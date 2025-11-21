52 số điện thoại của các đội cứu hộ tại Đắk Lắk
Danh sách 52 số điện thoại cứu hộ khẩn cấp tại Đắk Lắk được chia theo từng cụm địa bàn, giúp người dân liên hệ nhanh trong tình huống mưa lũ và sự cố nguy cấp.
Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại Đắk Lắk những ngày qua, mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đăng tải số điện thoại của các đội cứu hộ trên địa bàn nhằm hỗ trợ tối đa, nhanh chóng nhất đối với người dân trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể:
Cụm Tuy Hòa – Bình Kiến – Phú Hòa – Tuy An – Ô Loan
0914 080 457
0901 927 199
0941 131 177
0905 235 575
0985 017 016
0944 400 071
0918 957 418
0905 038 578
0984 229 217
0935 797 336
0935 785 404
0905 132 990
0983 940 494
0934 807 828
0982 875 419
0393498779
0984487473
0909909661
0932630000
0935024468
Cụm Đông Hòa – Hòa Hiệp – Hòa Xuân – Tây Hòa – Hòa Thịnh – Hòa Mỹ – Sơn Thành
0976 975 949
0369 074 407
0983 399 370
0989 073 558
0913 880 034
0905 244 103
0982 877 767
0865 427 504
0983 829 193
0903 554 654
0982 289 279
Cụm Ea Bá – Sơn Hòa – Vân Hòa – Đức Bình – Suối Trai – Ea Ly – Sông Hinh – Tây Sơn
0949 744 079
0982 247 578
0905 195 387
0916 047 779
0905 073 591
0794 591 440
0868 757 333
0949 788 577
0984 190 366
0985 017 026
0978 015 179
Cụm Sông Cầu – Xuân Đài – Xuân Lộc – Xuân Cảnh – Xuân Thọ – Xuân Phước – Xuân Lãnh
0903 956 079
0918 134 517
0935 424 142
0905 235 404
0935 949 786
0985 991 382
0898 636 355
0984 909 092
Các đội cứu hộ
0946247115
0377.779.314
Cùng với đó, vào ngày 20/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát đi thư kêu gọi toàn dân, các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo cùng chung tay hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra.
Theo đó, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng cơn Bão số 13 (Kalmaegi) kèm theo mưa lớn kéo dài, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra lũ lụt một số địa phương, gây thiệt hại nặng nề về tài sản người dân. Hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình hạ tầng, nhà ở, hoa màu, vật nuôi bị hư hại, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.
Với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chức chính trị - xã hội, các lực lượng chức năng và Nhân dân trong tỉnh đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào vùng lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh hãy quan tâm, đóng góp, hỗ trợ thiết thực để động viên, giúp đỡ bà con Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.
Thông tin tiếp nhận ủng hộ:
Chuyển khoản:
Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
Số tài khoản: 5200111103333
Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk
Nội dung chuyển khoản: “Ủng hộ Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra”
Tiền mặt:
Địa chỉ: Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, số 07 Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Hỗ trợ hiện vật, nhu yếu phẩm:
Các tổ chức, cá nhân hảo tâm khi hỗ trợ trực tiếp trên địa bàn tỉnh cần liên hệ chính quyền địa phương và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để được hướng dẫn, đảm bảo phân phối đúng nơi, đúng đối tượng, tránh trùng lặp và minh bạch trong quản lý.