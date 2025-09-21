Nữ diễn viên duy nhất bị tố góp mặt trong vụ án của sao nam Tam Sinh Tam Thế

Ngày 11/9 vừa qua, làng giải trí Hoa ngữ bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung ngã lầu tử vong tại khu chung cư cao cấp Dương Quang Thượng Đông (Bắc Kinh). Vụ việc gây rúng động không chỉ bởi sự ra đi đột ngột của một ngôi sao đang trên đà trở lại màn ảnh mà còn bởi những điểm nghi vấn liên quan đến bữa tiệc trước khi anh qua đời.

Vụ án của Vu Mông Lung ẩn chứa nhiều góc khuất

Một sao nữ bất ngờ bị gọi tên

Theo truyền thông Trung Quốc thì trước khi tử vong, Vu Mông Lung đã tham gia một bữa tiệc tại khu chung cư Dương Quang Thượng Đông, đến 2 giờ sáng anh trở về phòng và khóa trái cửa. Nhưng chỉ vài tiếng sau đó, mọi người phát hiện nam diễn viên đã rơi từ tầng cao xuống, tử vong ngay tại chỗ.

Điều khiến dư luận dấy lên nghi ngờ là bữa tiệc hôm ấy không phải cuộc tụ tập bình thường. Một số nguồn tin khẳng định bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều nhân vật quyền lực, trong đó có đạo diễn Trình Thanh Tùng, biên kịch Cực Quang Quang và nữ diễn viên Tống Y Nhân.

Đáng chú ý, Tống Y Nhân bị cho là nhân vật nữ duy nhất liên quan đến bữa tiệc, thậm chí còn bị đồn đã tham gia chuốc rượu khiến Vu Mông Lung mất tỉnh táo để một ông lớn "ra tay". Tin đồn này nhanh chóng lan truyền, kéo tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1993 vào vòng xoáy chỉ trích dữ dội.

Tống Y Nhân bị nghi có liên quan đến vụ việc của Vu Mông Lung

Trang Sohu đưa tin, việc Tống Y Nhân bị nghi ngờ không phải không có lý do. Nhiều cư dân mạng phát hiện từ cửa sổ căn phòng nơi Vu Mông Lung ngã xuống có chiếc đèn trần y hệt loại từng xuất hiện trong ảnh nhà mà Tống Y Nhân chia sẻ trên mạng xã hội. Một chi tiết quan trọng khác là Vu Mông Lung và Tống Y Nhân từng vướng tin đồn tình cảm nên điều này làm dấy lên suy đoán rằng địa điểm xảy ra vụ việc chính là căn hộ của nữ diễn viên.

Một điểm gây tranh cãi khác liên quan đến bài đăng ngày 10/8 của Tống Y Nhân. Trong loạt ảnh live tại một bữa tiệc, netizen nghe rõ giọng nói của người đẹp Tương Dạ: "Anh ta vẫn đang chống cự". Trùng hợp thay, chỉ 3 ngày sau đó, Vu Mông Lung xuất hiện với vết bầm trên mặt, sự liên quan "không hẹn mà gặp" này khiến nhiều người liên tưởng rằng câu nói kia của Tống Y Nhân đang ám chỉ anh. Dù không có bằng chứng xác thực nhưng sự trùng khớp về thời điểm khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán.

Nơi Vu Mông Lung ngã xuống được cho là nhà của Tống Y Nhân

Mà câu nói đầy khả nghi của Tống Y Nhân vào tháng trước cũng thành tâm điểm

Sự im lặng gây tranh cãi

Trong khi sự việc ngày càng tiêu cực và ồn ào thì Tống Y Nhân vẫn giữ im lặng tuyệt đối, chỉ lặng lẽ xóa bình luận và còn được cho là đã sang Nhật Bản để tránh thị phi. Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu thực sự vô can, Tống Y Nhân hoàn toàn có thể đưa ra lời giải thích hoặc chứng cứ để minh oan cho bản thân bởi việc cô lựa chọn im lặng càng khiến dư luận nghi ngờ. Bạn bè của Tống Y Nhân, trong đó có nam diễn viên Vương Nghĩa Bác đã lên tiếng bênh vực, khẳng định "có nói cũng chẳng ai tin" nhưng điều này không giúp dư luận lắng xuống.

Hiện tại, Tống Y Nhân vẫn liên tục bị netizen gọi tên và nhiều người lại càng thương xót hơn cho hoàn cảnh của Vu Mông Lung hơn. Trước khi qua đời, Vu Mông Lung từng trải qua quãng thời gian dài khó khăn, truyền thông tiết lộ anh bị một nhà sản xuất quyền lực "đóng băng" sự nghiệp suốt 3 năm chỉ vì từ chối quy tắc ngầm.

Đến năm 2024, sự nghiệp của Vu Mông Lung mới có dấu hiệu khởi sắc khi anh dần quay lại với các dự án truyền hình và được nhận vai chính. Nhưng chưa kịp tìm lại ánh hào quang thì nam diễn viên Tam Sinh Tam Thế đã phải chịu một cái kết bi thảm. Không ít người cho rằng, bi kịch của anh liên quan đến việc rơi vào tầm ngắm của những thế lực ngầm trong giới giải trí và họ có thể khiến vụ án đầy nghi vấn này rơi vào quên lãng.

Vụ việc của Vu Mông Lung liệu có thể được làm sáng tỏ không

Vu Mông Lung đã qua đời được hơn 1 tuần nhưng vụ việc của anh vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Những đồn đoán về bữa tiệc, về sự xuất hiện kỳ lạ của Tống Y Nhân hay về "quy tắc ngầm" trong giới giải trí vẫn đang được bàn tán sôi nổi.

Liệu Tống Y Nhân có thực sự liên quan đến bi kịch này hay chỉ vô tình trở thành "vật tế thần" cho một vụ án nhiều uẩn khúc? Câu trả lời chỉ có thể chờ đợi từ kết quả điều tra chính thức. Còn ở thời điểm hiện tại, sự im lặng của cô chỉ càng khiến dư luận thêm nghi hoặc.