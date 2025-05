Han So Hee hiện đang ở Pháp và tham dự LHP Cannes 2025. Nữ diễn viên xứ Hàn tham dự tiệc của Women In Motion của Kering và thảm đỏ công chiếu phim The Phoenician Scheme.

Tuy nhiên, cư dân mạng đã phát hiện ra "kẻ thù số 1" của Han So Hee tại đây chính là Getty Images. Trong bữa tiệc của Kering, Han So Hee để lộ làn da kém hoàn hảo, lớp trang điểm đậm "giả trân" dưới "ống kính hung thần". Nghiêm trọng hơn, phóng viên Getty Images hoàn toàn không chụp ảnh Han So Hee tại thảm đỏ công chiếu phim The Phoenician Scheme. Những hình ảnh Han So Hee tham dự sự kiện này đều được chụp bởi phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Han So Hee diện váy đen gợi cảm tham dự tiệc Women In Motion của Kering trong khuôn khổ LHP Cannes 2025

Tuy nhiên, "ống kính hung thần" Getty Images đã bóc trần làn da kém hoàn hảo, lớp trang điểm đậm "dìm hàng" nhan sắc Han So Hee

Thậm chí, đèn flash còn khiến Han So Hee như muốn "dọa ma" khán giả

Nghiêm trọng hơn, phóng viên Getty Images hoàn toàn không chụp ảnh Han So Hee tại thảm đỏ công chiếu phim The Phoenician Scheme. Khi tìm kiếm tên Han So Hee, sẽ chỉ ra kết quả ảnh ở bữa tiệc Women In Motion

Những hình ảnh Han So Hee trên thảm đỏ chỉ có phương tiện truyền thông Trung Quốc ghi lại

Getty Images hoàn toàn ngó lơ nữ diễn viên xứ Hàn

Có thể nói rằng Getty Images đã làm sự xuất hiện của Han So Hee tại Cannes kém phần hoàn hảo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên "hung thần" này gây thù với nữ diễn viên xứ Hàn. Tại Cannes năm ngoái, Getty Images cũng đăng ảnh Han So Hee rất chậm. Ban đầu, nguồn ảnh lớn nhất thế giới chỉ đăng tải 2 bức ảnh chụp lưng Han So Hee, trong khi đăng đầy đủ ảnh chính diện của Yoona (SNSD). Về sau, Getty Images cũng bổ sung thêm ảnh của mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân, nhưng những bức ảnh này đều "dìm" nhan sắc Han So Hee thê thảm, thậm chí còn bị ví với meme gây hài. Khi những điều này liên tục xảy ra, cư dân mạng cho rằng Getty Images đã lộ diện là "kẻ thù số 1" của Han So Hee.

Năm ngoái, khi Getty Images cập nhật đủ ảnh chính diện của Yoona...

... thì Han So Hee chỉ được đăng ảnh bóng lưng

Về sau, Getty Images cũng "nhả ảnh" Han So Hee nhunqg những bức ảnh này không hề đẹp

"Hung thần" chụp rõ mồn một những khuyết điểm của nữ diễn viên

Thậm chí bức ảnh này còn bị ví với meme gây hài

Nguồn: Getty Images