thể cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Rất mong nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ mọi người. Tôi cũng chúc cho các bạn luôn hạnh phúc và dồi dào sức khỏe”.

Shinoda Mariko tái hôn với CEO công nghệ hơn tận 7 tuổi. Ảnh: Yahoo News

Trước khi đến với CEO Asano Koji, Shinoda Mariko từng trải qua cuộc hôn nhân không êm đềm kéo dài 4 năm với 1 doanh nhân kém cô 3 tuổi. Còn nhớ hồi cuối năm 2022, trang tin Friday Online đã tung đoạn ghi âm Shinoda Mariko thừa nhận hành vi ngoại tình ngay trong cuộc hôn nhân với chồng cũ. Được biết, nhân tình của cô là Giám đốc 1 công ty du lịch, đã có vợ và 2 con trai. Shinoda Mariko bị chồng cũ tố thường xuyên nói dối để qua lại với nhân tình ngay tại căn hộ riêng của đối phương.

Trong đoạn ghi âm, Shinoda Mariko thừa nhận lỗi lầm và cầu xin chồng cũ: “Tất cả là lỗi của em, em thật tồi tệ, làm ơn đi”. Nhưng chồng cũ của nữ diễn viên vẫn cương quyết: “Quá muộn rồi, chính cô là người phá nát gia đình này”. Sau 1 hồi tranh cãi, nữ ngôi sao sinh năm 1986 đe dọa sẽ tự tử: “Em sẽ nhảy từ lan can xuống đấy” nhằm nhận được sự tha thứ từ chồng cũ song bất thành.

Trước đó, chồng cũ đã nộp đơn khởi kiện Shinoda Mariko vì tội ngoại tình, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Chồng cũ từng nhiều lần đề nghị nữ minh tinh 8X mau chóng chấm dứt tình cảm ngoài luồng, nhưng cô vẫn bỏ bê chồng con để đến với nhân tình.

Hồi năm 2022, Shinoda Mariko đã thừa nhận ngoại tình, dọa tự tử trong đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với chồng. Ảnh: X

Shinoda Mariko từng lên tiếng bác bỏ cáo buộc ngoại tình, tố ngược lại chồng là người có tính ghen tuông, kiểm soát. Nhưng công chúng không mấy tin vào những phát ngôn này của cô.

Shinoda Mariko sinh năm 1986, là thành viên thế hệ thứ 1.5 của AKB48. Người đẹp gia nhập nhóm vào năm 2006 và tốt nghiệp vào năm 2013, cô thuộc nhóm Kami7 (7 thành viên nổi tiếng nhất). Bên cạnh ca hát, cô còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình đáng chú ý.