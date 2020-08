Nữ chủ nhà nghỉ che giấu 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị khởi tố

Ngày 19-8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xoa (SN 1984, trú tại Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Nguyễn Thị Xoa tại cơ quan công an

Xoa chính là đối tượng đã tổ chức che giấu 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.



Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 5-8, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện tại khách sạn Yoyo HD (ở Lô N16 đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) có người nước ngoài lưu trú nghi nhập cảnh trái phép nên đã tổ chức kiểm tra và phát hiện có 20 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú không có giấy tờ, hộ chiếu.

Qua khai thác sơ bộ ban đầu các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn thuộc tỉnh Lạng Sơn từ trước đó, sau đó đến địa bàn thị xã Từ Sơn. Tối ngày 4-8, các đối tượng đến khách sạn Yoyo HD tại TP Bắc Ninh, đến ngày 5-8, thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Quản lý khách sạn trên là Bùi Thị Thao (SN 1982, quê ở xã Hương Cầu, Thanh Sơn, Phú Thọ).

Sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp với phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và phòng An ninh điều tra điều tra xác minh, truy xét để làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cách ly đối với số 20 đối tượng người Trung Quốc trên.

Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, triệu tập lấy lời khai đối với số lái xe taxi liên quan và xác định các đối tượng Trung Quốc được người Việt Nam tập trung tại một nhà kho cũ thuộc địa bàn Hương Mạc (thị xã Từ Sơn), sau đó thuê taxi đến khách sạn Yoyo HD.

Đấu tranh với đối tượng Bùi Thị Thao, lực lượng chức năng xác định, chiều 4-8, thông qua mạng Wechat, Xie Zhao Hui (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) liên lạc với Thao để đặt phòng khách sạn và gửi vị trí tại Từ Sơn để Thao đến đón về khách sạn Yoyo HD. Thao đồng ý thuê taxi đến điểm hẹn đón các đối tượng về khách sạn Yoyo, mặc dù các đối tượng không có giấy tờ, hộ chiếu nhưng Thao vẫn cho 20 đối tượng người Trung Quốc thuê phòng khách sạn từ tối 4-8 với giá 4 triệu đồng/đêm cho đến khi bị công an phát hiện.

Ngay trong đêm 5-8, lực lượng chức năng đã rà soát, triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ việc che giấu, tổ chức cho nhóm người Trung Quốc trên lưu trú trái phép. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định các đối tượng trên xuất phát từ nhà kho của chị Đàm Thị N. (Hương Mạc, thị xã Từ Sơn). Chị N. cho biết kho của gia đình chị đã lâu không sử dụng nên cho Nguyễn Thị Thúy (SN 1984 ở Hương Mạc) mượn chìa khóa để sử dụng có việc riêng, nhưng chị N. không biết Thúy dùng kho để làm gì.

Được biết, nhà kho trên giáp ranh với nhà nghỉ Xuyên Điệp 2 của Nguyễn Thị Xoa. Xoa là một trong các đối tượng có tiếng trong kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn ở thị xã Từ Sơn với chuỗi hệ thống nhà nghỉ. Xoa là người biết tiếng Trung, có quan hệ với nhiều người Trung Quốc. Trước khi có dịch Covid-19, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn của Thoa thường cho người Trung Quốc lưu trú.

Ngày 31-7, Công an thị xã Từ Sơn đã phát hiện có người Trung Quốc lưu trú trái phép tại nhà nghỉ Xuyên Điệp 2 do Nguyễn Thị Xoa làm chủ nên đã kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng công an, quản lý nhà nghỉ đã tổ chức cho số người lưu trú trái phép trên chui qua cửa sổ tầng 6 của nhà nghỉ sang mái tôn nhà bên cạnh để trốn tránh. Tuy nhiên, hành vi này không qua mắt được lực lượng chức năng, Công an thị xã Từ Sơn đã bắt giữ được cả 27 người khi đang trốn trên mái tôn nhà bên cạnh, đồng thời bắt giữ Đinh Phú Thượng (SN 1989) là người quản lý nhà nghỉ Xuyên Điệp II ở thôn Kim Bảng, Hương Mạc.

Trong vụ án này, Xoa đổ hết tội cho Thượng và cho rằng mình không biết việc Thượng vi phạm.

Trong lúc Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi phạm tội của Xoa thì nữ chủ nhà nghỉ này tiếp tục cho 20 người Trung Quốc khác lưu trú tại nhà nghỉ Xuyên Điệp 3.

Theo đó, để tránh bị phát hiện, Xoa thuê vợ chồng Nguyễn Thị Thuý và Nguyễn Văn Bắc (SN 1981 cùng trú tại Hương Mạc) đến phục vụ ăn uống, dọn dẹp cho những người này. Xoa còn nhờ Thuý mượn nhà kho của chị N. để giấu các đối tượng Trung Quốc nếu bị kiểm tra.

Sau đó, thấy lực lượng Công an kiểm tra rất gắt gao, Xoa sợ lộ nên yêu cầu các đối tượng Trung Quốc phải chuyển chỗ ở, không cho thuê phòng nữa. Chính vì vậy, nhóm đối tượng này đã liên hệ với Bùi Thị Thao để thuê khách sạn Yoyo HD ở TP Bắc Ninh. Theo đó, khi Thao thuê taxi đến đón, Xoa chỉ đạo Thuý, Bắc và một nhân viên lễ tân mở kho để các đối tượng người Trung Quốc này đi qua cửa lách sau nhà nghỉ Xuyên Điệp 3, vào tập kết trong nhà kho để di chuyển chỗ ở đến TP Bắc Ninh.

Theo lời khai của Xoa thì từ tháng 6-2020, qua liên lạc Wechat với người Trung Quốc, Xoa đồng ý sử dụng nhà nghỉ của mình và thuê thêm nhà một số hộ dân ở Từ Sơn để cho các đối tượng Trung Quốc không có giấy tờ, hộ chiếu, nhập cảnh trái phép trốn tránh để thu tiền, kiếm lợi. Khi nhà nghỉ Xuyên Điệp 2 của Xoa bị công an phát hiện chứa chấp một số đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép khác vào ngày 31-7, do sợ bị phát hiện tiếp lên Xoa tổ chức cho nhóm đối tượng Trung Quốc trên chuyển địa điểm đến khách sạn Yoyo HD.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.