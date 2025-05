Nữ diễn viên khiến Song Hye Kyo bật khóc đang viral khắp MXH: Người phụ nữ ai cũng nhớ mặt nhưng hiếm khi nhớ tên!

Trong nền điện ảnh Hàn Quốc luôn xoay quanh ánh hào quang của các gương mặt chính, Yeom Hye Ran là một trường hợp hiếm hoi: Một nữ diễn viên không đi theo lộ trình hào nhoáng, không tạo scandal, nhưng vẫn khiến cả ngành công nghiệp cúi đầu công nhận bằng thực lực. Chiến thắng của cô tại Baeksang Arts Awards 2025 với giải Nữ phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong When Life Gives You Tangerines không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho hơn hai thập kỷ bền bỉ cống hiến.

Khi Yeom Hye Ran lên nhận giải, camera bắt trọn khoảnh khắc người bạn thân của cô - Song Hye Kyo rưng rưng nước mắt. Đây đang là khoảnh khắc viral nhất hiện tại, khiến nhiều cư dân mạng tò mò Yeom Hye Ran thực sự là ai?

Sự nghiệp: Lặng lẽ nhưng chưa từng mờ nhạt

Yeom Hye Ran sinh năm 1976 tại Yeosu, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Tốt nghiệp ngành Văn học Hàn Quốc tại Đại học Nữ sinh Seoul, cô từng dự định trở thành giáo viên. Nhưng định mệnh rẽ hướng khi cô bước chân vào thế giới sân khấu kịch và sớm phát hiện đam mê diễn xuất cháy bỏng. Cô khởi nghiệp với vai trò diễn viên sân khấu vào năm 1999 và dành gần một thập kỷ để trau dồi kỹ năng trên các sân khấu lớn nhỏ.

Khán giả lần đầu được biết đến Yeom Hye Ran qua một vai phụ trong Memories of Murder (2003), tác phẩm kinh điển của đạo diễn Bong Joon Ho. Dù không đảm nhận tuyến chính, nhưng ánh mắt đầy suy tư và thần thái điềm đạm của cô đã khiến người xem ghi nhớ. Sau đó, Yeom dần định vị phong cách riêng thông qua những vai phụ đặc sắc trong loạt phim truyền hình gây tiếng vang như Dear My Friends – nơi cô khắc họa một người phụ nữ chịu đựng bạo lực gia đình với nỗi đau trầm lặng; When the Camellia Blooms với hình tượng nữ luật sư ly hôn sắc sảo, tự tin nhưng đối mặt với vấn đề lòng tin trong hôn nhân; hay The Uncanny Counter, nơi cô thể hiện khả năng hóa thân vào nhân vật có năng lực siêu nhiên nhưng vẫn đậm chất người thường.

Yeom Hye Ran trong Dear My Friends

Tuy nhiên, phải đến The Glory (2022), khán giả đại chúng mới thực sự cảm nhận được chiều sâu diễn xuất của Yeom Hye Ran. Trong vai Kang Hyun Nam – một người phụ nữ bị chồng bạo hành, cô đã truyền tải một cách chân thực sự tuyệt vọng, uất ức và nghị lực thầm lặng của những nạn nhân trong xã hội Hàn hiện đại. Vai diễn này không chỉ mang về cho cô hàng loạt đề cử danh giá mà còn khiến khán giả khắp châu Á cảm động. Sau đó, Yeom tiếp tục khiến người xem rúng động trong Mask Girl, tái khẳng định khả năng thể hiện cảm xúc đa tầng của cô.

Nữ diễn viên trong When the Camellia Blooms...

... và The Glory

Không chạy theo các vai nữ chính lộng lẫy, Yeom Hye Ran bền bỉ theo đuổi hình tượng những người phụ nữ bình thường nhưng giàu nội tâm – và chính sự lựa chọn đó đã tạo nên bản sắc không thể thay thế trong lòng khán giả.

Baeksang 2025: Trái ngọt muộn màng

Tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 61 vào ngày 5/5/2025, Yeom Hye Ran đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Jeon Gwang Rye trong When Life Gives You Tangerines. Cô vào vai mẹ của nữ chính Ae Sun, sống trong một xã hội trọng nam khinh nữ, mang theo mặc cảm và sự dằn vặt cả đời.

Dù không xuất hiện dày đặc, nhưng mỗi lần lên hình, Yeom đều truyền tải lớp lang nội tâm tinh tế. Tờ The Korea Herald ca ngợi: "Yeom Hye Ran là nữ diễn viên có khả năng thể hiện sự im lặng với âm lượng lớn nhất. Cô không cần lời thoại, chỉ cần ánh mắt là đủ."

Chiến thắng tại Baeksang 2025 là lần thứ hai liên tiếp cô nhận được giải thưởng này, sau The Glory tại lễ trao giải năm 2024 – điều rất hiếm gặp trong lịch sử Baeksang.

Tình bạn đẹp với Song Hye Kyo: Không chỉ là đồng nghiệp

Mối quan hệ giữa Yeom Hye Ran và Song Hye Kyo nảy nở từ The Glory. Trong phim, họ là những người phụ nữ tổn thương đứng cùng chiến tuyến. Ngoài đời, họ trở thành tri kỷ. Song Hye Kyo từng chia sẻ hình ảnh của Yeom trên Instagram cá nhân, gọi cô bằng biệt danh trìu mến "Yeom unnie".

Tại lễ trao giải Baeksang 2025, khi Yeom Hye Ran lên sân khấu nhận giải, ống kính đã bắt được khoảnh khắc Song Hye Kyo rưng rưng nước mắt và nở nụ cười đầy tự hào. Trên các diễn đàn như Naver, DC Inside, khoảnh khắc ấy trở thành chủ đề được chia sẻ rầm rộ. Cộng đồng mạng gọi đây là "tình bạn vàng của K-drama".

Fun facts: Những điều thú vị ít ai biết về Yeom Hye Ran

- Không xuất thân nghệ thuật: Khác với nhiều diễn viên Hàn, Yeom không học diễn xuất bài bản tại các trường nghệ thuật mà đi lên từ sân khấu kịch. Cô tốt nghiệp ngành Văn học Hàn Quốc tại Đại học Nữ sinh Seoul và phát hiện đam mê diễn xuất qua câu lạc bộ kịch của trường.

- Được đồng nghiệp trẻ ngưỡng mộ: Yeom Hye Ran được nhiều diễn viên trẻ đánh giá cao nhờ diễn xuất chân thực. Cô từng hợp tác với IU trong When Life Gives You Tangerines (2025), nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

- Luôn chọn vai diễn nhiều tầng nghĩa: Từ người mẹ tảo tần (When Life Gives You Tangerines), nạn nhân bạo lực (The Glory), đến những vai ít thoại nhưng giàu cảm xúc (Dear My Friends), Yeom luôn ưu tiên chiều sâu hơn là spotlight.

- Không scandal – không chiêu trò: Hơn 20 năm làm nghề, cô chưa từng vướng ồn ào, giữ hình ảnh sạch và chuyên nghiệp.

- Từng lo lắng bị ghi sai tên: Khi ra mắt trong Memories of Murder (2003), Yeom lo rằng tên cô bị ghi nhầm thành "Eom Hye Ran" thay vì "Yeom Hye Ran".

- Giống nhiều người nổi tiếng: Cô được cho là có ngoại hình giống diễn viên hài Jung Yi Rang, đạo diễn âm nhạc Kim Moon Jung, và diễn viên Shim So Young.

- Vai Kang Hyeon Nam viết riêng cho cô: Trong The Glory, vai Kang Hyeon Nam được biên kịch Kim Eun Sook sáng tạo với hình dung về Yeom ngay từ đầu, và cô là diễn viên đầu tiên được chọn.

Trong thời đại của những màn debut lộng lẫy và các cú hích viral, Yeom Hye Ran là lời nhắc rằng tài năng chân chính sẽ tự khắc được nhìn thấy – dù muộn. Không cần là trung tâm sân khấu, không cần đến sự lấp lánh của danh tiếng, cô vẫn có thể khiến người ta không thể rời mắt.

Yeom Hye Ran không phải là minh tinh. Cô là một biểu tượng diễn xuất – một "nữ phụ quốc dân" theo đúng nghĩa đẹp nhất: Khi không cần tranh giành hào quang nhưng vẫn đủ sức khiến cả khán phòng rơi lệ khi tên cô được xướng lên.