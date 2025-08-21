MXH phẫn nộ vì nữ diễn viên "đẹp người xấu nết": Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì, nghe mà rùng mình
Câu chuyện của mỹ nhân hot showbiz này đang gây bão MXH.
Hot nhất lúc này là câu chuyện Ngu Thư Hân đang bị bóc phốt mạnh mẽ trên MXH. Mọi chuyện bắt đầu từ việc mới đây, Trương Hạo Nguyệt chia sẻ chuyện cô từng xin chữ ký của Triệu Lộ Tư. Sau đó phía bên dưới bài đăng, các fan của Ngu Thư Hân bất ngờ tràn vào rồi xin lỗi thay thần tượng vì năm xưa khi cả hai cùng tham gia chương trình "Lớp Một - Mùa Đại Học", Ngu Thư Hân từng có lời lẽ công kích Trương Hạo Nguyệt.
Cụ thể, lúc đó Ngu Thư Hân nói Trương Hạo Nguyệt trông như yêu nhền nhện từ động bàn tơ bước ra. Fan của cô nàng cho rằng khi đó, Ngu Thư Hân mới vào nghề lại phải chịu nhiều áp lực nên mới lỡ lời nhưng thực ra không hề có ác ý. Dẫu vậy, Trương Hạo Nguyệt lại nói rằng lời xin lỗi thế này thậm chí còn xúc phạm cô nhiều hơn. Vì vậy, cô nàng phải nhận rất nhiều báo cáo xấu.
Không chỉ vậy, Ngu Thư Hân còn bị cho là từng giật tóc Trương Hạo Nguyệt. Theo đó, một cư dân mạng hỏi rằng chuyện Ngu Thư Hân tác động vật lý với Trương Hạo Nguyệt có phải thật không, và bình luận này được Trương Hạo Nguyệt thả tim - hành động được netizen coi là lời xác nhận từ phía cô nàng.
Đáng nói hơn, sau đó có netizen chất vấn chẳng phải ngày xưa Trương Hạo Nguyệt từng nói tốt về Ngu Thư Hân hay sao. Đáp lại, Trương Hạo Nguyệt ẩn ý nói rằng chẳng qua vì khi đó cô hoạt động trong showbiz nên phải làm như vậy.
Trước vụ việc này, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước cách hành xử của Ngu Thư Hân. Dù đây đã là câu chuyện từ thời mới vào nghề, nhưng khán giả vẫn không khỏi cảm thấy bị lừa dối vì trên mạng, Ngu Thư Hân luôn xây dựng hình tượng nhí nhảnh, dễ thương và có EQ cao.
Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:
- Chưa bàn mối quan hệ của 2 vị minh tinh đúng sai, nhưng đây quả là 1 ví dụ điển hình của việc bắt cóc đạo đức từ fan: Tự cho mình cái quyền thay mặt ai đó xin lỗi để ép người ta chấp nhận, không nhận đc lời đồng ý thì trở mặt report.
- Lần đầu tui thấy cô này là tui không có cảm tình rồi. Giờ lòi ra phốt tùm lum. Tui ngưỡng mộ cảm giác nhìn người của tui luôn á.
- Tui còn hóng được chị này bị trầm cảm rối loạn lo âu suốt 10 năm, giờ mới thoát ra, rời khỏi giới giải trí và làm chủ một trại cứu hộ chó bị bỏ rơi, xong fan nhà đó nhảy vào quậy luôn trại cứu hộ chó của chị ấy. Ê nó thất đức lắm luôn á.
- Chưa xem show nên cũng không rõ, nhưng mà cô Hân gọi người ta là "yêu nhền nhện" thật đó hả? Ý là không phải kịch bản hay lời thoại gì mà nhận xét cô kia như vậy luôn? Nghe rất là xúc phạm luôn ý.
- Quả xin lỗi này đọc cứ như phiên bản khác của "trẻ con nó có biết gì đâu" ấy nhỉ.