Xuất hiện nhân vật vượt mặt cả showbiz, đến Trấn Thành - Sơn Tùng - Hòa Minzy còn lép vế

Socialite là hệ thống đo lường và xếp hạng các chiến dịch Marketing, sự kiện và người ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội Việt Nam, thường được công bố hàng tháng. Mới đây, bảng xếp hạng Top 10 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tháng 1/2026 do Socialite công bố thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dựa trên tiêu chí lượng thảo luận, danh sách ghi nhận sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, cầu thủ và gương mặt giải trí nổi bật.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Nguyễn Đình Bắc với 1.296.603 lượt thảo luận. Việc một cầu thủ trẻ vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám của showbiz cho thấy sức hút mạnh mẽ của thể thao trong thời gian qua, đặc biệt khi anh liên tục gây chú ý bằng phong độ thi đấu và câu chuyện bên lề sân cỏ.

Socialite công bố bảng xếp hạng Top 10 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tháng 1/2026. Ảnh: Socialite

Xếp ở vị trí thứ hai là Trấn Thành với 843.761 lượt thảo luận. Nam MC - đạo diễn vẫn giữ vững độ nóng trên mạng xã hội nhờ các dự án phim ảnh và hoạt động nghệ thuật sôi nổi đầu năm. Vị trí thứ ba thuộc về Quang Hùng MasterD (791.814 lượt thảo luận). Nam ca sĩ tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng ổn định trong cộng đồng fan trẻ.

Ở hạng tư, Hòa Minzy đạt 648.083 lượt thảo luận. Nữ ca sĩ nhận nhiều quan tâm nhờ hoạt động nghệ thuật lẫn đời sống cá nhân. Theo sát phía sau là Soobin với 629.079 lượt thảo luận, cho thấy sức hút bền bỉ sau nhiều năm hoạt động.

Đình Bắc không chỉ vượt mặt Trấn Thành, Quang Hùng Masterd, Hòa Minzy mà còn "đè bẹp" nhiều cái tên nghệ sĩ đình đám khác như HIEUTHUHAI, Tóc Tiên, Sơn Tùng, Steven Nguyễn, Phương Mỹ Chi. Bảng xếp hạng tháng 01/2026 phản ánh rõ sự đa dạng trong lĩnh vực ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Đình Bắc không chỉ vượt mặt Trấn Thành, Quang Hùng Masterd, Hòa Minzy mà còn "đè bẹp" nhiều cái tên nghệ sĩ đình đám khác trong showbiz. Ảnh: MXH

Tháng 2 vừa qua, Nguyễn Đình Bắc xuất hiện tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025 tổ chức ở TP.HCM. Tại đêm gala, tiền đạo sinh năm 2004 được xướng tên trong hạng mục Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng - giải thưởng do đông đảo khán giả bình chọn, ghi nhận những đóng góp và sức ảnh hưởng tích cực của anh đối với cộng đồng.

Sau một năm 2025 tạo dấu ấn với nhiều bước tiến nổi bật trong sự nghiệp, Đình Bắc ngày càng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Màn xuất hiện tại WeChoice không chỉ giúp anh gia tăng sức hút truyền thông mà còn trở thành cột mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục tình cảm công chúng.

Tiền đạo Đình Bắc lọt top 10 nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025. Ảnh: Tổng hợp

Về phía đạo diễn Trấn Thành, anh ngày càng khẳng định vị thế khi liên tiếp đứng sau những dự án điện ảnh đạt doanh thu ấn tượng. Dịp Tết vừa qua, phim Thỏ Ơi!! do anh thực hiện đã “thắng lớn” tại phòng vé, duy trì lượng vé bán ra ở mức cao trong nhiều ngày liền sau khi công chiếu.

Trước đó, ngày 21/2, nam đạo diễn đăng tải bài viết kêu gọi khán giả không tiết lộ cái kết hoặc các tình tiết quan trọng của phim trên mạng xã hội. Anh nhấn mạnh quá trình sản xuất là công sức của cả ê-kíp, đồng thời mong người xem không quay lén trong rạp rồi đăng tải lên các nền tảng trực tuyến.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều đoạn clip quay lén trích từ phim lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn và gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả cũng như doanh thu phòng vé.