Nhắc đến Thanh Lan, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một ngọc nữ màn bạc nhan sắc hiếm có, đẹp đến mức năm 1974 được trao tặng giải Kim Khánh với danh hiệu Nữ diễn viên đẹp nhất miền Nam. Gương mặt lai Tây, đôi mắt to trong veo, sống mũi thanh tú và thần thái rạng rỡ đã khiến Thanh Lan trở thành biểu tượng nhan sắc mà cả trăm năm cũng khó tìm được người thay thế. Không chỉ đẹp, bà còn đa tài: vừa ca hát xuất sắc, vừa là ngôi sao sáng chói của sân khấu kịch và điện ảnh.

Nhan sắc của nghệ sĩ Thanh Lan thời trẻ

Từ năm 18 tuổi, Thanh Lan đã tỏa sáng trên truyền hình với loạt vai chính trong ban kịch Vũ Đức Duy. Đặc biệt, bà gây ấn tượng mạnh trong Những Người Không Chịu Chết (1973) của tác giả Vũ Khắc Khoan, nơi Thanh Lan hóa thân thành cô gái có vấn đề thần kinh, mang đến lối diễn tinh tế và gai góc khác hẳn vẻ đẹp kiều diễm ngoài đời. Bên cạnh đó, bà còn tham gia nhiều vở kịch đình đám như Mắc Lưới, Chiếc Độc Bình Khang Hy, Người Viễn Khách Thứ Mười, hay Chuyến Tàu Mang Tên Dục Vọng trên sân khấu Hội Việt Mỹ Sài Gòn. Sự xuất hiện của Thanh Lan luôn khiến sân khấu bừng sáng, vừa bởi lối diễn xuất có chiều sâu, vừa bởi nhan sắc không tì vết.

Tuy vậy, điện ảnh mới là nơi giúp Thanh Lan ghi dấu như một minh tinh thực thụ. Năm 1970, bà đảm nhận vai chính trong Tiếng Hát Học Trò của đạo diễn Thái Thúc Nha và ngay lập tức đoạt giải Nữ diễn viên nhiều triển vọng tại Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 1971. Từ đó, Thanh Lan trở thành cái tên bảo chứng phòng vé với hàng loạt tác phẩm đình đám: Lệ Đá (1971), Ngọc Lan (1972), Gánh Hàng Hoa (1972), Trên Đỉnh Mùa Đông (1972), Xin Đừng Bỏ Em (1973), Xóm Tôi (1973), Trường Tôi (1973), Mộng Thường (1973) và đặc biệt là bộ phim hợp tác Nhật - Việt Goodbye Saigon (1975). Nhan sắc điện ảnh của Thanh Lan trong giai đoạn này khiến bà trở thành giấc mơ của bao khán giả Sài Gòn: vừa sang trọng, vừa ngọt ngào, vừa pha chút buồn man mác.

Sau 1975, Thanh Lan tiếp tục khẳng định tên tuổi với loạt phim vang dội như Ván Bài Lật Ngửa (1984 - 1987). Được chọn thay thế nữ chính Thúy An từ tập 4 Cơn Hồng Thủy Và Bản Tango Số 3, Thanh Lan đã biến vai Thùy Dung thành một trong những nhân vật kinh điển của điện ảnh Việt. Với ngoại hình phù hợp tuyệt đối cùng lối diễn đầy bản lĩnh, bà tiếp tục đồng hành với bộ phim đến tận tập cuối cùng Vòng Hoa Trước Mộ. Cũng trong giai đoạn này, Thanh Lan ghi dấu với vai Diệu Hương trong Bài Hát Đâu Chỉ Là Nốt Nhạc (1986), tác phẩm ăn khách hàng đầu phòng vé Tết 1987, cùng nhiều dự án như Ngoại Ô (1987) hay Đằng Sau Một Số Phận (1989).

Ván Bài Lật Ngửa

Song song với điện ảnh, Thanh Lan còn chinh phục khán giả bằng giọng ca ngọt ngào, trong trẻo, đặc biệt là dòng nhạc Pháp. Bà được coi là giọng ca hát nhạc Pháp chuẩn mực nhất, người đã đưa những ca khúc như Bang Bang, La Vie En Rose trở thành ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ. Sự nghiệp ca hát rực rỡ giúp Thanh Lan vừa đứng vững trên sân khấu, vừa làm giàu thêm hào quang điện ảnh, trở thành nữ nghệ sĩ hiếm hoi đỉnh cả hai lĩnh vực.

Với nhan sắc lộng lẫy, diễn xuất đa dạng và giọng hát trời phú, Thanh Lan xứng đáng được gọi là biểu tượng nghệ thuật của miền Nam Việt Nam thập niên 1970 - 1980. Cho đến nay, bà vẫn là một ký ức đẹp đẽ của nhiều người yêu nghệ thuật.