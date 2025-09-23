Nữ diễn viên 39 tuổi có hơn 2 triệu người theo dõi, body cực kỳ nóng bỏng, nhận "mưa tim" từ người hâm mộ

Ở tuổi 39, ca sĩ – diễn viên Sĩ Thanh vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc, gợi cảm và lối sống tràn đầy năng lượng.

Sĩ Thanh tên thật là Nguyễn Thị Sĩ Thanh, sinh năm 1986 tại TP.HCM. Trước khi bước vào showbiz, cô từng là phát thanh viên của kênh YANTV, sau đó gây chú ý khi lấn sân âm nhạc với các bản hit như Xa Anh Chậm Chậm Thôi, Oh My Chuối, Lạc. Ngoài ca hát, Sĩ Thanh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như Chiến Dịch Chống Ế, Gái Già Lắm Chiêu, Căn Hộ 69, tạo nên dấu ấn với hình ảnh gợi cảm, cá tính.

Trên trang cá nhân Sĩ Thanh thường xuyên cập nhật hình ảnh tập luyện

Tập trung kinh doanh, phát triển sự nghiệp cá nhân

Ở tuổi 39, Sĩ Thanh không còn quá mặn mà với showbiz, cô dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng của bản thân cũng như sự nghiệp kinh doanh.

Ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, Sĩ Thanh còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Người đẹp từng tâm sự với phụ nữ, nhan sắc chỉ có thể giúp tạo ấn tượng ban đầu, còn kinh doanh là câu chuyện của năng lực, kiến thức và tư duy”.

39 tuổi nhưng người đẹp vẫn giữ được vóc dáng vô cùng thon thả

Để duy trì tốt công việc kinh doanh cũng như chăm sóc bản thân, Sĩ Thanh sẽ phải cân đối thời gian của mình 1 cách khoa học. Ở thời điểm hiện tại, Sĩ Thanh không tham gia nhiều hoạt động showbiz nhưng cô nàng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở các sự kiện giải trí để ủng hộ bạn bè hoặc tham gia sự kiện của nhãn hàng.

Chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt để giữ dáng

Ngay từ năm 16 tuổi, Sĩ Thanh đã bắt đầu học cách dưỡng da, ăn uống khoa học để gìn giữ nhan sắc. Đến tuổi 25, cô bổ sung yến, kiêng đồ nhiều dầu mỡ. Sĩ Thanh từng chia sẻ, cô thuộc tạng người dễ tăng cân mà khó xuống nên phải tập luyện và ăn uống kỷ luật.

Để sở hữu body nóng bỏng, Sĩ Thanh phải có chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt

Trong 1 bài phỏng vấn, người đẹp từng tiết lộ lịch sinh hoạt tập luyện hàng ngày của mình đều duy trì: 6h30 sáng, tập thể dục 45 – 60 phút rồi mới bắt đầu làm việc.

Từ năm 2020, cô chuyển sang ăn chay trường, kết hợp yoga 5 buổi/tuần, tập gym và thỉnh thoảng pilates. Người đẹp cho biết ăn chay là sự lựa chọn vì ngon miệng và lành mạnh, không phải ép buộc.

Không chỉ gói gọn trong một bộ môn, nữ nghệ sĩ còn duy trì thói quen rèn luyện đa dạng: Pilates để cải thiện sự dẻo dai, yoga và yoga bay để thư giãn tinh thần, dance để giải phóng năng lượng, bơi lội giúp toàn thân săn chắc. Sự kết hợp nhiều hình thức vận động khiến cơ thể cô luôn cân đối, đường cong gợi cảm và tinh thần thì đầy sức sống.

Trên trang cá nhân, Sĩ Thanh cũng thường xuyên chia sẻ về chế độ ăn khoa học: ăn nhiều rau xanh, hạn chế tinh bột xấu, ưu tiên thực phẩm sạch và đặc biệt là uống nhiều nước mỗi ngày để cơ thể thanh lọc, làn da luôn căng mướt.

Những bí quyết này trở thành “kim chỉ nam” giúp cô duy trì diện mạo trẻ trung, quyến rũ dù đã ở tuổi U40.

Sau 1 vài ồn ào tình cảm, Sĩ Thanh ở thời điểm hiện tại kín tiếng hơn nhiều. Cô không còn chia sẻ nhiều về đời sống cá nhân mà thay vào đó truyền năng lượng tích cực tới mọi người qua những clip tập luyện, ăn uống.

Ở tuổi U40, Sĩ Thanh không đặt áp lực kết hôn hay sinh con. Cô hướng đến cuộc sống cân bằng, hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.