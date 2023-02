‘Nữ chính bị ghét nhất’ của ‘Tham Vọng Rực Đỏ’: Sở hữu nhan sắc được nhận xét lấn lướt Son Ye Jin, dính nghi vấn hẹn hò bạn trai cũ Seo Ye Ji

Bộ phim 'Tham Vọng Rực Đỏ' hiện đã đi đến những giây phút cuối với vô số tình tiết cao trào. Sự trơ trẽn của 'nữ chính' Seo Ji Hye khi trở thành 'tiểu tam' giật chồng bạn thân khiến công chúng 'nóng máu'. Thậm chí nhiều người còn bức xúc tới nỗi mắng cả biên kịch khi để một 'tiểu tam' trở thành nữ chính.

Những tình tiết gay cấn của bộ phim càng khiến cho nhân vật do nữ diễn viên Seo Ji Hye thủ vai bị mắng thậm tệ. Cô được xem là 'nữ chính bị ghét nhất' trong phim Hàn.

Sở hữu nhan sắc 'visual' không kém các tường thành Kbiz

Sinh năm 1984, Seo Ji Hye bắt đầu bước chân vào ngành giải trí với vai phụ trong 'Một Cho Tất Cả' bên cạnh Song Hye Kyo cùng Lee Byung Hun. Cô được công chúng biết đến qua phim điện ảnh kinh dị 'Voice'.

Nét đẹp trong trẻo của Seo Ji Hye thời mới vào nghề

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Seo Ji Hye phải kể đến như: Over the Rainbow, I Love You, 49 Days, The Moon and Stars for You và đình đám nhất là 'Hạ Cánh Nơi Anh' bên cạnh Son Ye Jin cùng Hyun Bin. Chính nhờ nhân vật nữ phụ Seo Dan trong 'Hạ Cánh Nơi Anh' mà Seo Ji Hye được nhận xét là sở hữu nhan sắc lấn lướt cả Son Ye Jin. Không chỉ Son Ye Jin, người đẹp họ Seo còn được mệnh danh là 'sát thủ nữ chính' khi mỗi lần vào vai nữ phụ, nhân vật của mỹ nhân họ Seo hoàn toàn lấn át mọi thứ.

Seo Ji Hye được nhận xét là lấn lướt Son Ye Jin cả thần thái và chiều cao

Nguyên nhân khiến Seo Ji Hye có thể lấn át 'tình đầu quốc dân' Son Ye Jin về khoản nhan sắc chính là nhờ vẻ ngoài cùng thần thái xinh đẹp, sang chảnh. Khi đứng cạnh Seo Ji Hye, Son Ye Jin trông thấp bé hơn hẳn bạn diễn.

Seo Ji Hye sở hữu chiều cao nổi bật 1m7 cùng thân hình chuẩn chỉnh và vòng eo thon 61cm. Nhan sắc với những đường nét hài hòa của Seo Ji Hye được công chúng ví như hoa hậu. Xét về nhan sắc thì Seo Ji Hye hoàn toàn không hề thua kém những tường thành như: Son Ye Jin, Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee. Nhiều người cho rằng, thứ cô thiếu đó chính là sự may mắn để thành công.

Seo Ji Hye sở hữu nét đẹp hài hòa khiến ai cũng muốn ngắm nhìn

Tới nay dù đã ở tuổi U40 nhưng vẻ ngoài của Seo Ji Hye gần như không thay đổi, cô vẫn giữ được làn da trắng mịn, không dấu hiệu lão hóa. Đây chính là điều bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước.

Mỹ nhân họ Seo rất thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của mình lên trang cá nhân. Seo Ji Hye thích đăng tải những bức hình khoe mặt mộc tự nhiên của mình. Người đẹp có phong cách nữ tính, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, thanh lịch.

Vẻ đẹp vừa thanh thuần lại sang trọng của Seo Ji Hye là điều nhiều phụ nữ ước ao

Dính nghi vấn hẹn hò người cũ của 'điên nữ' Seo Ye Ji

Vốn là một người vô cùng kín tiếng trong cuộc sống cá nhân, nên Seo Ji Hye gần như không hay chia sẻ việc này trước truyền thông. Thế nhưng ở trong ngành giải trí gần 20 năm, không có nghĩa là Seo Ji Hye hoàn toàn miễn nhiễm với những loại tin đồn tình cảm, nhất là khi thường xuyên hợp tác với các nam diễn viên điển trai.

Seo Ji Hye từng vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ bóng chày Yun Sung Hwan vào năm 2017. Thời điểm đó, có nguồn tin tiết lộ rằng, Seo Ji Hye và Yun Sung Hwan thường xuyên ra ngoài hẹn hò mỗi khi nam cầu thủ không có lịch thi đấu hay tập luyện. Cũng theo nguồn tin này, cả hai gặp nhau từ đầu năm 2017 thông qua một cuộc hẹn hò đôi giữa nữ người mẫu Han Hye Jin cùng vận động viên Cha Woo Chan.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là thông tin được báo chí đăng tải, không có bức ảnh hẹn hò nào được tung ra. Phía quản lý của cả hai cũng đều không lên tiếng về nghi vấn tình cảm. Nghi vấn tình cảm ấy cứ thế đi vào quên lãng.

Trong một chương trình truyền hình, Seo Ji Hye cũng có chia sẻ về việc bản thân tới nay vẫn độc thân. Nữ diễn viên hài hước nói rằng: 'Đàn ông dường như thấy tôi khó gần vì vẻ ngoài không mấy thân thiện này'.

Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống độc thân, hẹn hò nhóm bạn bè đồng nghiệp thân thiết

Sau nghi vấn tình cảm với Yun Sung Hwan, tới năm 2021, Seo Ji Hye bất ngờ bị Dispatch tung hình ảnh hẹn hò cùng bạn diễn trong 'Hạ Cánh Nơi Anh' - nam diễn viên Kim Jung Hyun. Theo Dispatch, cặp đôi phụ của 'Hạ cánh nơi anh' đã bên nhau được 1 năm và địa điểm hẹn hò thường là tại căn hộ riêng.

Dispatch còn cho biết, Kim Jung Hyun đã chuyển về khu Seongdong-gu vào năm 2020 để ở gần với bạn gái. Căn hộ của cả hai chỉ cách nhau 10 phút lái xe. Kênh săn tin số 1 xứ Hàn này cũng nhiều lần bắt gặp cặp đôi hẹn hò tại nhà nhau.

Dispatch từng khui chuyện 'phim giả tình thật' giữa Seo Ji Hye và Kim Jung Hyun sau khi cả hai đóng chung trong 'Hạ Cánh Nơi Anh'

Trước những hình ảnh rõ mười mươi do Dispatch tung ra, phía công ty quản lý của Seo Ji Hye vẫn lên tiếng phủ nhận. Phía đại diện của Seo Ji Hye đưa ra thông cáo được nhận xét là khá hài hước: "Cả hai chỉ là chị em thân thiết. Khu Seongdong-gu có rất nhiều người nổi tiếng sinh sống. Do sống gần nhau và cũng vì dịch Covid-19 nên họ nghĩ rằng gặp ở nhà sẽ tốt hơn bên ngoài. Họ chỉ đang thảo luận về chuyện công ty quản lý". Thế nhưng, công chúng cho rằng, có ai đời 1 nam 1 nữ độc thân lại thích tới nhà riêng của nhau để 'bàn công chuyện' bao giờ.

Tuy nhiên, công ty quản lý hai bên đã phủ nhận thông tin này

Thế nhưng câu chuyện hẹn hò của hai người đã nhanh chóng bị 'lấp đi' bởi vụ bê bối 'thao túng' bạn trai của 'điên nữ' Seo Ye Ji với Kim Jung Hyun. Vụ việc cũng được chính Dispatch khui ra.

Sau nghi vấn này, cho tới nay, Seo Ji Hye cũng chưa có thêm bất cứ thông tin nào liên quan tới chuyện hẹn hò. Người đẹp vẫn chăm chỉ đóng phim và chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của mình lên trang cá nhân. Dường như Seo Ji Hye rất hưởng thụ với cuộc sống độc thân hiện tại.