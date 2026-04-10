Ngô Thanh Vân kêu cứu lúc nửa đêm vì một chuyện liên quan đến con gái

Ngô Thanh Vân đón con gái đầu lòng vào tháng 8/2025, bé được gọi thân mật là Gạo. Kể từ khi gia đình có thêm thành viên mới, nữ diễn viên và ông xã chủ động hạn chế xuất hiện trước công chúng, dành phần lớn thời gian để chăm sóc và đồng hành cùng con nhỏ.

Mới đây, Ngô Thanh Vân khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa đồng cảm khi chia sẻ câu chuyện trong hành trình chăm con nhỏ. Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh chụp lại khoảnh khắc ban đêm cùng dòng trạng thái đầy lo lắng, cho biết con đang trong giai đoạn mọc răng và gặp nhiều khó chịu.

Theo chia sẻ, bé nhà Ngô Thanh Vân mọc liền hai chiếc răng cửa hàm trên, khiến cả đêm không ngủ, liên tục quấy khóc. Không chỉ vậy, tình trạng biếng ăn, bỏ uống cũng khiến nữ diễn viên càng thêm sốt ruột. Cô viết: "Các mom ơi. Cứu. Gạo mọc 2 răng cửa bên trên. Nguyên đêm không ngủ, khóc, rồi không ăn không uống gì hết, đụng tới là khóc".

Ngô Thanh Vân lo lắng khi con gái quấy khóc cả đêm không ngủ, không ăn uống vì mọc 2 chiếc răng. Ảnh: FBNV

Đồng thời, cô còn cầu cứu kinh nghiệm từ các mẹ bỉm khác về cách giúp con giảm đau và thời gian để bé trở lại bình thường. "Mấy mom có ai có bí kíp gì cho em bớt đau chỉ mẹ Vân với. Mấy ngày em mới quay lại bình thường hả các mom".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận được nhiều bình luận chia sẻ kinh nghiệm. Không ít người cho biết đây là giai đoạn phổ biến mà hầu hết trẻ nhỏ đều trải qua, thường kéo dài vài ngày đến một tuần tùy cơ địa từng bé.

Cô lên tiếng xin kinh nghiệm, cầu cứu các mẹ bỉm khác về cách giúp con giảm đau. Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân lần đầu làm mẹ ở tuổi 46. Đến tháng 2/2026, cô từng khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ bé Gạo mắc viêm da cơ địa từ lúc mới 3 tháng tuổi. Vợ chồng cô trải qua giai đoạn căng thẳng khi thử nhiều phương pháp nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Sau đó, khi nữ diễn viên điều chỉnh chế độ ăn, loại bỏ hải sản, thịt đỏ, thịt bò…, tình trạng của bé đã dần ổn định và không còn tái phát.

Cô cho hay: "Bé Gạo bị viêm da cơ địa từ 3 tháng tuổi. Lúc đó tới bây giờ chúng tôi đi nhiều bác sĩ, nhiều loại kem khác nhau để bôi, ba mẹ cũng có chút stress vì không biết tại sao lại bị viêm da cơ địa. Trong thời gian mang thai mẹ cũng đã bị dị ứng da, xác suất bé Gạo bị viêm da cơ địa rất lớn. Lúc đầu bác sĩ cũng nói do môi trường, màng bảo vệ da chưa đủ, em dễ bị kích ứng, nổi mẩn. Tất cả các thứ xung quanh em cái gì cũng có thể làm cho viêm da cơ địa hết.

Gần đây mẹ nghiệm ra 1 điều và muốn chia sẻ với mọi người, lý do chính em bé bị viêm da cơ địa là bởi vì Gạo bú sữa mẹ 100%, tất cả cái gì mẹ ăn vào đi qua sữa thì vào em. Nếu như không ăn hải sản, thịt bò, thịt đỏ... thì bé Gạo hết viêm da cơ địa luôn. Đây là lý do chính, mẹ nào có con bị viêm da cơ địa nặng mà vẫn cho con bú sữa mẹ hoàn toàn thì có thể tham khảo cách này của Vân. Để cho em hết hoàn toàn thì mất 2 tuần đến 1 tháng nhé".

Bà xã Huy Trần tiết lộ con gái bị mắc bệnh viêm da cơ địa từ khi 3 tháng tuổi. Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 sau quãng thời gian gắn bó. Ít ai biết, phía sau cuộc hôn nhân tưởng chừng trọn vẹn, nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ về áp lực và nỗi trăn trở khi gặp khó khăn trong hành trình tìm kiếm con cái.

"Sau 2 lần làm IVF bất thành thì lúc đó muốn suy sụp dữ lắm vì nó không dễ như mình suy nghĩ. Có rất nhiều yếu tố, có thể vì trứng, tinh trùng, tử cung. Mỗi 1 người có 1 cơ thể khác nhau, trường hợp khác nhau. Không phải làm 1 lần là đậu liền đâu. Mình đã làm 1 lần thất bại. Quãng thời gian đó tự nhiên tôi có suy nghĩ là mình không làm được. Hành trình này phải có tâm lý vững, sự tự tin thì các bà mẹ có thể cái gì cũng làm được hết. Bây giờ mình mới nghiệm ra được điều đó", cô từng cho hay.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đón con gái đầu lòng tên là Gạo vào tháng 8/2025. Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân (sinh năm 1979) là gương mặt đa năng của showbiz Việt khi hoạt động trong nhiều vai trò như diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và doanh nhân. Cô từng tạo dấu ấn mạnh mẽ sau thành công của bộ phim Dòng máu anh hùng khi đóng cặp cùng Johnny Trí Nguyễn. Những năm sau đó, nữ nghệ sĩ chuyển hướng sang sản xuất phim và đứng sau loạt dự án nổi bật như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang hay Hai Phượng.