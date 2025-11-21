52 số điện thoại của các đội cứu hộ tại Đắk Lắk

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại Đắk Lắk những ngày qua, mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đăng tải số điện thoại của các đội cứu hộ trên địa bàn nhằm hỗ trợ tối đa, nhanh chóng nhất đối với người dân trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể:

Cụm Tuy Hòa – Bình Kiến – Phú Hòa – Tuy An – Ô Loan

0914 080 457

0901 927 199

0941 131 177

0905 235 575

0985 017 016

0944 400 071

0918 957 418

0905 038 578

0984 229 217

0935 797 336

0935 785 404

0905 132 990

0983 940 494

0934 807 828

0982 875 419

0393498779

0984487473

0909909661

0932630000

0935024468

Cụm Đông Hòa – Hòa Hiệp – Hòa Xuân – Tây Hòa – Hòa Thịnh – Hòa Mỹ – Sơn Thành

0976 975 949

0369 074 407

0983 399 370

0989 073 558

0913 880 034

0905 244 103

0982 877 767

0865 427 504

0983 829 193

0903 554 654

0982 289 279

Cụm Ea Bá – Sơn Hòa – Vân Hòa – Đức Bình – Suối Trai – Ea Ly – Sông Hinh – Tây Sơn

0949 744 079

0982 247 578

0905 195 387

0916 047 779

0905 073 591

0794 591 440

0868 757 333

0949 788 577

0984 190 366

0985 017 026

0978 015 179

Cụm Sông Cầu – Xuân Đài – Xuân Lộc – Xuân Cảnh – Xuân Thọ – Xuân Phước – Xuân Lãnh

0903 956 079

0918 134 517

0935 424 142

0905 235 404

0935 949 786

0985 991 382

0898 636 355

0984 909 092

Các đội cứu hộ

0946247115

0377.779.314

Cùng với đó, vào ngày 20/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát đi thư kêu gọi toàn dân, các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo cùng chung tay hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra.

Theo đó, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng cơn Bão số 13 (Kalmaegi) kèm theo mưa lớn kéo dài, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra lũ lụt một số địa phương, gây thiệt hại nặng nề về tài sản người dân. Hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình hạ tầng, nhà ở, hoa màu, vật nuôi bị hư hại, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chức chính trị - xã hội, các lực lượng chức năng và Nhân dân trong tỉnh đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào vùng lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh hãy quan tâm, đóng góp, hỗ trợ thiết thực để động viên, giúp đỡ bà con Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ:

Chuyển khoản:

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Số tài khoản: 5200111103333

Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung chuyển khoản: “Ủng hộ Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra”

Tiền mặt:

Địa chỉ: Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, số 07 Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Hỗ trợ hiện vật, nhu yếu phẩm:

Các tổ chức, cá nhân hảo tâm khi hỗ trợ trực tiếp trên địa bàn tỉnh cần liên hệ chính quyền địa phương và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để được hướng dẫn, đảm bảo phân phối đúng nơi, đúng đối tượng, tránh trùng lặp và minh bạch trong quản lý.