Nữ diễn viên đáp trả cáo buộc ngoại tình từ phía “bà cả”

Scandal nữ diễn viên Ha Na Kyung ngoại tình, phải nộp phạt 15 triệu won (278 triệu đồng) gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua. Sau khi cắt đứt với nhân tình, nữ diễn viên sinh năm 1984 đã ráo riết đòi người này trả nợ số tiền khoảng 20 triệu won (370 triệu đồng). Cách đây vài ngày, A - vợ của nhân tình Ha Na Kyung - lên tiếng khẳng định chồng cô đã trả lại hết số tiền nói trên, đồng thời còn bao nuôi nữ diễn viên 10 triệu won/tháng (185 triệu đồng/tháng).

Tới ngày 25/7, tờ Korea Economic Daily đưa tin, Ha Na Kyung đã chính thức lên tiếng phản pháo lại bà cả. Theo lời nữ nghệ sĩ, thông tin cô được chồng A bao nuôi mỗi tháng là hoàn toàn sai sự thật. Đồng thời, diễn viên họ Ha còn công bố chi tiết số tiền đã bao nuôi chồng của A trong suốt thời gian họ còn hẹn hò. Ha Na Kyung cho biết đã tiêu hết 28 triệu won (518 triệu đồng) cho nhân tình trong suốt 3 tháng yêu đương.

Nữ diễn viên vừa chính thức lên tiếng về thông tin được chồng bà cả bao nuôi

Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên sinh năm 1984 đã liệt kê cụ thể hàng loạt khoản tiền chi cho người tình. Theo lời Ha Na Kyung, ngay trước hôm sang Việt Nam du lịch, nữ nghệ sĩ trả khoảng 900 ngàn won (17 triệu đồng) tiền thuê phòng cho chồng A. Trong suốt khoảng thời gian đi du lịch, diễn viên họ Ha còn chi thêm 2,9 triệu won (54 triệu đồng) tiền vé máy bay và chi phí ăn uống cho 2 người, 2 triệu won (37 triệu đồng) tiền thuê xe, khoảng 200 ngàn won (3,7 triệu đồng) tiền dịch vụ massage.

Cũng trong khoảng thời gian ở Việt Nam, chồng A còn vay Ha Na Kyung 5 triệu won (tương đương 93 triệu đồng). Được biết, số tiền 28 triệu won (518 triệu đồng) nói trên đã bao gồm cả chi phí phá thai.

Nghệ sĩ sinh năm 1984 liệt kê chi tiết từng khoản tiền đã chi cho chồng bà cả

Về chuyện vẫn còn nhắn tin riêng với chồng A sau khi đã "đường ai nấy đi", nữ diễn viên khẳng định mình chỉ liên hệ nhằm mục đích đòi tiền. Ha Na Kyung nhấn mạnh rằng nữ nghệ sĩ không còn ràng buộc về mặt tình cảm với chồng của A.

Ha Na Kyung ra mắt làng giải trí Kbiz vào năm 2005 qua bộ phim Chosun Police. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong House With A Good View, Touch By Touch, Love Match… Trong suốt sự nghiệp, Ha Na Kyung từng tham gia diễn xuất ở hai tác phẩm 18+ gồm House With A Nice View và Wrestling.