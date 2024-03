Ước mình cùng bay hiện đang là tựa phim nhận về nhiều sự chú ý từ khán giả. Cư dân mạng thích thú với mối quan hệ... tay bốn của tuyến nhân vật Nhi - Chao - Tuân - Hoàng khi có tới 3 chàng trai trong phim đều thích Nhi.

Tuyến nhân vật Nhi thú vị bao nhiêu thì nữ chính còn lại của phim - Ngân (Thùy Dung) lại khiến người xem khó chịu bấy nhiêu. Trong phim, Ngân là chị ruột của Nhi cũng là con gái cả trong một gia đình khó khăn. Từ nhỏ Ngân đã xinh đẹp, thông hơn người, được miêu tả là cô gái có bao tinh hoa trên đời đều vơ về mình, điều này khiến bố của Ngân nuôi tham vọng dùng cô để kiếm tiền. Quả nhiên khi Ngân trưởng thành, xinh đẹp như hoa hậu, cô đã bị bố gả bán cho một người đàn ông ngoại quốc già nua, giàu có.

Cũng nhờ xinh đẹp, xuất chúng nên từ nhỏ, Ngân luôn được bố ưu tiên, thương yêu hơn hẳn Nhi. Ấy vậy mà cô vẫn năm lần bảy lượt đố kỵ với em gái mình, cô em gái bị bố mẹ phân biệt đối xử từ bé. Thái độ của Ngân với em gái khiến người xem vô cùng khó chịu, không hiểu cô là nữ chính hay kẻ phản diện của phim. Chính bởi vậy, càng về sau, sự xuất hiện của Ngân trong phim càng khiến người xem ức chế tới độ muốn bỏ luôn bộ phim này,

Hai chị em Ngân - Nhi

Ở những diễn biến mới nhất, Ngân lại tiếp tục thể hiện sự đố kỵ với em gái. Cô nói chuyện với Chao bằng giọng điệu đầy mỉa mai khi Chao có ý bênh vực Nhi: "Em gái tôi số tốt quá, đi đâu cũng có người nói giúp cho nó. Chắc do nó giỏi than vãn nên đàn ông dễ mủi lòng." Chỉ với một câu thoại, khán giả phải đặt dấu hỏi lớn về Ngân, rằng tại sao với em ruột, người yêu thương cô nhất trong nhà, mà Ngân lại so đo, đố kỵ từng chút một và luôn tìm cách để nói xấu, hạ bệ Nhi.

Thiết lập nhân vật đầy khó hiểu lại thêm diễn xuất không thuyết phục, giọng thoại như trả bài của Á hậu Thùy Dung khiến cho khán giả càng thêm khó chịu với nhân vật Ngân. Dưới phần bình luận ở các trích đoạn của nhân vật này, khán giả để lại hàng loạt bình luận tiêu cực.