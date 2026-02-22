Ngày 21/2, tờ On đưa tin Lương Lạc Thi khoe loạt ảnh đón Tết trong dinh thự sang trọng tại Shek O (Hong Kong, Trung Quốc). Siêu dinh thự của ngọc nữ có diện tích gần 2.000 m2, nếu tính cả khu sân vườn, hồ bơi lên tới 3.400 m2. Không gian nhà được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng, đồ cổ Trung Quốc và các kệ rượu vang đắt tiền. Chi phí trang hoàng biệt thự lên tới 200 triệu HKD (667 tỷ đồng).

Theo tờ On, siêu biệt thự mà Lương Lạc Thi đang sống được tình cũ tỷ phú Lý Trạch Giai chuyển nhượng cho. Giá trị của căn nhà lên đến 1,5 tỷ HKD (4.900 tỷ đồng). Lương Lạc Thi có được bất động sản này sau khi đạt được thỏa thuận về quyền thừa kế của 3 con trai với Lý Trạch Giai. Ngoài căn biệt thự, Lương Lạc Thi còn nhận được 60 triệu HKD (199 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng nuôi con hàng năm.

Lương Lạc Thi đón Tết trong siêu biệt thự rộng 3.400 m2 nhận được từ người tình đại gia. Ảnh: Sina.

Giá trị của căn nhà lên đến 1,5 tỷ HKD (4.900 tỷ đồng). Ảnh: Sina, HK01.

Lương Lạc Thi sinh năm 1988, vào showbiz từ năm 12 tuổi với tư cách người mẫu nhí. Từ năm 17 tuổi, cô trở thành ngôi sao màn bạc đình đám Hong Kong (Trung Quốc). Lương Lạc Thi từng được đề cử Ảnh hậu Kim Tượng, tham gia diễn xuất trong các phim như The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (Xác ướp Ai Cập 3: Lăng mộ Tần Vương), Hình xăm và Phù thủy thời @...

Năm 2008, sau khi gặp tỷ phú Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để ở bên người đàn ông lớn mình 12 tuổi. Năm 21 tuổi, cô lên chức mẹ, sinh con trai đầu lòng cho vị doanh nhân. 1 năm sau, cô tiếp tục sinh đôi thêm 2 bé trai. Tuy nhiên, Lương Lạc Thi không được nhà chồng chấp thuận, thậm chí ghẻ lạnh. Nguyên nhân là gia tộc họ Lý phát hiện nữ diễn viên đã sử dụng thuốc kích trứng để cố mang bầu lần 2 nhằm ép Lý Trạch Giai kết hôn. Kết quả là Lương Lạc Thi sinh đôi con trai bị bại não.

Sau khi biết được sự thật, Lý Trạch Giai đã lập tức ruồng bỏ mỹ nhân 8X và từng có đoạn thời gian không đoái hoài đến mẹ con Lương Lạc Thi. Nữ diễn viên phải 1 mình nuôi 3 cậu con trai đến tàn úa. Phải đến vài năm trở lại đây, Lý Trạch Giai mới đồng ý chu cấp cho mẹ con Lương Lạc Thi. Có được sự hậu thuẫn tài chính từ tình cũ, người đẹp này cũng quay lại showbiz hoạt động, không còn vất vả bươn chải làm đủ việc.

Lương Lạc Thi bị doanh nhân Lý Trạch Gia ruồng bỏ vì cố tình mang thai lần 2, ép người tình kết hôn. Ảnh: Sina.

Theo tờ Sina, Lý Trạch Giai - con trai của tỷ phú Lý Gia Thành - là một trong những doanh nhân giàu có bậc nhất xứ Hương Cảng. Năm 2016, ông đứng thứ 15 trong danh sách những người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) theo thống kê của Forbes, với khối tài sản hơn 4,4 tỷ USD ( 114 nghìn tỷ đồng).

Nguồn: On, HK01