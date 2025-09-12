Ngày 11/9, làng giải trí Hoa ngữ rúng động trước tin tức nam diễn viên Vu Mông Lung bất ngờ qua đời sau khi ngã từ tầng cao tại một chung cư ở Bắc Kinh. Thông tin ban đầu do blogger và phóng viên giải trí tiết lộ, sau đó được studio cá nhân của Vu Mông Lung xác nhận đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán khi hàng loạt chi tiết xung quanh cái chết của anh chứa đựng nhiều uẩn khúc khó lý giải.

Vụ việc Vu Mông Lung qua đời gây chấn động làng giải trí

Theo tiết lộ từ blogger thì tối ngày 10/9, Vu Mông Lung có mặt tại nhà bạn bè để dự tiệc. Sau cuộc gặp gỡ, khoảng 2 giờ sáng ngày 11/9, anh trở về phòng ngủ và khóa cửa bên trong. Đến tầm 6 giờ sáng khi khách khứa đã lần lượt ra về, người ta phát hiện thi thể Vu Mông Lung dưới sân khu chung cư. Hiện trường cho thấy cửa sổ phòng ngủ bị cạy mở, trong túi của anh có chứa 2 chiếc đồng hồ Rolex thuộc sở hữu của bạn bè. Cảnh sát bước đầu loại trừ khả năng là án mạng, song nguyên nhân cụ thể vẫn trong quá trình điều tra.

Tuy nhiên, chính sự "khép kín" và chuỗi tình tiết lạ thường đã khiến công chúng khó chấp nhận giả thuyết đây chỉ là một vụ tự vẫn hoặc sự cố. Tại sao Vu Mông Lung lại chọn cách kết thúc đời mình ở nhà bạn bè trong khi vẫn mang theo đồ vật giá trị của người khác? Vì sao bạn bè cùng dự tiệc không phát hiện bất thường khi anh khóa cửa nhiều giờ? Những câu hỏi ấy đến nay chưa có lời giải đáp, càng khiến cái chết của nam diễn viên trở nên bí ẩn.

Chỉ có điều, sự ra đi của anh được cho là chứa nhiều uẩn khúc

Sự nghiệp chững lại, công ty giải thể

Vu Mông Lung sinh năm 1988 tại Tân Cương, từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát trước khi lấn sân diễn xuất. Sau các vai diễn trong Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và nhiều dự án cổ trang khác, anh để lại ấn tượng sâu đậm với hình ảnh thư sinh nho nhã, khí chất thoát tục.

Nhưng vài năm gần đây, sự nghiệp của Vu Mông Lung bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Dù thỉnh thoảng vẫn có phim ra mắt, Vu Mông Lung hầu như vắng bóng tại các sự kiện lớn, tần suất hoạt động giải trí giảm mạnh. Đáng chú ý, công ty đứng tên anh đã chính thức giải thể từ tháng 7 năm nay càng làm dấy lên tin đồn nam diễn viên đang rơi vào giai đoạn khó khăn cả trong công việc lẫn đời sống riêng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng nhận thấy ngoại hình của anh ngày càng gầy gò, khuôn mặt hốc hác bất thường. Một số bức ảnh cuối cùng được anh đăng tải cho thấy ánh mắt trống rỗng, thần thái thiếu sức sống, khiến không ít fan liên tưởng đến trạng thái tâm lý u uất.

Những hình ảnh cuối cùng của Vu Mông Lung

Nghi vấn "quy tắc ngầm"

Ngay sau khi tin tức bùng nổ, cộng đồng mạng Trung Quốc đã đưa ra nhiều giả thuyết. Gây chấn động nhất vẫn là thông tin nghi ngờ Vu Mông Lung có thể đã vướng phải "quy tắc ngầm" trong giới giải trí. Một số blogger cho rằng nguyên nhân khiến anh từng bị đóng băng sự nghiệp trong 3 năm, ít phim ảnh và cuối cùng phải giải thể công ty chính là do từ chối một thế lực hoặc nhân vật quyền lực nào đó.

Cnet cho rằng có thể anh không chấp nhận thỏa hiệp, dẫn đến việc bị ngó lơ trong phân chia tài nguyên và mất cơ hội diễn xuất. Giả thuyết này càng được chú ý khi đặt cạnh tình tiết anh qua đời tại căn hộ thuộc khu nhà đắt đỏ ở Bắc Kinh, nơi giá mỗi căn hộ nhỏ cũng hàng chục triệu tệ. Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao anh lại ở đó? Chủ nhân căn hộ có mối quan hệ thế nào với Vu Mông Lung? Và liệu việc 2 chiếc đồng hồ Rolex xuất hiện trong túi áo của anh có ẩn chứa hàm ý gì?

Thậm chí, có netizen còn cho rằng nếu thật sự là hành động cực đoan, việc mang theo đồng hồ của bạn bè có thể là một "tín hiệu" để ám chỉ sự thật phía sau cái chết. Tất nhiên, tất cả mới chỉ dừng ở mức nghi vấn và chưa có bằng chứng xác thực.

Vu Mông Lung từng được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nam thần thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ nhờ ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp, tính cách hiền lành và nhạy cảm. Nhưng có lẽ chính sự nhạy cảm ấy cũng khiến nhiều người lo lắng anh dễ rơi vào trạng thái bi quan, khó vượt qua áp lực khắc nghiệt của giới giải trí. Dù nguyên nhân ra đi của Vu Mông Lung là gì thì cũng khiến cho công chúng bàng hoàng và tiếc nuối trước một tài năng của làng giải trí.