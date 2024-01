Nữ chủ tiệm cắt tóc ở Quảng Nam tàng trữ ma túy

Ngày 3/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) vừa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đặng Thị Anh Đào (SN 1983, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Điện Bàn thụ lý giải quyết.

Đặng Thị Anh Đào (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 21h30 ngày 1/1, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Điện Ngọc phối hợp với Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa Đại kiểm tra hành chính quán cắt tóc Bảo Yến (khối phố Ngân Câu, phường Điện Ngọc) do Đặng Thị Anh Đào làm chủ. Lúc này, bên trong quán có Đào và một nhân viên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi ni lông, bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng được xác định là má túy loại Methamphetanmine, 1 bộ dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy đá.

Được biết, cuối tháng 12/2023, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) truy xét, bắt giữ nhanh 2 đối tượng Đỗ Minh Phát (SN 1996, thường trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) và Triệu Thị Múi (SN 1988, trú huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, chiều 27/12, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác Công an TP Tam Kỳ kiểm tra phòng trọ trên đường Trần Nguyên Hãn, phường An Mỹ (TP Tam Kỳ), do Múi thuê ở và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Minh Phát, Triệu Thị Múi. Tang vật thu giữ gồm 5,48g ma túy loại Methamphetamine và bộ dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy đá.