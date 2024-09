Vụ án của Diddy, tên thật là Sean Combs, đang gây rúng động cả Hollywood lẫn toàn thế giới về độ nghiêm trọng cũng như quy mô ảnh hưởng tới showbiz. Ông trùm làng nhạc bị bắt và với hàng loạt tội danh gồm tống tiền, buôn bán và lạm dụng tình dục. Diddy thường xuyên tổ chức các bữa “Tiệc Trắng” đồi trụy quy tụ nhiều người nổi tiếng tham gia. Trong số này có nữ diễn viên Sarah Jessica Parker.

Ngôi sao Sex and the City sinh năm 1965 tại bang Ohio (Mỹ). Từ bé, cô đã được đào tạo về âm nhạc và múa ba lê. Sarah nhanh chóng chứng tỏ tài năng và được chọn đóng vở kịch The Innocents của William Archibald trên sân khấu Broadway. Gia đình cô quyết định chuyển đến New York để con gái được đào tạo chuyên sâu. Mẹ và cha dượng tạo điều kiện tối đa để Sarah theo đuổi sự nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp Trung học Hollywood ở Los Angeles (Mỹ), nữ diễn viên bắt đầu tham gia các bộ phim sitcom và nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Trong các năm 1983-1987, cô tham gia 4 phim điện ảnh, nổi bật nhất là Footloose (1984) và Girls Just Want to Have Fun (1985). Năm 1992, Sarah đóng cùng Nicolas Cage trong Honeymoon in Vegas . Sau đó, cô liên tiếp đóng chung với nhiều sao nam tên tuổi như Bruce Willis trong Striking Distance (1993) , Johnny Depp trong Ed Wood (1994) , Jack Nicholson và Pierce Brosnan trong Mars Attacks! (1996) ...

Bước ngoặt sự nghiệp giúp nữ diễn viên 59 tuổi nổi tiếng trên toàn thế giới chính là Sex and the City (1998) . Lấy bối cảnh ở Thành phố New York và dựa trên cuốn sách cùng tên ra mắt năm 1997 của Candace Bushnell, loạt phim kể về cuộc sống của một nhóm bạn thân bốn người phụ nữ. Dù mỗi người có sở thích tình yêu, tình dục khác nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Vai diễn của Sarah là Carrie Bradshaw - người dẫn truyện kiêm nhân vật chính với mỗi tập phim được xây dựng xung quanh dòng suy nghĩ của cô trong khi viết chuyên mục hàng tuần Sex and the City cho tờ báo hư cấu New York Star. Vai diễn được giới phê bình khen ngợi hết mực suốt nhiều năm sau đó. Bradshaw rất được yêu thích trong suốt thời gian phát sóng và sau đó được công nhận là một trong những nhân vật nữ vĩ đại nhất trong truyền hình Mỹ. Năm 2009, The Guardian đã vinh danh Bradshaw là biểu tượng của thập kỷ. Nữ diễn viên cũng đã nhận được hai giải Emmy, ba giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh và bốn giải Quả cầu vàng nhờ phim này.

Song, cũng chính Sex and the City đã mang đến tai tiếng cho Sarah. Cô bị cho là đã chèn ép và cô lập bạn diễn Kim Cattrall. Trong số bốn nữ diễn viên chính, Sarah, Kristin Davis và Cynthia Nixon là một nhóm thân thiết. Khi biết Sarah được lên vị trí điều hành sản xuất với mức lương tăng vọt, Kim đã đề xuất tăng thù lao. Hành động trên khiến bộ ba còn lại phật lòng. Nhiều nguồn tin cho rằng họ không thèm ngồi ăn chung cùng Kim trên trường quay.

Mối bất hòa kéo dài ra ngoài đời thực khi Kim nhiều lần ngồi cách xa dàn diễn viên Sex and the City trong các lễ trao giải. Bà cũng từng gọi các bạn diễn là “tàn nhẫn” và cho rằng Sarah “có thể đối xử tốt hơn” với mình. Mâu thuẫn này cũng là lý do khiến phần ba của loạt phim điện ảnh Sex and the City bị khai tử.

Sau drama với Kim Cattrall thì mới đây, Sarah Jessica Parker lại bị điểm tên khi xuất hiện trong “Tiệc Trắng” của Diddy. Đây là những bữa tiệc xa hoa và đồi trụy, nơi nam rapper ép các cô gái trẻ đến nhảy múa khỏa thân và thậm chí là quan hệ với các khách mời nổi tiếng. Diddy được cho là đã dùng quyền lực để hứa hẹn công việc hay ép họ phải phục vụ tình dục. Hiện, Sarah chưa lên tiếng gì về vụ việc.