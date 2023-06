Nữ chính phim Hàn vừa có tỷ suất người xem tăng 16 hạng, diễn gần 15 năm mới thoát 'kiếp' vai phụ

Giữa lúc các dự án phim của JTBC đang "khuấy động" màn ảnh Hàn, một dự án vừa lên sóng đang thu hút sự chú ý của khán giả do nội dung gay cấn, hồi hộp. Battle for Happiness (Cuộc Chiến Hạnh Phúc) khiến người xem phải hồi hộp với yếu tố cạnh tranh giữa các mỹ nhân, song lại có chặng đường chinh phục tỷ suất người xem khá chênh vênh.

Sau tập đầu với mức 0,7%, phim bước sang tập 2 với sự tăng trưởng lên gần 1%, tăng 16 hạng so với màn khởi đầu trên BXH tỷ suất người xem toàn quốc của Nielsen. Ngoài ra, phim cũng chính thức góp mặt bên BXH khu vực Seoul tại hạng 7 trong ngày.

Đóng chính trong Battle for Happiness là nữ diễn viên sở hữu nhan sắc và cái tên độc đáo Lee El. Trở lại màn ảnh lần này, Lee El đóng vai Jang Mi Ho - nữ nhân viên ngân hàng tình cờ tiếp xúc lại với bạn học cũ Oh Yoo Jin, sau đó vô tình dấn thân vào những cuộc tranh đấu tàn khốc. Vì là nhân vật bận rộn với công việc và áp lực cuộc sống, Lee El không còn hào nhoáng như các vai diễn trước, trái lại trông khá u tối, đầy tâm sự và gợi nhớ đến Dong Eun trong The Glory.

Lee El đóng chính trong phim mới của ENA

Nhân vật Mi Ho thực chất là vai nữ chính truyền hình thứ 2, và là vai chính trung tâm đầu tiên của Lee El sau Nhật Ký Tự Do Của Tôi. Sinh năm 1982, Lee El bắt đầu diễn xuất từ năm 2009 ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Không có xuất phát điểm lớn, nữ diễn viên đã phải nỗ lực hết mình, kinh qua hàng loạt vai phụ lẫn khách mời trong các dự án lớn nhỏ khác nhau. Một số phim nổi tiếng cô từng tham gia gồm có Chỉ Có Thể Là Yêu, Yêu Tinh, phim kinh dị Cuộc Gọi...

Các vai diễn của Lee El đều có tạo hình đáng nhớ

Đóng truyền hình gần 15 năm, Lee El mới có được vai chính đầu tay trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi, và có vai trung tâm đầu tay trong Battle for Happiness. Về mảng điện ảnh, sao nữ cũng mất đến gần 10 năm mới lần đầu được đóng nữ chính trong Khi Đàn Ông Muốn.

Cô đóng "chị gái Kim Ji Won" trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi

Tuy vậy, khả năng diễn xuất của Lee El là điều khó có thể bàn cãi, khi cô đã được đề cử ở cả 3 giải lớn là Baeksang, Đại Chung và Rồng Xanh. Khán giả hi vọng với chất lượng của Battle for Happiness, Lee El có thể khẳng định khả năng đóng chính của mình, hướng đến giải thưởng diễn xuất đầu tiên trong sự nghiệp.

Lee El trẻ đẹp dù đã ngoài 40

Ảnh: ENA