Nữ chính gây ám ảnh nhất hiện tại: Vượt 1000 đối thủ để nhận vai, từng tổn thương vì bị miệt thị ngoại hình

Sau khi Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) lên sóng, tân binh vô danh Lee Han Byeol lại trở thành cái tên được khán giả quan tâm nhiều nhất. Không quyến rũ, xinh đẹp như Nana, không nổi lừng danh và giỏi "hack tuổi" như Go Hyun Jung, Lee Han Byeol vẫn tỏa sáng dù chỉ xuất hiện trong 2 tập phim bởi màn thể hiện xuất sắc của mình.

Thể hiện xuất sắc phiên bản Kim Mo Mi gây ám ảnh nhất

Trong Mask Girl, Lee Han Byeol vào vai Kim Mo Mi phiên bản chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Mo Mi chỉ là một nhân viên công sở bình thường, với cuộc sống bình thường, có những đồng nghiệp thân thiết và dĩ nhiên tất cả họ đều có ngoại hình không quá nổi bật. Từ nhỏ Mo Mi đã lớn lên với những lời chê bai về ngoại hình cùng ước mơ làm người nổi tiếng buộc phải "xếp xó" vì gương mặt kém xinh. Ngay cả mẹ cũng chưa từng dùng những lời nhẹ nhàng để nói với cô.

Tuổi thơ lớn lên trong sự mặc cảm khiến Mo Mi sống khép mình và có những tư tưởng lệch lạc, như việc yêu cấp trên đã có vợ, cảm thấy thỏa mãn khi được ở cạnh người đàn ông này. Cô cũng khao khát nổi tiếng đến độ quyết định đeo mặt nạ, ăn mặc gợi cảm, livestream và làm theo tất cả những yêu cầu của cư dân mạng, miễn sao nhận được sự tung hô và cả tiền. Tình yêu, tư tưởng lệch lạc, mặc cảm ngoại hình,... tất cả đã đẩy Mo Mi vào hố sâu bi kịch do chính cô tự đào ra.

Không có những cảnh hành động như Kim Mo Mi phiên bản Nana và Go Hyun Jung, lại có nhiều phân cảnh che hết khuôn mặt nhưng Lee Han Byeol vẫn xuất sắc thuyết phục khán giả tin vào nhân vật của mình: một Kim Mo Mi đáng thương nhưng cũng đáng ghét. Đó là một Mo Mi thực sự sống động và gây ám ảnh, từ gương mặt đến giọng nói, ánh mắt, từng cử chỉ đều khiến người xem phải ngỡ ngàng về cô ta. Xem phim, khán giả không thể ngờ Lee Han Byeol lại là một tân binh diễn xuất, chưa từng có bất cứ vai diễn nào trong quá khứ. Có thể nói Lee Han Byeol thực sự là một phát hiện tuyệt vời của đạo diễn Kim Young Hoon, một phát hiện mà lẽ ra nên được... phát hiện từ lâu hơn nữa.

Vượt 1000 đối thủ để nhận vai, đồng cảm với nhân vật

Nếu biết về chặng đường Lee Han Byeol chinh phục vai diễn này, khán giả sẽ chẳng còn quá bất ngờ trước diễn xuất hoàn hảo tuyệt đối của cô. Bởi lẽ, để có được vai diễn, Lee Han Byeol phải vượt qua 1000 thí sinh khác để chinh phục được đạo diễn: "Tôi rất biết ơn vì đạo diễn đã tin tưởng và chọn tôi, vừa đọc câu chuyện của Mo Mi, vừa xem kịch bản, tôi rất đồng cảm với sự lo lắng và thiếu thốn của cô ấy. Cảm xúc bén rễ từ đâu? Thật buồn hay tự hào khi thấy hành trình đó? Tôi đã gặp Mo Mi với cảm giác đó. Tôi nghĩ rằng mình nên chuẩn bị thật tốt với cảm giác đó." Đạo diễn Kim Yong Hoon cho biết: "Tôi đã gặp Lee Han Byul một cách định mệnh cùng với rất nhiều diễn viên khác trong buổi thử vai. Mong muốn diễn xuất mạnh mẽ của cô ấy đã thực sự cộng hưởng với những cảm xúc mà Kim Mo Mi đang có".

Nói về trải nghiệm trong lần đầu đến phim trường và gặp được tiền bối Go Hyun Jung, Lee Han Byeol bật mí: "Khi tôi gặp Go Hyun Jung lần đầu tiên, tiền bối đã nói 'Em là Mo Mi A phải không? Chị là Mo Mi C này' và ôm tôi. Dù rất lo lắng nhưng khi nhìn thấy chị ấy mỉm cười rạng rỡ, khi cùng gọi tên nhân vật thì chúng tôi đã cùng nhau làm được".

Lee Han Byeol cho biết mình thực sự yêu thích trải nghiệm khi được sống với Kim Mo Mi, cô cũng bật mí mình đồng cảm với nhân vật bởi trong quá khứ, Han Byeol từng bị đối xử bất công vì chuyện ngoại hình: "Tương tự như Mo Mi, tôi cũng từng gặp phải những khoảnh khắc tổn thương liên quan đến ngoại hình của mình. Tuy nhiên, trải nghiệm như vậy không khiến tôi chán ghét bản thân và tôi cũng không gặp vấn đề gì khi đảm nhận vai diễn một nhân vật kém hấp dẫn về vẻ bề ngoài. Tôi tìm thấy sự thích thú và cảm giác mãn nguyện trong toàn bộ quá trình quay phim."

Han Byeol coi sứ mệnh lớn nhất của mình là làm cho nhân vật Mo Mi để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xem ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của Mask Girl. Cô cũng hy vọng người xem có thể tìm thấy sự đồng cảm, an ủi khi thưởng thức tác phẩm này.



Nói thêm về Han Byeol, cô sinh năm 1992 và hiện đã chính thức ra mắt với tư cách thành viên của công ty Ace Factory. Đây là công ty quản lý của một số diễn viên nổi tiếng khác như Lee Si Young, Lee Jun Hyuk, Lee You Young. Hiện tại, khán giả gần như không hề biết bất cứ thông tin gì về học vấn, cuộc sống, đời tư của Lee Han Byeol, một phần bởi ekip Mask Girl đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho sự xuất hiện bất ngờ của cô. Theo dõi trang cá nhân của Han Byeol cũng không có nhiều hình ảnh cá nhân trong quá khứ, chỉ biết cô dường như rất đam mê nhiếp ảnh và lập hẳn một trang riêng để lữu giữ những bức ảnh do mình chụp.

