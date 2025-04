Ngày 20/4, kênh YouTube của nữ diễn viên Yoon Seung Ah đã đăng tải video với tiêu đề "Đừng nhịn đói, đây là thực đơn một tuần của người duy trì cân nặng!". Trong video, Yoon Seung Ah đã tiết lộ thực đơn hàng ngày của mình, tập trung vào các nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Cụ thể, thực đơn bữa sáng của cô bao gồm salad cà rốt, bơ, bông cải xanh và trứng ốp la. Trước đó, Yoon Seung Ah từng gây chú ý khi giảm được 16kg sau sinh con. Vậy thực đơn bữa sáng mà cô duy trì có những công dụng gì?

Salad cà rốt: Salad cà rốt là món salad kiểu Pháp được làm bằng cách trộn cà rốt bào sợi với giấm, dầu ô liu, muối và hạt tiêu. Bản thân Yoon Seung Ah cũng từng chia sẻ rằng salad cà rốt là một trong những món ăn giúp cô giảm cân. 100g cà rốt chỉ chứa khoảng 35kcal nhưng lại giàu chất xơ, giúp giảm tốc độ tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, beta-carotene trong cà rốt còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm mỡ thừa.

Bơ: Bơ đặc biệt tốt cho việc giảm mỡ bụng. Axit béo không bão hòa dồi dào trong bơ giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy mỡ nội tạng nhanh hơn. Bơ cũng cải thiện sức khỏe đường ruột, hỗ trợ quá trình đào thải mỡ thừa. Một nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ) cho thấy những người ăn bơ có hệ vi sinh vật đường ruột phong phú và đa dạng hơn so với những người không ăn. Đặc biệt, nhóm ăn bơ có lượng axit mật thấp hơn. Axit mật là thành phần chính của dịch mật, giúp cơ thể hấp thụ chất béo. Điều này cho thấy bơ ức chế sự hấp thụ chất béo và thúc đẩy quá trình đào thải chất béo.

Bông cải xanh: Bông cải xanh giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu và kiềm chế sự thèm ăn. Việc Yoon Seung Ah không ăn vặt nhiều cũng là nhờ cô bổ sung những thực phẩm tạo cảm giác no lâu như bông cải xanh. Ngoài ra, bông cải xanh còn chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh. Lượng vitamin C trong 100g bông cải xanh lên tới 114mg, gấp đôi lượng vitamin C có trong chanh.

Phô mai Burrata: Phô mai Burrata được làm từ sữa bò hoặc sữa trâu. Hàm lượng carbohydrate thấp và giàu protein khiến loại phô mai này phù hợp với chế độ ăn kiêng keto. Đặc biệt, sau khi giảm cân, cơ thể có thể mất cả mỡ lẫn cơ. Việc mất cơ dẫn đến giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản và gây ra tình trạng cân nặng trì trệ. Lúc này, việc bổ sung thực phẩm giàu protein như phô mai Burrata sẽ giúp tăng cường khối lượng cơ.

Trứng ốp la: Trứng cũng là một thực phẩm tạo cảm giác no lâu. Một nghiên cứu của Đại học Saint Louis tại Missouri (Mỹ) cho thấy ăn trứng vào bữa sáng sẽ tạo cảm giác no hơn so với ăn bánh mì vòng với cùng khối lượng. Lòng trắng trứng giàu protein và ít chất béo, rất tốt cho việc xây dựng cơ bắp. Việc Yoon Seung Ah ăn trứng ốp la chín kỹ cũng giúp cơ thể hấp thụ protein tốt hơn. Một nghiên cứu của Đại học Yale cho thấy tỷ lệ hấp thụ protein từ trứng chín lên tới 91%, trong khi trứng sống chỉ là 52%.

Gợi ý 2 thực đơn cho bữa sáng ngon, nhanh, gọn từ nhóm thực phẩm giảm cân của Yoon Seung Ah:

Thực đơn 1: Bữa sáng cân đối với món trứng cuộn rau củ và bơ

Trứng cuộn rau củ: Đánh tan 2 quả trứng, thêm một ít phô mai và cà rốt thái sợi, làm nóng chảo và nấu trứng với rau củ thái nhỏ để tạo thành một bản trứng cuộn đầy màu sắc và dinh dưỡng.

Bông cải xanh luộc: Luộc bông cải xanh để giữ lại các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, ăn kèm với trứng cuộn.

Bơ dầm: Bơ chín nghiền nhuyễn, thêm một chút muối, có thể ăn trực tiếp hoặc quết lên lát bánh mì.

Thực đơn 2: Bữa sáng tươi mới với salad trứng bơ và bông cải xanh nướng phô mai

Salad trứng bơ: Trứng luộc chín, cắt hạt lựu kết hợp với quả bơ cắt miếng nhỏ và rau xà lách. Trộn đều với một ít dầu olive, muối và tiêu để tạo hương vị.

Bông cải xanh nướng phô mai: Bông cải xanh cắt miếng vừa ăn, luộc sơ qua với nước, vớt ra để ráo rồi phủ một lớp phô mai mỏng nướng 2 phút ở nhiệt độ 180 độ cho đến khi phô mai chảy ra và bông cải xanh chín tới.

Nước ép cà rốt: Cắt nhỏ cà rốt rồi ép lấy nước, cỏ thể vắt 1 chút quất để tăng hương vị cho cốc nước ép thanh mát.