Vào ngày 28/9/2022, Dispatch công bố loạt ảnh hẹn hò của Park Min Young và CEO sàn tiền ảo Kang Jong Hyun và Park Min Young. Sau 11 năm kể từ Lee Min Ho, Park Min Young mới lại bị "khui" hẹn hò bạn trai mới. Nhưng chỉ sau đó đúng 1 ngày, mỹ nhân họ Park bất ngờ vội vàng tuyên bố chia tay bạn trai. Vì sao lại vậy?

Park Min Young bị "khui" hẹn hò CEO sàn tiền ảo nhưng chia tay chỉ ngay sau đó 1 ngày

Hóa ra, Dispatch cũng tiện thể công bố luôn những cáo buộc lừa đảo của Kang Jong Hyun. Từ năm 2013-2014, bạn trai "nữ hoàng dao kéo" cáo buộc gian lận báo cáo tài chính, lừa đảo khoảng 3,5 tỷ won (khoảng 65 tỷ đồng) từ quỹ A Capital, và làm giả tài liệu cá nhân. Đến năm 2014-2015, Kang Jong Hyun vay hơn 10 tỷ won (185 tỷ đồng) từ công ty tài chính và "nuốt" sạch số tiền. Người đàn ông này còn có liên hệ với các băng đảng xã hội đen ở Seongnam và chuyển hướng kinh doanh sang Thái Lan để tránh điều tra.

Kang Jong Hyun bị bắt vì cáo buộc tham ô hơn 60 tỷ won (khoảng 1.100 tỷ đồng) từ sàn giao dịch tiền ảo Bithumb và các chi nhánh, thao túng cổ phiếu, vi phạm ủy thác. Y sử dụng nhiều thủ đoạn để không xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào của công ty, điều hành giấu mặt từ xa. Toàn bộ tài sản của Kang Jong Hyun cũng đều đứng tên của người thân trong gia đình.

Bạn trai Park Min Young từng có tiền án lừa đảo và vẫn "ngựa quen đường cũ", bị bắt vì cáo buộc tham ô hơn 60 tỷ won (khoảng 1.100 tỷ đồng)

Câu chuyện chưa dừng lại tại đây. Trong suốt thời gian hẹn hò, Park Min Young được cho là nhận 250 triệu won (4,4 tỷ đồng) dưới dạng "quà tặng" hoặc chuyển khoản, cùng chiếc siêu xe Lamborghini Urus màu vàng. Cảnh sát điều tra có nghi vấn Kang Jong Hyun đã sử dụng tên và tài khoản ngân hàng của Park Min Young để thực hiện các giao dịch tài chính mờ ám. Theo tờ Biz Hankook, nữ diễn viên sinh năm 1986 được cho là tham gia vào việc điều hành một công ty xây dựng tên One Stone dưới vai trò thành viên ban giám đốc. Công ty này đã đổi tên nhiều lần, có dấu hiệu thay đổi ngành nghề, và đặt trụ sở trong tòa nhà liên quan tới Kang Jong Hyun.

Còn chị gái cô làm CEO cho công ty INBIOGEN - nằm trong hệ sinh thái các công ty của Kang Jong Hyun. Chị của Park Min Young bị cáo buộc là ra mặt quản lý công ty để che giấu chủ doanh nghiệp thực sự là Kang Jong Hyun. Cô được bổ nhiệm làm giám đốc từ tháng 3 và vội vàng từ chức vào đúng ngày em gái nói lời chia tay với Kang Jong Hyun.

Park Min Young bị tố được bạn trai chu cấp tiền và siêu xe

Chính vì vậy, "nữ hoàng dao kéo xứ Hàn" không thể tránh khỏi việc bị cảnh sát triệu tập điều tra vào ngày 13/2/2023. Không chỉ bị cảnh sát triệu tập, nữ diễn viên Thư Ký Kim Sao Thế cũng bị nghi cấm xuất cảnh vì vụ án của bạn trai cũ.

Tuy nhiên sau đó, công ty quản lý cho biết Park Min Young chỉ bị triệu tập với tư cách nhân chứng, chứ không bị cấm xuất cảnh. Được biết, phía công tố đã tìm thấy tên của Park Min Young trong giao dịch mua bán trái phiếu chuyển đổi do các chi nhánh của Bithumb phát hành, từ đó thu được lợi nhuận hàng trăm triệu won. Trong buổi làm việc vào với cảnh sát, nữ diễn viên đã phủ nhận cáo buộc này, cho biết các giao dịch không liên quan đến mình.

Park Min Young bị triệu tập điều tra với tư cách nhân chứng

Dính vào đại gia tiền ảo tù tội, lại bị nghi được bao nuôi, tiếp tay cho hành vi phạm pháp, Park Min Young tưởng chừng như đã "toang" sự nghiệp đến nơi. Hình tượng là điều quan trọng đối với người nổi tiếng và có thể thấy rằng danh tiếng suốt gần 2 thập kỷ diễn xuất của Park Min Young đã bị hoen ố trầm trọng.

Thế nhưng bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đã thành công vang dội, cứu nữ diễn viên 1 bàn thua trông thấy. Cô nhanh chóng lấy lại được thiện cảm của khán giả. Cùng với việc không bị cảnh sát khép tội trong vụ án của bạn trai, Park Min Young hiên ngang ngẩng cao đầu trở lại showbiz, tiếp tục đóng phim và mối tình với đại gia lừa đảo cũng dần rơi vào quên lãng.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi giúp Park Min Young vực lại danh tiếng, sự nghiệp sau ồn ào với đại gia tiền ảo

MINH HỒNG