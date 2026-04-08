Bộ phim Sống Lại Từ Hồ Băng làm lại từ tác phẩm Sở Kiều (2017) do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu đóng chính. Dàn diễn viên được thay mới hoàn toàn gồm Lý Quân Nhuệ vai Vũ Văn Nguyệt, Hoàng Dương Điền Điềm thể hiện vai Sở Kiều, Trương Khang Lạc vai Yến Tuân và Hạ Mộng đảm nhận nhân vật công chúa Triệu Thuần Nhi. Thời gian đầu, dự án cũng nhận được sự mong chờ của khán giả vì Sở Kiều phần đầu nội dung vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, khi phim lên sóng khán giả đã yêu cầu "gỡ bỏ", ngừng phát sóng vì nhiều lý do khác nhau.

Sống Lại Từ Hồ Băng lên sóng bị khán giả chê vì cải biên quá nhiều

Lý do đầu tiên là chất lượng của tác phẩm Sống Lại Từ Hồ Băng không cao. Sở Kiều lấy nhân vật nữ chính Sở Kiều làm trung tâm, kể lại hành trình từ một nô lệ trở thành Tú Lệ Vương thống lĩnh ngàn vạn binh mã bảo vệ nước nhà, giữ vững lý tưởng của mình. Tuy nhiên, Sống Lại Từ Hồ Băng lại đẩy nam chính Vũ Văn Nguyệt (còn có tên khác là Gia Cát Nguyệt) lên thành nhân vật trung tâm, đi ngược lại với tinh thần của tiểu thuyết gốc. Sự cải biên này không nhận được sự ủng hộ của khán giả, dù nam chính Lý Quân Nhuệ có tiếng tăm hơn các diễn viên còn lại trong đoàn.

Bên cạnh đó, cả dàn diễn viên Sống Lại Từ Hồ Băng đều bị đánh giá là những gương mặt còn non kinh nghiệm, khả năng diễn xuất kém, không thể so sánh với các đàn anh đàn chị trong phiên bản cũ.

Nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm diễn xuất chỉ biết trợn mắt, hơn nữa đôi mắt của cô bị đánh giá quá nhiều lòng trắng, thiếu cảm xúc và rất đơ. Hoàng Dương Điền Điềm từng thể hiện vai Sở Kiều lúc nhỏ trong bộ phim Sở Kiều Truyện (2017), vì vậy, nhà sản xuất đã tin tưởng giao vai nữ chính cho cô coi như sự tiếp nối nhân vật. Tuy nhiên, khi đóng phim này Hoàng Dương Điền Điềm mới chỉ 17 tuổi, ngoại hình, tuổi tác và kinh nghiệm quá non để thể hiện vai nữ chính đã trải qua bao sóng gió, có tinh thần cứng cỏi, sức mạnh ý chí mãnh liệt.

Thêm vào đó, thân hình của Hoàng Dương Điền Điềm nhỏ con gầy gò khiến khán giả cảm giác như một đứa trẻ trộm mặc quần áo của người lớn, cô không hề hợp với vai diễn một tướng quân, sát thủ nguy hiểm. Chỉ cần nhìn diễn xuất của nữ chính, khán giả đã cảm thấy ngán ngẩm, nếu so với Triệu Lệ Dĩnh thì càng kém cỏi hơn.

Nhân vật Yến Tuấn dù là phản diện nhưng nhờ diễn xuất của Đậu Kiêu vẫn được hàng triệu khán giả yêu mến. Tuy nhiên, Trương Khang Lạc không đủ sức để tiếp nối đàn anh, nam diễn viên trẻ chỉ biết gào thét, nhăn mặt, bị đánh giá diễn xuất dùng quá nhiều lực mà không thể hiện được chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Tương tự, công chúa Triệu Thuần Nhi của Hạ Mộng cũng bị chê không tiếc lời. Lý Thấm thể hiện vai này rất tốt, từ lúc là một công chúa ngây thơ si tình đến khi "hắc hóa" trở nên điên loạn đen tối sự chuyển biến tâm lý mượt mà, thu hút người xem. Tuy nhiên, công chúa do Hạ Mộng thể hiện lại bị chỉ trích vì phân cảnh quỳ gối mong Yến Tuân mang mình đi theo bất chấp việc nhân vật này đang tạo phản. Đây là tình tiết sai với nguyên tác, thể hiện sự ngu ngốc quá mức của nhân vật.

Bên cạnh lý do diễn xuất, một nguyên nhân khiến khán giả không muốn xem Sống Lại Từ Hồ Băng là do scandal đời tư của nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm.

Sự việc bắt đầu vào khoảng đầu tháng 5/2025, Hoàng Dương Điền Điềm chia sẻ ảnh trong lễ trưởng thành (18 tuổi) lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô đeo đôi hoa tai được nhận diện là sản phẩm thuộc dòng cổ điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp GRAFF, với giá công bố khoảng 2,3 triệu tệ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi vấn, một nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007, dù đang hoạt động nghệ thuật, liệu có đủ khả năng sở hữu món trang sức xa xỉ đến vậy? Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và thân thế.

Khán giả cho rằng nữ diễn viên vướng scandal đời tư, không nên hoạt động nghệ thuật, dự án phim của cô cũng không nên phát sóng. Hiện tại, Sống Lại Từ Hồ Băng không nhận được quảng cáo nào.

