Chiều 21/3, tờ Osen cho hay, nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc Song Hae Na vừa làm khách mời trên chương trình talk show được phát sóng trên kênh YouTube của nam ca sĩ Tak Jae Hoon. Tại đây, chân dài đình đám xứ kim chi gây sốc khi lần đầu công bố chuyện cô tận mắt chứng kiến cảnh bạn trai cũ ngoại tình, âu yếm 1 người phụ nữ lạ mặt.

Song Hae Na bức xúc vạch trần bạn trai cũ ngay trên sóng trực tiếp: “Tôi từng tận mắt thấy cảnh bạn trai cũ hôn say đắm 1 người phụ nữ. Họ trao nhau nụ hôn vô cùng nồng cháy. Lúc đó, anh ta bảo rằng ‘Vì anh say quá nên mới thế, cho anh xin lỗi’, nhưng cách giải thích như vậy thật hết sức vô lý”.

2 ca sĩ Tak Jae Hoon và Lee Seung Chul cũng đồng tình với Song Hae Na khi cho rằng việc lấy say rượu ra để làm cái cớ giải thích cho hành vi ngoại tình là điều không thể chấp nhận được: “Sao nhiều người cứ lấy rượu ra làm lá chắn nhỉ? Cứ lấy rượu ra làm cái cớ như vậy thì có khi chuyện xấu xa nào cũng dám làm”.

Song Hae Na cho biết cô bị bạn trai phản bội, “cắm sừng”. Từ đó, nữ diễn viên kiêm người mẫu đã quyết định dứt tình, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với bạn trai. Ảnh: Naver

Cũng trong talk show mới đây, Song Hae Na tuyên bố cô đã cắt đứt quan hệ với bạn trai ngay lập tức sau khi bắt quả tang đối phương phản bội mình: “Hành động đó cho thấy anh ta hoàn toàn không tôn trọng tôi. Kể từ cái ngày hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa”.

Sau khi công bố chuyện chia tay bạn trai, Song Hae Na còn hé lộ 1 phần liên quan tới hình mẫu lý tưởng của bản thân, cho thấy cô đã sẵn sàng tìm đối tượng mới để hẹn hò sau cuộc tình nhiều nước mắt. Nữ diễn viên đình đám xứ Hàn cho biết cô ghét những người đàn ông không vệ sinh vùng lông trên cơ thể mình. Song Hae Na thú thực: “Tôi ước gì họ loại bỏ sạch sẽ hoàn toàn vùng lông trên cơ thể. Như vậy trông sẽ rất gọn gàng. Về mặt vệ sinh thì việc làm sạch vùng lông cơ thể sẽ mang lại cảm giác sạch sẽ. Mọi người cứ thử triệt lông toàn thân dù chỉ 1 lần đi mà xem, các bạn sẽ trở nên sạch sẽ lạ thường luôn ấy”.

Những chia sẻ của Song Hae Na đã gây sốt mạng xã hội xứ Hàn mới đây. Ảnh: X

Song Hae Na sinh năm 1987, là 1 trong những chân dài nổi đình nổi đám tại làng giải trí Hàn Quốc. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện với tư cách thí sinh trong chương trình Korea’s Next Top Model mùa 2 cách đây 15 năm. Tại thời điểm chương trình lên sóng, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ buổi chụp hình đầu tiên. Cuối cùng, sao nữ họ Song giành được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Sau màn tỏa sáng tại Korea’s Next Top Model mùa 2, Song Hae Na đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Esteem. Kể từ đó tới nay, nữ nghệ sĩ hoạt động với tư cách người mẫu kiêm diễn viên và ngày càng khẳng định được tên tuổi tại làng giải trí Kbiz cạnh tranh khốc liệt. Được biết, cô từng ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình đáng chú ý như Queen of the Ring, Đoàn Tùy Tùng,...