Nữ diễn viên 37 tuổi qua đời được cho là vì dùng máy sấy tóc: Liệu máy sấy tóc có "độc" đến vậy?

Nữ diễn viên 37 tuổi qua đời được cho là vì dùng máy sấy tóc

Cuối tháng 11 vừa qua, truyền thông Malaysia đưa tin nữ diễn viên Queenzy Cheng đột ngột qua đời trong lúc đang ghi hình một chương trình giải trí.

Em gái của Queenzy Cheng chia sẻ nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên là "vỡ động mạch não". Cụ thể, khi nữ diễn viên đang sử dụng máy sấy tóc để tạo kiểu tóc thì cảm thấy chóng mặt, nhức đầu dữ dội. Cô được nhân viên đỡ vào vào phòng nghỉ và qua đời 40 phút sau đó. Đáng nói, trước đó Queenzy Cheng là người có lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể thao mỗi ngày.

Một số nguồn tin nói rằng, nguyên nhân khiến nữ diễn viên này tử vong là do sử dụng máy sấy tóc và tạo kiểu quá lâu, dẫn đến bị sốc nhiệt và phình mạch máu não.

Nữ diễn viên Queenzy Cheng.

Bác sĩ Malaysia tên là Cui Yaohao cho biết: Các báo cáo chỉ ra Queenzy Cheng xuất hiện triệu chứng đau đầu và nôn mửa sau khi sấy và tạo kiểu tóc. Điều này chứng minh sử dụng nhiệt trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Thông tin trên khiến nhiều người cảm thấy lo lắng về độ an toàn khi sử dụng máy sấy tóc, thực hư chuyện này được bác sĩ phân tích thế nào?

Liệu máy sấy tóc có "độc" đến vậy?

Trước thông tin gây xôn xao dư luận này, bác sĩ Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch - Bệnh Viện Bạch Mai) cho biết: "Mặc dù chưa có bằng chứng nghiên cứu khoa học nào cho thấy mối liên hệ giữa máy sấy tóc và phình mạch máu não, nhưng điều này là không thể xảy ra. Sở dĩ như vậy là vì nhiệt từ máy sấy nằm trong ngưỡng từ 57 – 58 độ C. Ngay cả khi dùng trong thời gian dài cũng không thể gây ra tình trạng sốc nhiệt và phình mạch máu não.

Trong trường hợp của nữ diễn viên của người Malaysia chỉ có thể giải thích là do tình trạng phình mạch máu não là một bệnh lý đã xuất hiện từ trước, ví dụ như tiềm ẩn từ nhỏ do bẩm sinh, chấn thương hoặc liên quan đến các khối u, bệnh lý khác mà người bệnh đã không được thăm khám và điều trị kịp thời".

Bác sĩ Hạnh cũng cho biết thêm, bệnh phình mạch máu não đều có những biểu hiện lâm sàng như: tê bì chân tay, đau đầu chóng mặt, giảm thị lực, cứng gáy... Nếu người bệnh không quan sát rất dễ chủ quan bỏ sót, khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn khi gặp những áp lực trong công việc, cuộc sống.

Do vậy, việc sử dụng máy sấy gây ra tình trạng mạch máu não là hoàn toàn không có căn cứ. Tuy nhiên, do sử dụng máy sấy vào mùa đông khá cần thiết đối với mỗi gia đình, đặc biệt là khi nhiệt độ giảm sâu nên cần sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn. Một số lưu ý cần thiết khi sử dụng như: Không sử dụng máy sấy hay tạo kiểu trong thời gian liên tục, khi dùng nên giữ khoảng cách an toàn, tránh xa da đầu, liên tục đảo luồng khi sấy tóc để giúp tóc được đảm bảo sấy khô, suôn mượt.

BS.CKl Nguyễn Đức Hưng (Phó khoa Tim mạch, BVĐK Tâm Anh Hà Nội) cũng cho rằng trường hợp của nữ diễn viên 37 tuổi trên chỉ là một sự tình cờ, trùng hợp về thời điểm chứ tác động nhiệt từ bên ngoài không gây phình mạch máu não.

"Với người trẻ phình mạch máu não, dị dạng mạch não nguy hiểm như 'quả bom nổ chậm'. Vì vậy, khi có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, tái phát nhiều lần và ít đáp ứng với thuốc giảm đau thì nên đi khám. Với đối tượng trung niên cần khám định kỳ chuyên khoa thần kinh để tầm soát sớm những bất thường và có biện pháp điều trị, xử lý sớm", bác sĩ Hưng cho hay.