Nam diễn viên Thụy Điển Fares Fares dẫn vợ, Clara Hallencreutz, đến Cannes dự buổi ra mắt Eagles Of The Republic (Les Aigles De La République) do anh đóng chính. Trong phim, anh vào vai George Fahmy, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Ai Cập. Fahmy đối mặt với áp lực phải đóng vai chính trong bộ phim do chính phủ yêu cầu. Cuối cùng anh chấp nhận và vướng vào mối quan hệ ngoài luồng với vợ của vị tướng giám sát bộ phim. Ảnh: Getty Images.