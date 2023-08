Nữ chính bị chê nhất phim Hàn hiện tại: Già xấu còn hay trợn mắt, rating mới chiếu đã tụt dốc

Lên sóng từ ngày 23/8, dự án mới của đài JBTC mang tên Destined with You (tựa Việt: Tình Yêu Này Bất Khả Kháng) gây chú ý với khán giả nhờ cốt truyện "hóa giải lời nguyền" của cặp đôi chính. Thế nhưng vừa mới chiếu được 2 tập, Destined with You đã gặp chuyện tụt dốc rating, từ 2,9% của tập 1 xuống còn 2,39% ở tập tiếp theo. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm của mình dành cho nữ chính của phim - Jo Bo Ah.

Trong Destined with You, Jo Bo Ah vào vai Hong Jo - một nữ nhân viên công tác xã hội có tính cách năng nổ, chăm chỉ. Ở vai diễn lần này, Jo Bo Ah đã cắt ngắn tóc, hóa thân thành cô gái công sở bận rộn. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh lần này của nữ diễn viên sinh năm 1991 bị chê già, kém sắc hơn hẳn các dự án trước. Nhiều fan không còn nhận ra đây chính là Ah Eum khả ái, có nụ cười tươi rói của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly.

Tạo hình không bắt mắt, bị chê là già đi của Jo Bo Ah

Đã vậy, diễn xuất của Jo Bo Ah trong Destined with You cũng không cải thiện mấy. Vẫn là lỗi cũ, cô nàng trợn mắt quá nhiều trong phim, từ ngạc nhiên, vui mừng đến hoang mang đều khiến người xem khó chịu vì đôi mắt mở to hết cỡ của nữ diễn viên.

Khán giả bình luận: - Nữ chính phim này xuống sắc nhìn già hẳn, mà vẫn kiểu diễn trợn mắt nên nản ghê. - Rowoon đẹp trai khỏi phải bàn, mà phim này nữ chính chán quá! - Thấy nam chính đẹp trai, đóng hay mà nhìn nữ chính chán không muốn xem. - Nữ chính gặp gì cũng trợn trừng mắt, có lúc xinh nhưng cũng có lúc như bà thím. Tổng hợp từ Mọt Phim Hàn Quốc

Bù lại, nam chính Rowoon của phim đang được khen ngợi nhờ tạo hình điển trai đầy sức hút. Nam thần tượng của nhóm SF9 có hình tượng lạnh lùng, ít nói lần này, thế nhưng vẫn có nét duyên dáng ngầm rất đáng mong chờ. Nhiều khán giả thẳng thắn rằng nếu không có Rowoon, họ đã bỏ ngang Destined with You vì diễn xuất cường điệu của nữ chính.

Trong phim, Rowoon đóng vai Shin Yu - một nam luật sư tài ba, nổi tiếng nhưng lại khá bí ẩn. Shin Yu và gia tộc của anh mắc một căn bệnh không rõ lý do, và lời giải của nó nằm ở một quyển sách đã bị phong ấn suốt 300 năm. Bất ngờ thay, cô nhân viên "quèn" Hong Jo lại là người có thể mở khóa lời nguyền này, giúp Shin Yu có thể thoát khỏi bệnh tật.