Ngày 7/11, trên chương trình Because I'm Solo, nữ diễn viên Sa Kang bật khóc kể về cuộc sống hiện tại của mình. Chồng của mỹ nhân xứ Hàn qua đời gần một năm nhưng cô không thể nào nguôi ngoai, cũng không quen được với tình trạng mất đi người bạn tri kỷ.

Sa Kang tiết lộ cuộc sống hôn nhân của cô hạnh phúc. Ông xã là người thấu hiểu, chiều chuộng nên nữ diễn viên có thể tâm sự bất kỳ điều gì. Không chỉ là vợ chồng, họ còn là bạn thân suốt 20 năm và không có bí mật với nhau. Cặp đôi kết hôn năm 2007 và có hai con gái.

Gia đình của Sa Kang từng tham gia các show giải trí và được yêu mến nhờ không khí ấm áp, ngọt ngào, cùng sự thấu hiểu mà các thành viên thể hiện.

Tuy nhiên, đầu tháng 1, chồng của Sa Kang qua đời đột ngột sau cơn bạo bệnh, nữ diễn viên không thể quên đi ký ức đau buồn. Hiện giờ, cô vẫn phải làm quen với cuộc sống thiếu bóng dáng chồng.

"Lần đầu tôi kỷ niệm ngày cưới một mình, tự mua bánh sinh nhật cho con, chuẩn bị hoa cho lễ tốt nghiệp của con", nữ diễn viên khóc khi lái xe và tâm sự.

Hiện tại, Sa Kang làm phát thanh viên, công việc mới mẻ khiến nữ diễn viên phải làm quen với nhiều thứ. Tuy nhiên, áp lực nuôi con khiến ngôi sao Bản giao hưởng tình yêu phải mạnh mẽ. "Hoàn cảnh mới khiến tôi xót xa cho bản thân và các con. Nhưng tôi phải làm việc chăm chỉ, không mệt mỏi với tư cách người chủ gia đình", Sa Kang tâm sự.

Sa Kang bật khóc trước áp lực cuộc sống và nỗi nhớ chồng.

Sa Kang sinh năm 1980, là diễn viên quen mặt trên các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Sau khi kết hôn vào năm 2007, cô từng cùng chồng sang Mỹ định cư, sau đó lại trở về Hàn Quốc hoạt động nghệ thuật. Gia đình của nữ diễn viên từng xuất hiện trong các show như Oh My Baby và Is Separation a Big Thing?.