Nữ chính "Ghét thì yêu thôi" Phanh Lee tiết lộ ảnh cưới nhưng vẫn quyết tâm giữ kín danh tính chú rể

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Phanh Lee - nữ chính trong phim truyền hình "Ghét thì yêu thôi" đã tiết lộ bức ảnh cưới hiếm hoi của mình cùng chồng tương lai kèm dòng trạng thái: "Cảm ơn vì anh đã xuất hiện để tất cả sự chờ đợi của em không trở thành vô nghĩa".

Gần đây, nữ diễn viên cũng đăng ảnh diện áo dài màu hồng, đầu cài hoa xinh xắn. Nhiều người suy đoán rằng, đây là hình ảnh trong lễ ăn hỏi của nữ diễn viên "Ghét thì yêu thôi". Không những vậy, Phanh Lee còn đăng ảnh thiệp cưới được thiết kế đầy trang nhã. Dòng chữ in trên thiệp là N&A (trong đó A là kí tự đầu của tên Phương Anh - tên thật của Phanh Lee). Điều này khiến fan tin rằng hỷ sự của Phanh Lee sẽ không còn xa nữa. Phanh Lee vẫn chưa tiết lộ thêm gì về chồng sắp cưới của mình.

Vào đầu tháng 5 vừa qua, nữ diễn viên xinh đẹp đã chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn. Người đẹp chia sẻ ảnh được bạn trai nắm tay cùng chú thích: "Khi bạn cầu hôn một cô gái không thích kim cương. And! I say yes! (Và tôi nói đồng ý)". Phanh Lee được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn cỏ. Phía dưới status của Phanh Lee, bạn bè thân thiết như Huyền Lizzie, MC Thu Hoài đều bày tỏ bất ngờ và chúc mừng.