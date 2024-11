Nữ chính phim hot nhất Hàn Quốc lúc này

Chae Soo Bin đang là cái tên gây sốt khi đóng cặp cùng Yoo Yeon Seok trong bộ phim ngôn tình lãng mạn When the phone rings (Tựa Việt: Khi điện thoại đổ chuông).

Trong phim, cô hóa thân thành Hong Hee Joo - con riêng của ông trùm truyền thông và có hôn nhân sắp đặt với Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) - phát ngôn viên trẻ tuổi nhất Nhà Xanh. Hee Joo mất khả năng nói sau tai nạn thời thơ ấu, suốt 3 năm hôn nhân, hai vợ chồng giữ khoảng cách và giữ kín danh tính trước truyền thông.

Trước khi trở thành nữ chính When the phone rings, Soo Bin lần đầu xuất hiện trước công chúng với những vai phụ ít đất diễn. Năm 2014, cô ra mắt trong bộ phim My dictator, tiếp đó là The diary of a resentful woman, Spy. Năm 2015, cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong House of Bluebird và Sassy go go, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Soo Bin lọt vào tầm ngắm của nhân viên công ty giải trí khi đang đi trên phố về nhà sau giờ học. Sau khi liên lạc với số điện thoại trên tấm danh thiếp, Chae Soo Bin đã ký hợp đồng với với Toin Entertainment, mở ra tương lai đầy hứa hẹn trong ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc. Vài năm sau, cô gia nhập King Kong điều hành bởi Starship, công ty quản lý các diễn viên khác như Lee Kwang Soo, Lee Dong Wook, Kim Bum và Yoo Yeon Seok.

Sự nghiệp của Chae Soo Bin khởi sắc khi cô được công nhận qua vai diễn Jo Ha Yeon trong tác phẩm cổ trang Love in the Moonlight năm 2016. Bộ phim cổ trang xoay quanh mối quan hệ giữa Lee Yeong (Park Bo Gum) và hoạn quan tên là Hong Ra On (Kim Yoo Jung). Một năm sau đó, Soo Bin giành thêm vai chính trong Rebel: Thief who stole the people , I’m not a robot…

Thử đa dạng thể loại nhân vật song mỹ nhân sinh năm 1994 chưa thực sự bật lên. Người hâm mộ kỳ vọng cơn sốt When the phone rings giúp tên tuổi của Soo Bin vụt lên sau nhiều năm nỗ lực.

Thời gian trước đó, diễn xuất của nữ diễn viên gây tranh luận. Nhiều người nói nét diễn của cô còn đơ cứng, không linh hoạt trong cách thể hiện dù đã có trong tay nhiều tác phẩm. Một số khen ngợi mỹ nhân họ Chae tiến bộ trông thấy trong phim mới. Không chỉ cách thể hiện, gu thời trang, make up khi trở thành vợ “tổng tài” cũng thành chủ đề nổi bật.

Đời tư, nữ diễn viên chưa từng công khai hẹn hò. Cô vướng tin đồn tình cảm với cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Koo Ja-wook của Samsung Lions năm 2015. Suy đoán nổ ra khi bức ảnh trên Instagram chụp cảnh Koo Ja-wook tay trong tay đi bộ với người phụ nữ được cho là Chae Soo Bin gần ga Seoul gây xôn xao thời điểm đó.

Năm giờ sau khi tin đồn nổ ra, công ty quản lý của Chae Soo Bin phủ nhận mối quan hệ này, Koo Ja-wook sau đó đã làm rõ rằng anh chỉ gặp Soo Bin thông qua người quen.