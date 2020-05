Nữ công nhân 30 tuổi suýt thành người thực vật sau 1 buổi tập gym, vừa nghe cách tập luyện bác sĩ đã hiểu nguyên nhân

Theo tờ QQ ghi nhận, bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc tỉnh Giang Tô đã tiếp nhận một ca cấp cứu nghiêm trọng. Bệnh nhân là cô Zhang Ling – một công nhân 30 tuổi thường thích tập thể dục. Vào ngày 25/4 vừa qua, cô đến phòng gym để tập như bình thường, nhưng chỉ 1 tiếng sau thì cô đột nhiên ngất xỉu và ngừng thở.

Ngay khi nhận bệnh, hội đồng y bác sĩ liền tiến hành cấp cứu hết sức hòng giữ tính mạng cho cô Zhang.

Trước tình hình nguy cấp, các nhân viên phòng tập rất hoảng loạn và liền gọi cấp cứu đưa cô vào viện. Lúc này, 2 bác sĩ là Guo Tao và Zhang Feng – Phó giám đốc khoa cấp cứu của bệnh viện, tình cờ đi ngang qua nên tiếp nhận luôn ca này.

"Tình hình bệnh nhân rất tệ nên cả hai bắt tay ngay vào sơ cứu và thay phiên nhau hồi sức tim, phổi liên tục. Nhưng dù làm liên tục trong 5 phút nhưng sức khỏe cô ấy vẫn không cải thiện, chưa kể khi lấy máu xét nghiệm thì máu của cô ấy dường như đã đen đặc lại" – ông Zhang Feng trả lời với phóng viên.

Những giây phút trong phòng phẫu thuật là khoảnh khắc đấu tranh với "tử thần".

Vào phòng cấp cứu, các y bác sĩ Khoa Y học khẩn trương thực hiện phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) cho bệnh nhân. Ở thời điểm này, cô Zhang Ling gầy và các mạch máu cũng rất mỏng, gây cản trở lớn cho việc đặt nội khí quản. Trải qua 3 giờ, nỗ lực của mọi người đã thành công, huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân cũng dần ổn định trở lại.

Nhưng sau 10 ngày nằm viện (6/5), tình hình cô Zhang lại đột ngột biến chuyển xấu và có khả năng thành người thực vật. May mắn thay vào ngày 10/5, cô Zhang bất chợt tỉnh lại và hồi phục ý thức, đến giờ thì cô đã nói chuyện bình thường với mọi người và đang tập đi lại.

Tưởng chừng như không qua khỏi nhưng may thay, cô Zhang vẫn giữ được tính mạng và đang dần hồi phục.

Vậy nguyên do nào khiến cô ấy suýt mất mạng?

Theo ông Jiang Hua – Phó khoa chăm sóc sức khỏe của bệnh viện cho biết, cô Zhang Ling thật sự là một trường hợp đặc biệt. Bởi khi bị ngừng tim đột ngột thì chỉ có 10 phút để sơ cứu, bằng không sẽ dẫn đến chết não. Nhưng cô Zhang đã ngừng tim nhiều lần và rồi bình phục một cách thần kỳ.

Vậy nguyên do tại sao đột nhiên cô Zhang lại ngất xỉu và ngừng tim như thế? Ông Jiang nhấn mạnh, sau một thời gian giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, nhiều người đã quay lại tập gym và lựa chọn nhiều bài tập nặng để "tập bù" cho những ngày nghỉ, mặc cho thể trạng của họ yếu hơn so với cường độ luyện tập.

Trường hợp của cô Zhang, ngày nào cô cũng tập luyện quá nặng suốt 2 tiếng dù quá sức. Đến một ngày, cơ thể không chịu được nổi nữa và dẫn đến tình trạng ngừng tim tại chỗ.

Bác sĩ Jiang nhắc nhở mọi người không phải cứ tập thể dục càng nhiều thì cơ thể sẽ càng khỏe và giảm cân nhanh. Mỗi người mỗi thể trạng nên cường độ cũng thế mà khác nhau. Bạn có thể đánh giá cường độ tập hiện tại có đúng không bằng cách đo nhịp tim, miễn không quá 140 nhịp/phút là ổn.



Nếu bạn bị chóng mặt, tức ngực, đau ngực, khó thở hay các triệu chứng xấu khác khi tập thì cần dừng ngay lập tức để nghỉ ngơi. Đặc biệt là người trung niên và cao tuổi rất hay bị đột tử vì nguyên nhân này.



Theo QQ