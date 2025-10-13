Năm 2025 đúng nghĩa là một "cuộc sàng lọc khốc liệt" với phim truyền hình Hàn Quốc. Không ít bom tấn được kỳ vọng bỗng hóa bom xịt, rating rớt thảm dù có dàn sao hạng A. Trong khi đó, loạt phim gắn mác Netflix lại có tương lai hơn, tạo nên một bức tranh tương phản đến mức khiến khán giả phải đặt câu hỏi: Nếu không có Netflix chống lưng, phim Hàn liệu có còn trụ nổi?

Làn sóng phim flop dồn dập 2025

Tưởng như Song Joong Ki tái xuất với My Youth sẽ là cú nổ lớn quý cuối năm, ai ngờ phim lại trở thành cú ngã đau của nam thần họ Song. Rating chỉ quanh quẩn ở mức 1%, thấp nhất khung giờ năm nay của đài JTBC dù phim được quảng bá rầm rộ và Song Joong Ki thì vốn là "ông hoàng" rating của đài này. Không chỉ rating, cư dân mạng cũng chán nản, hiếm nhắc tới phim, phần đông khán giả chê nhịp phim chậm, thiếu điểm nhấn, thể loại chữa lành đã hết thịnh hành và câu chuyện thì đậm mùi cổ tích dành cho người lớn.

Cùng chung số phận, Confidence Queen của Park Min Young cũng bị chê thảm hại. Dự án này được phát hành song song trên Prime Video, kỳ vọng sẽ giúp nữ hoàng phim tình cảm lấy lại phong độ sau thời gian nghỉ dài, nhất là khi trước đó bom tấn Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi của co cũng oanh tạc Prime toàn cầu. Thế nhưng hiệu ứng lại ngược hoàn toàn: rating lẹt đẹt, chạm đáy 0%, phản ứng quốc tế mờ nhạt, đến mức nhiều bài review còn nhận xét phim sống lay lắt được cũng nhờ ánh hào quang quá khứ của Park Min Young chứ nội dung chẳng có gì đặc biệt.

Còn với Tempest - series do Disney+ đầu tư mạnh tay thì thậm chí còn bị chê là thảm họa bởi cái kết tệ hại. Dự án bị giới phê bình Hàn gọi là sự thất vọng lớn của năm vừa khô cứng vừa thiếu linh hồn. Sự thất bại của Tempest khiến Disney+ có nguy cơ phải rút khỏi Hàn nay lại càng thêm chật vật, nơi khán giả đã quá quen với phong cách kể chuyện đặc trưng của Netflix.

Đáng chú ý, trong top 10 phim Hàn flop nặng nhất nửa đầu 2025, phần lớn đều phát trên nền tảng không liên quan đến Netflix. Bên cạnh ba cái tên trên, còn có nhiều tác phẩm tương tự, tất cả đều hội tụ đủ điều kiện thành công như dàn sao khủng, đầu tư lớn, PR rầm rộ nhưng kết quả vẫn phũ phàng.

Ngược lại, các phim có bàn tay Netflix lại bùng nổ. Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt của Park Bo Gum tạo ra cơn sốt toàn cầu. Mercy for None vừa chiếu đã leo top 10 trending tại hơn 15 quốc gia. Hai phim truyền hình Ngự Trù Của Bạo Chúa (SBS) và Queen Mantis (tvN) mới khép lại gần đây dù không phải Netflix original vẫn được Netflix mua bản quyền phát hành quốc tế, góp phần đẩy rating trong nước lên cao.

Có thể thấy, năm nay, đài nào chịu bắt tay với Netflix thì đài đó hưởng lợi. tvN và SBS là hai ông lớn dẫn đầu về rating trung bình 2025, một phần nhờ chiến lược hợp tác sản xuất và phát sóng song song trên nền tảng toàn cầu. Còn các đài chọn phát độc quyền hoặc liên kết với nền tảng nhỏ hơn, gần như đều chịu cảnh lẹt đẹt.

Vì sao Netflix lại thắng thế tại Hàn?

Với ngân sách marketing khổng lồ, hệ thống dịch đa ngôn ngữ, cùng khả năng phân phối đồng thời đến hơn 190 quốc gia, Netflix biến bất kỳ dự án nào họ nắm trong tay thành một sản phẩm có tính toàn cầu. Khi phim vừa lên sóng, khán giả từ Việt Nam, Thái Lan, Mỹ hay châu Âu đều có thể xem cùng lúc, điều mà nhiều nền tảng khác, nhất là Disney+ vẫn chưa làm được.

Đài tvN và SBS hiểu rõ điều này. Thay vì tập trung vào phim truyền hình chiếu đài truyền thống họ chọn hợp tác chiến lược để Netflix đồng sản xuất hoặc phát song song bản quốc tế. Kết quả là loạt phim như Queen Mantis hay Ngự Trù Của Bạo Chúa được quảng bá xuyên lục địa, rating trong nước cao, thành tích trên nền tảng trực tuyến cũng thuộc hàng top. Trong khi đó, nhiều nhà đài khác lại thì bị bỏ lại phía sau.

Một lý do khác khiến Netflix thắng thế là họ biết làm nội dung bắt trend toàn cầu. Phim Hàn trên Netflix không còn bó hẹp trong motif ngôn tình, mà đa dạng hóa là đặc biệt là dễ hơn trogn khâu kiểm duyệt nội dung, là đất sống cho nhiều thể loại phim nặng đô từ trinh thám, sinh tồn, tội phạm đến khoa học viễn tưởng. Những cú hit như Sweet Home, Squid Game hay Mask Girl tạo dư âm mạnh mẽ, bất chấp việc đôi khi kịch bản chưa thỏa mãn. Ngược lại, các nền tảng như Prime hay Disney+ vẫn chưa tìm được “chất Hàn” đúng nghĩa. Đặc biệt Disney+ đang có một màu sắc rất riêng, tập trung vào dòng phim hành động, chính luận với dàn cast toàn siêu sao nhưng lại quên mất rằng, khán giả phim Hàn thích sự đa dạng về thể loại và phim chính luận thường rất kén khách.

Một điểm nữa là công thức “sao lớn = rating cao” đã lỗi thời. Song Joong Ki hay Park Min Young đều chứng minh, danh tiếng không thể cứu một kịch bản nhạt hoặc ý tưởng cũ. Trong thời đại người xem có hàng trăm lựa chọn mỗi ngày, chỉ cần nội dung thiếu lửa là khán giả chuyển kênh ngay. Việc đầu tư vào những gương mặt trẻ, nội dung mới, cân đối giữa dàn sao lớn và tên tuổi mới là điều rất cần thiết. Năm 2025, phim Hàn đang đứng trước ngã rẽ, thách thức cực kỳ lớn với vô số tác phẩm thất bại. Dĩ nhiên nếu không có Netflix, phim Hàn vẫn sống được nhưng có lẽ sẽ chật vật và chậm hơn rất nhiều. Và chắc hẳn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa nội dung, câu chuyện “Netflix cứu phim Hàn” không còn là ví von nữa, mà đã thành sự thật rõ ràng đến mức không ai dám phủ nhận.