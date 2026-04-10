Nữ chính “Cõng anh mà chạy” tiết lộ nỗi sợ lớn nhất trong đời

Nữ diễn viên khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi liên tục thử sức ở nhiều thể loại khác nhau. Từ những bộ phim học đường kịch tính như SKY Castle, cho đến các phim lãng mạn giả tưởng gây sốt toàn cầu như Extraordinary You hay gần đây nhất là Lovely Runner (Cõng anh mà chạy), cô đều để lại dấu ấn đậm nét. Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1996 giống như một bảng màu đa sắc, nơi cô không ngừng tô điểm bằng những vai diễn nặng ký.

Lần đầu đóng phim kinh dị

Sau nhiều thử nghiệm, Kim Hye Yoon tiếp tục bước vào thể loại kinh dị với dự án Salmokji: Whispering Water của đạo diễn Lee Sang Min. Bộ phim xoay quanh câu chuyện kinh hoàng của một đoàn làm phim khi họ đến thăm hồ chứa nước Salmok đầy bí ẩn. Trong phim, Kim Hye Yoon vào vai Han Su In, một trưởng nhóm luôn mang trong mình nỗi ám ảnh và cảm giác tội lỗi đối với đồng nghiệp. Vai diễn này được đánh giá là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự trưởng thành của Kim Hye Yoon trong việc làm chủ cảm xúc nhân vật.

Nữ diễn viên thừa nhận mình là một người hâm mộ cuồng nhiệt của dòng phim kinh dị và thường xuyên theo dõi các kênh YouTube kể chuyện tâm linh để tìm cảm hứng. Khi cầm trên tay kịch bản Salmokji: Whispering Water, cô cảm thấy bị thu hút ngay lập tức bởi ý tưởng về những hồn ma nước rất mới mẻ và độc đáo. Khác hoàn toàn với hình ảnh tươi sáng, tràn đầy nhựa sống trong Lovely Runner, nhân vật Su In lại là một người luôn trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức vì áp lực công việc. Ngay cả khi đối diện với những thế lực tâm linh đáng sợ, Su In vẫn giữ một vẻ ngoài bình thản đến lạ lùng.

Để hóa thân vào vai diễn này, Kim Hye Yoon đã phải tập luyện cách biểu hiện của một "người vô hồn". Cô muốn khắc họa rõ nét sự căng thẳng tột độ ẩn sau vẻ mặt lờ đờ, mệt mỏi của một nhân viên văn phòng bị bào mòn vì áp lực cuộc sống. Nữ diễn viên cho biết, việc kìm nén cảm xúc khó hơn nhiều so với việc bộc lộ chúng ra ngoài. "Mặc dù tôi rất sợ, nhưng đạo diễn yêu cầu phải giữ vẻ mặt bình thản, không được phép hoảng loạn. Mỗi phản ứng đều phải tính toán kỹ lưỡng để tạo hiệu ứng cao nhất".

Bối cảnh quay phim cũng góp phần làm tăng áp lực. Nhiều phân cảnh được thực hiện vào ban đêm bên hồ nước, với không gian tối và lạnh. Những cảnh quay dưới nước đòi hỏi sự tập trung cao và khả năng thích nghi nhanh. Sự phối hợp ăn ý với bạn diễn Lee Jong Won đã giúp Kim Hye Yoon cảm thấy yên tâm và hoàn thành tốt các phân đoạn khó khăn này.

Nỗi sợ phía sau hào quang

Đằng sau những cảnh quay rùng rợn, Kim Hye Yoon lại là người mang đến tiếng cười và sự ấm áp cho cả đoàn phim. Cô thường xuyên bày trò và kể chuyện ma cho các đồng nghiệp nghe trong giờ nghỉ.

Khi được hỏi về những điều khiến bản thân cảm thấy sợ hãi, câu trả lời của Kim Hye Yoon khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ở tuổi 30, sau khi đã đứng trên đỉnh cao với nhiều giải thưởng danh giá, cô không sợ những thất bại nhất thời hay sự lãng quên của khán giả. Nỗi sợ lớn nhất chính là cảm giác bản thân không còn khao khát học hỏi. Kim Hye Yoon quan niệm rằng, một diễn viên nếu ngừng tò mò, ngừng trau dồi và bằng lòng với những gì mình đang có thì đó chính là lúc sự nghiệp kết thúc. Tư duy cầu tiến này chính là kim chỉ nam giúp cô giữ vững phong độ suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Nhìn lại chặng đường từ cô gái trẻ trong SKY Castle đến ngôi sao toàn cầu của Lovely Runner, Kim Hye Yoon luôn trân trọng từng cơ hội được thử sức ở các thể loại khác nhau. Hiện tại, cô đang bận rộn với hàng loạt dự án mới như bộ phim pháp luật Good Partner 2, phim tội phạm Land, hay phim hài hành động High School Detective. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn rằng 10 hay 20 năm sau, khi nhìn lại, có thể mỉm cười vì đã xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và luôn trưởng thành qua từng dự án. "Tôi luôn muốn khám phá những khía cạnh mới của bản thân và rất mong chờ được thấy phiên bản của mình trong tương lai", Kim Hye Yoon cho biết.