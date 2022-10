Nữ chính ấn tượng nhất nhì phim Việt hiện nay: Từ diễn xuất đến thời trang đều ổn áp

Hành Trình Công Lý là bộ phim mới ra mắt trên sóng giờ vàng VTV. Ngay khi những tập đầu tiên trình làng, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình Việt. Đảm nhận vai nữ chính trong phim, Hồng Diễm có một màn tái xuất ấn tượng. Dù phim mới chỉ bắt đầu, cô đã có một số phân đoạn khiến khán giả nổi da gà với diễn xuất của mình.



Lần trở lại này, Hồng Diễm vào vai Phương, trong quá khứ cô từng nổi tiếng ở trường Luật bởi năng lực vượt trội. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, cô lại không theo đuổi ước mơ mà hi sinh tất cả vì chồng con. Cô lui về phía sau, chu toàn việc nhà, nuôi dưỡng con cái và hỗ trợ chồng thăng tiến trong công việc.

Đối với nhiều người, Phương bị cho là tự đánh mất giá trị của bản thân nhưng với riêng cô, cô cảm thấy sự đánh đổi của mình là xứng đáng khi cô có được một gia đình hoàn hảo với người chồng vô cùng mẫu mực. Thế nhưng biến cố ập đến, cô tận mắt xem được clip nóng của chồng cô với một người phụ nữ trẻ đẹp. Giai đoạn hiện tại, Phương đang phải đối diện với cơn khủng hoảng tâm lý vô cùng lớn khi mọi niềm tin trong cô về chồng đã hoàn toàn sụp đổ. Theo như giới thiệu của bộ phim thì trong tương lai, Phương sẽ trở lại với ngành luật để cứu chồng mình khỏi “án oan”.

Vai Phương ở Hành Trình Công Lý đánh dấu sự tái xuất của Hồng Diễm sau hơn 1 năm vắng bóng kể từ Hướng Dương Ngược Nắng. Ban đầu khán giả lo ngại rằng cô sẽ lặp lại chính mình ở bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái khi cũng vào vai một người vợ hi sinh sự nghiệp vì chồng con rồi bị phản bội. Thế nhưng sau những tập đầu tiên của Hành Trình Công Lý, khán giả có thể thở phào nhẹ nhõm bởi một Hồng Diễm rất mới, từ phong cách thời trang, tạo hình đến tính cách nhân vật đều có những điểm khác biệt nhất định. So với những vai diễn các bà vợ hiền lành, cam chịu trong quá khứ, lần này Phương của Hồng Diễm là kiểu phụ nữ tự tin, chủ động hơn. Lối diễn xuất của Hồng Diễm tuy không quá đột phá so với những phim trước nhưng nhìn chung cũng không hề gây ra cảm giác nhàm chán cho khán giả.

Một điểm nổi bật của Hồng Diễm ở vai diễn lần này phải kể đến mặt thời trang, tạo hình. Tuy Phương không ra ngoài kiếm tiền nhưng cô vẫn luôn chăm chút kỹ càng cho vẻ bề ngoài, không phải kiểu phụ nữ nội trợ chỉ mặc đồ bộ, không dùng son phấn như trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Theo những hình ảnh nhá hàng hậu trường mà Hồng Diễm đăng tải, sắp tới nhân vật của cô sẽ trở lại tòa án với tư cách luật sư và dĩ nhiên, cô sẽ còn xuất hiện với gu thời trang ấn tượng hơn. Tuy chỉ thời trang công sở nhưng vẫn rất trẻ trung, hiện đại và dịu dàng.