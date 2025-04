3 "nữ hoàng đẫm lệ" xuất sắc nhất phim Hàn Quốc mọi thời đại: Song Hye Kyo vẫn thua 1 đại mỹ nhân

Khác với phim phương Tây vốn thường hướng đến sự kiềm chế cảm xúc, phim Hàn không ngại bộc lộ những cơn bão nội tâm. Và nước mắt trở thành “vũ khí” mạnh nhất. Tuy nhiên, để khóc đẹp trên màn ảnh không hề đơn giản. Ánh mắt phải ngấn nước đúng lúc, giọng nói phải run rẩy vừa đủ, hơi thở phải hụt hẫng mà không quá lố... Nhiều chuyên gia casting tại Hàn từng chia sẻ với Korea Herald rằng: “Khóc đẹp là một trong những kỹ năng đầu tiên chúng tôi kiểm tra khi chọn diễn viên nữ cho phim melodrama”.

Vậy ai là “nữ hoàng khóc đẹp” nhất phim Hàn Quốc – người khiến ta chỉ cần một ánh nhìn rưng rưng là đủ vỡ òa cảm xúc?

Song Hye Kyo sinh ngày 22/11/1981, là cái tên không thể bỏ qua khi nói về khóc đẹp. Với đôi mắt to, sâu thẳm, cô mang đến những cảnh khóc đầy ám ảnh, thường được mô tả là "nhẹ nhàng nhưng xé lòng". Từ Trái Tim Mùa Thu (2000), Song Hye Kyo đã in sâu vào tâm trí khán giả với hình ảnh cô gái nhỏ yếu đuối, đôi mắt luôn ươn ướt, giọng nói đứt quãng như rơi vỡ. Sự mong manh ấy không hề thay đổi dù thời gian trôi qua. Trong Gió Đông Năm Ấy (2013) hay gần đây là The Glory (2022), đôi mắt của Song Hye Kyo vẫn nói lên cả nghìn cảm xúc. Không cần gào thét, chỉ ánh nhìn ngấn lệ của cô đã đủ khiến khán giả phải nuốt nước mắt vào trong.

Trong phim điện ảnh The Crossing (2014), cảnh cô đứng giữa bến cảng, mắt rưng rưng nhìn con tàu xa dần, được khen ngợi là "biểu tượng của nỗi đau thầm lặng". Một bài phân tích của The Korea Times từng nhận định: “Khóc của Song Hye Kyo là khóc bằng ánh mắt – một nghệ thuật hiếm có”.

Khả năng khóc của nữ diễn viên không phô trương, mà tập trung vào ánh mắt và sự kiềm chế, tạo nên sức hút đặc biệt. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng các cảnh khóc của cô đôi khi "quá hoàn hảo", thiếu sự bộc phát cần thiết trong những khoảnh khắc cao trào.

Park Shin Hye

Park Shin Hye sinh ngày 18/2/1990, là biểu tượng của những giọt lệ chân thành, dễ khiến khán giả đồng cảm. Với gương mặt trong sáng và đôi mắt tròn đầy biểu cảm, cô đã tạo nên nhiều khoảnh khắc khóc đáng nhớ. Trong bộ phim gây xúc động Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7, vai Ye Seung của cô, một cô gái đấu tranh để minh oan cho cha, có cảnh khóc trong phòng xử án khiến hàng triệu khán giả rơi lệ. Cảnh này được xem là "đỉnh cao của sự kết nối cảm xúc".

Trong Pinocchio, vai Choi In Ha của Park Shin Hye mang đến những cảnh khóc vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, đặc biệt khi cô đối mặt với sự thật về gia đình. Khán giả đánh giá cao cách cô sử dụng giọng nói run rẩy và ánh mắt để truyền tải nỗi đau. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng phong cách khóc của Park Shin Hye đôi khi quá "dự đoán", thiếu sự đột phá so với các đàn chị. Dù vậy, khả năng khiến khán giả đồng cảm đã giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Son Ye Jin

Được mệnh danh là “tình đầu quốc dân” và là biểu tượng phim melodrama suốt hai thập kỷ, Son Ye Jin chính là chuẩn mực cho nghệ thuật khóc đẹp với khả năng biến mỗi giọt nước mắt thành một tác phẩm nghệ thuật.

Sở hữu đôi mắt long lanh và biểu cảm đa dạng, cô chinh phục khán giả qua hàng loạt phim tình cảm. Trong A Moment to Remember, vai Su Jin của cô, một phụ nữ mắc Alzheimer, có cảnh khóc khi quên đi người chồng yêu thương. Cảnh này được mô tả là "một trong những khoảnh khắc cảm xúc nhất của điện ảnh Hàn Quốc". Người hâm mộ gọi cô là "Melo Queen" vì khả năng khiến họ "khóc cả xô".

Trong Be With You, vai Soo Ah của Son Ye Jin mang đến những giọt lệ vừa dịu dàng vừa xé lòng khi cô tạm biệt gia đình. Cảnh cô đứng dưới mưa, mắt đẫm lệ nhưng vẫn mỉm cười, được ca ngợi là "đỉnh cao của khóc đẹp". Theo Variety, Son Ye Jin từng mất 4 tiếng chỉ để quay một cảnh khóc kéo dài 30 giây trong bộ phim này, bởi cô muốn cảm xúc đạt được độ thật nhất.

Khác với Song Hye Kyo, Son Ye Jin có khả năng chuyển đổi từ khóc lặng lẽ sang bộc phát mãnh liệt, tạo nên sự đa dạng trong diễn xuất. Trong The Classic, vai Ji Hye của cô khiến khán giả thổn thức với cảnh khóc bên lá thư tình, được xem là "biểu tượng của phim tình cảm thập niên 2000".

Khán giả quốc tế thường xếp Son Ye Jin ở vị trí hàng đầu nhờ sự chân thực và sức mạnh cảm xúc. Một bình luận viết: "Son Ye Jin khóc như thể cô ấy sống trong nhân vật, không chỉ diễn". Cô cũng được các đạo diễn như Kim Jee Woon khen ngợi vì khả năng "dùng nước mắt để kể toàn bộ câu chuyện".

Ai là nữ hoàng?

Cả ba nữ diễn viên đều xuất sắc trong nghệ thuật khóc đẹp, nhưng mỗi người mang một phong cách riêng. Song Hye Kyo chinh phục bằng sự tinh tế và kiềm chế, phù hợp với những nhân vật nội tâm. Park Shin Hye ghi điểm với sự chân thành, dễ đồng cảm, dù đôi khi thiếu đột phá. Son Ye Jin, với sự đa dạng từ lặng lẽ đến bộc phát, cùng khả năng biến nước mắt thành cầu nối cảm xúc, được xem là người dẫn đầu.

Có ý kiến cho rằng: "Son Ye Jin có thể khiến bạn khóc chỉ bằng một ánh mắt". Sự kết hợp giữa đôi mắt rưng rưng, biểu cảm chân thực, và khả năng nhập vai đã giúp cô vượt qua các đối thủ, trở thành biểu tượng của nghệ thuật khóc đẹp trong phim tình cảm Hàn Quốc.