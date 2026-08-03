Chấn động showbiz: Phú bà tung tiền làm phim, cưỡng hôn nam diễn viên trẻ tới 60 lần

Những ngày gần đây, Chung Vũ Phi trở thành cái tên được bàn tán sau khi công khai trải nghiệm trong quá trình tham gia một dự án phim ngắn. Theo chia sẻ của anh, người đứng sau mọi chuyện là một phú bà vừa rót vốn cho bộ phim, vừa tự mình đảm nhận vai nữ chính.

Điều đáng nói, chính nhà đầu tư này cũng là người chỉ định Chung Vũ Phi vào vai nam chính. Với một diễn viên trẻ chưa có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, đây vốn là dự án mà anh vô cùng trân trọng. Nhưng khi đoàn phim bắt đầu ghi hình, mọi thứ dần vượt khỏi những gì anh tưởng tượng.

Chung Vũ Phi cho biết sau khi tham gia đoàn phim, phú bà liên tục yêu cầu sửa kịch bản, bổ sung thêm hàng loạt cảnh tình cảm. Một bộ phim dài khoảng 50, 60 tập nhưng lại xuất hiện hơn 60 cảnh hôn khiến đạo diễn và biên kịch nhiều lần lên tiếng vì cho rằng số lượng cảnh thân mật quá dày đặc, ảnh hưởng đến mạch truyện.

Chỉ có điều, mọi góp ý đều bị gạt bỏ. Phú bà cho rằng mình là người bỏ tiền nên có quyền quyết định mọi thứ, từ nội dung kịch bản đến cách các cảnh quay được thực hiện. Trong khi cả ê-kíp đều phụ thuộc vào nguồn vốn này, hầu như không ai dám phản đối.

Ban đầu, Chung Vũ Phi nghĩ những cảnh hôn sẽ được xử lý bằng góc máy hoặc các kỹ thuật quay quen thuộc. Nhưng ngay trong ngày quay đầu tiên, anh đã nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Khi thực hiện cảnh hôn đầu tiên, nữ chính bất ngờ hôn trực tiếp và giữ chặt vai khiến anh không thể né tránh. Những ngày quay sau đó, đối phương tiếp tục có nhiều hành động thân mật vượt ngoài nội dung đã thống nhất trước đó. Anh cho biết có lần phải trực tiếp đề nghị bạn diễn không dùng lưỡi khi quay cảnh hôn. Dù vậy, tình trạng này vẫn tiếp diễn, thậm chí môi của anh nhiều lần bị cắn đến mức bị thương.

Điều khiến Chung Vũ Phi cảm thấy bất lực là tất cả đều diễn ra trước sự chứng kiến của đạo diễn, quay phim cùng nhiều nhân viên trong đoàn. Không ai đứng ra ngăn cản vì người thực hiện những hành động đó cũng chính là người nắm quyền quyết định về tài chính của cả dự án.

Trong quá trình ghi hình, Chung Vũ Phi từng tìm đến đạo diễn và nhà sản xuất để mong được giúp đỡ nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự bất lực vì không ai muốn mạo hiểm đối đầu với người bỏ tiền đầu tư.

Mặc dù nhiều lần cảm thấy khó chịu, anh vẫn lựa chọn tiếp tục quay phim. Chung Vũ Phi thừa nhận bản thân không dám phản ứng gay gắt vì lo dự án phải dừng lại, kéo theo nguy cơ phải bồi thường hợp đồng, đồng thời sợ bị gắn mác "khó hợp tác", ảnh hưởng đến con đường phát triển sau này.

Rắc rối chưa dừng lại khi bộ phim đóng máy. Chung Vũ Phi tiết lộ phía đầu tư tiếp tục giữ khoản thù lao 30.000 tệ (khoảng 117 triệu đồng) còn lại với lý do tác phẩm không đạt hiệu quả như kỳ vọng, dẫn đến tổng số tiền bị nợ lên tới 300.000 tệ (khoảng 1,17 tỷ đồng).

Không chấp nhận tiếp tục im lặng, Chung Vũ Phi quyết định công khai toàn bộ sự việc cùng biên kịch của dự án. Những chia sẻ của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến từ những người đang làm trong lĩnh vực phim ngắn.

Nhiều người cho biết trường hợp của Chung Vũ Phi không phải cá biệt. Theo họ, không ít diễn viên trẻ từng rơi vào tình thế khó xử khi phải làm việc với những người vừa nắm quyền quyết định về tài chính, vừa có tiếng nói tuyệt đối trong đoàn phim. Vì sợ mất việc hoặc ảnh hưởng đến tương lai, nhiều người chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự đồng cảm, cũng có người cho rằng diễn viên phải chấp nhận các cảnh thân mật vì yêu cầu công việc. Tuy nhiên, Chung Vũ Phi khẳng định anh chưa bao giờ từ chối quay cảnh hôn nếu đó là nội dung đã được thống nhất từ đầu. Điều khiến anh quyết định lên tiếng là những hành động phát sinh ngoài kịch bản mà anh cho rằng đã vượt qua ranh giới của công việc diễn xuất.

Vụ việc hiện vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận và trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận về ranh giới trong các cảnh quay thân mật, cũng như quyền được từ chối của diễn viên khi đối mặt với những yêu cầu vượt quá thỏa thuận ban đầu.