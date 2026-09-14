Nữ đại gia U60 kết hôn lần 6 với bạn trai đáng tuổi con, trao sính lễ tới gần 200 tỷ, phán 1 câu về bạn trai kém 30 tuổi

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin nữ doanh nhân Vu Văn Hồng (sinh nă m 1971) được cho là chuẩn bị kết hôn với nam streamer Nhậm Vũ Thần (sinh năm 2001) và kém bà tới 30 tuổi.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở khoảng cách tuổi tác, mà còn ở những món quà có giá trị lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ mà nữ đại gia đã dành cho người tình đáng tuổi con mình.

Chuyện tình bắt đầu khi chàng trai ấy vẫn còn là sinh viên đại học

Theo những thông tin đang được lan truyền, thời điểm quen biết bà Vu Văn Hồng, Nhậm Vũ Thần vẫn đang là sinh viên năm 4 tại Thượng Hải. Anh từng làm người mẫu và tham gia các chiến dịch quảng bá cho công ty của nữ doanh nhân. Từ mối quan hệ công việc, cả hai dần trở nên thân thiết rồi tiến tới chuyện tình cảm.

Một bên là nữ doanh nhân U60 đã có nhiều năm gây dựng sự nghiệp và sở hữu khối tài sản đáng kể. Một bên là chàng trai mới ngoài 20 tuổi, vừa học vừa hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, livestream. Khoảng cách 30 tuổi giữa hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Nhưng nếu chuyện tình chỉ dừng lại ở một mối quan hệ lệch tuổi, có lẽ nó đã không gây xôn xao đến vậy.

Nữ đại gia kết hôn lần 6: Chi gần 200 tỷ cho sính lễ và xe sang tặng bạn trai kém 30 tuổi

Sau khi xác lập quan hệ, bà Vu Văn Hồng đã liên tục tặng bạn trai những món quà có giá trị khổng lồ. Trong số đó có ít nhất 3 chiếc xe sang, bao gồm một chiếc Rolls-Royce Phantom được cho là trị giá khoảng 12 triệu NDT (khoảng 45 tỷ), cùng Mercedes và Brabus G800 trị giá khoảng 8 triệu NDT (khoảng 30 tỷ).

Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong khoảng 3 tháng, tổng giá trị tiền mặt, xe sang, bất động sản ở nước ngoài, sính lễ và hàng xa xỉ mà nữ doanh nhân dành cho bạn trai đã vượt 50 triệu NDT (hơn 190 tỷ).

Điều đáng chú ý hơn nữa là chuyện tình này dường như không chỉ thay đổi cuộc sống riêng của Nhậm Vũ Thần mà còn tạo ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Kể từ khi công khai mối quan hệ, tài khoản Douyin của Nhậm Vũ Thần được cho là tăng thêm khoảng 1,9 triệu người theo dõi chỉ sau 45 ngày.

Giá quảng cáo của anh cũng được cho là tăng từ khoảng 3.000 NDT (khoảng 11,4 triệu) lên 50.000 NDT (khoảng 191 triệu) tức tăng hơn 16 lần. Những con số này khiến Nhậm Vũ Thần nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý trên mạng xã hội.

Anh cũng đóng góp khoảng 27% doanh thu cho công ty của bạn gái doanh nhân, trong khi một số buổi livestream có thể đạt doanh số lên tới 8 triệu NDT (khoảng 30 tỷ).

Nữ doanh nhân U60 còn đưa bạn trai 26 tuổi đi máy bay riêng, cùng anh xuất hiện tại các sự kiện và địa điểm sang trọng, thậm chí đưa anh bước vào vòng quan hệ thân cận của mình. Mỗi lần hai người xuất hiện cùng nhau, câu chuyện về nữ đại gia U60 và chàng trai kém 30 tuổi lại trở thành đề tài bàn luận.

Đây cũng không phải lần đầu tiên đời sống tình cảm của nữ đại gia Vu Văn Hồng trở thành tâm điểm chú ý. Bà từng trải qua 5 cuộc hôn nhân và có lịch sử tình trường khá đặc biệt. Bà từng có mối quan hệ kéo dài khoảng 10 năm với một người mẫu quốc tịch Albania, kém bà khoảng 20 tuổi. Sau đó chia tay, và cuộc hôn nhân thứ 6 là với Nhậm Vũ Thần.

"Phụ nữ cũng như đàn ông, ai có năng lực thì có quyền chọn người trẻ hơn"

Trước thẳng thắn chia sẻ: "Phụ nữ cũng như đàn ông. Ai có năng lực thì có quyền chọn người trẻ hơn".

Một câu nói ngắn nhưng phần nào cho thấy cách nữ doanh nhân nhìn nhận về tình yêu và hôn nhân ở tuổi 56. Khi đã có sự nghiệp, tài chính và cuộc sống độc lập, bà dường như không còn quá bận tâm đến việc lựa chọn của mình có phù hợp với những khuôn mẫu mà xã hội đặt ra hay không.

Có người hoài nghi rằng chàng trai trẻ đến với bà vì tiền, cũng có người cho rằng đây đơn giản là sự lựa chọn cá nhân: khi một người phụ nữ đủ độc lập và tự tin, cô ấy hoàn toàn có quyền quyết định mình muốn yêu ai, sống thế nào và tìm kiếm hạnh phúc ra sao.

Đáng chú ý, trong một buổi livestream, bà Vu Văn Hồng từng có phát ngôn khá lạnh lùng: "Nếu anh ta bỏ đi thì cứ để anh ta đi, người tiếp theo tôi vẫn sẽ đối xử như vậy".

Theo những thông tin được lan truyền, các vấn đề liên quan đến cổ phần doanh nghiệp đứng tên Nhậm Nhậm cùng một số vấn đề pháp lý cũng được cho là nằm trong sự kiểm soát của đội ngũ do Vu Văn Hồng sắp xếp.

Đây có lẽ không phải là câu chuyện về một nữ đại gia "lụy tình" đến mức bất chấp tất cả vì một chàng trai trẻ. Mà ngược lại, đó có thể là cách một người phụ nữ giàu có lựa chọn tình yêu nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát cuộc sống, tài sản và những lợi ích mà mình đã mất hàng chục năm gây dựng.