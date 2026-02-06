Con trai nữ diễn viên bỏ học cấp 2, trầm cảm nhốt mình trong phòng vì bố mẹ ly hôn

Jo Hye Ryun là 1 trong những nữ diễn viên hài nổi tiếng, nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả tại Hàn Quốc. Cô kết hôn với người chồng đầu tiên vào năm 1998 và có 1 con trai, 1 con gái với người này trong thời gian còn chung sống. Nhưng rồi cặp đôi tan vỡ vào năm 2012. Jo Hye Ryun tái hôn với 1 doanh nhân sau đó 2 năm.

Trong lần làm khách mời trên talk show được phát sóng trên kênh YouTube VIVO TV vào hôm 5/2, Jo Hye Ryun bất ngờ tiết lộ về quãng thời gian khủng hoảng mà cậu con trai - Kim Woo Joo, phải đối mặt sau khi cô ly dị người chồng đầu tiên. Theo lời nữ diễn viên, Kim Woo Joo đã suy sụp tới mức trầm cảm sau khi bố mẹ bỏ nhau: "Khi ấy thằng bé không muốn trò chuyện với ai, thậm chí tỏ ra khó chịu ngay cả với việc tôi mở cửa phòng nó".

Sau khi bố mẹ ly hôn, Kim Woo Joo chán chường tới mức bỏ học cấp 2 để vùi đầu vào game và tự nhốt mình trong phòng. Nhận được sự động viên từ mọi người xung quanh, sau đó cậu đã quay lại con đường học tập và theo đuổi niềm đam mê thiết kế game. Con trai Jo Hye Ryun lần lượt vượt qua các kỳ thi bổ túc cấp 2, cấp 3 rồi viết hơn 280 bản kế hoạch game để nộp đơn vào 6 trường đại học. Kết quả, cậu trúng tuyển cả 6 ngôi trường đã đăng ký.

Con trai Jo Hye Ryun bỏ học cấp 2, tự giam mình trong phòng sau khi bố mẹ bỏ nhau. Ảnh: Naver

Thế nhưng, sau khi trưởng thành và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tâm tính của Kim Woo Joo đã hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Jo Hye Ryun hạnh phúc chia sẻ về những thay đổi của quý tử: "Giờ đây, ánh mắt Woo Joo nhìn tôi vô cùng ấm áp. Thằng bé thực sự đã thay đổi rất nhiều". Đồng thời, nữ diễn viên cũng hé lộ về tình trạng hiện tại của con trai: "Woo Joo hiện đang ở nước ngoài. Tôi chưa bao giờ ép buộc, nhưng Woo Joo đã tự mình đọc Kinh Thánh cùng mẹ. Hiện tại, thằng bé đang đi qua Mỹ, Thụy Sĩ, Paris (Pháp), Đức, Ba Lan... để học Kinh Thánh trong vòng 6 tháng".

Trước ống kính, nữ nghệ sĩ sinh năm 1970 không ngần ngại chia sẻ về 1 khoảnh khắc xúc động cùng con trai: "Khi tôi đóng vở kịch Mẹ Yêu Con, Woo Joo đã đến xem. Tôi vào vai 1 người mẹ bán cá ở chợ và phải 1 mình nuôi con. Woo Joo vốn không thích xem kịch, nhưng ngày hôm đó mắt thằng bé đã đỏ hoe vì khóc nức nở. Sau buổi diễn, Woo Joo còn nói với tôi ‘Mẹ ơi, mẹ đã vất vả rồi. Mẹ tuyệt vời lắm’ với ánh mắt chan chứa tình yêu thương".

Giờ đây quý tử của Jo Hye Ryun đã hoàn toàn thay đổi và trở thành người con rất có hiếu. Ảnh: Nate

Cuối buổi trò chuyện, Jo Hye Ryun bày tỏ sự tiếc nuối về khoảng thời gian bận rộn hoạt động tại Nhật Bản đến mức có rất ít thời gian ở bên cạnh con: "Lúc đó tôi thực sự quá bận rộn. Việc đi lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc khiến thời gian tôi dành cho các con quá ít. Nếu có thể quay lại lúc đó, tôi muốn lắng nghe các con nhiều hơn, chơi cùng chúng nhiều hơn. Tôi vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian ấy".