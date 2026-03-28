Nữ ca sỹ Việt tham gia show 'Đạp gió 2026' tại Trung Quốc là ai?

Sau nhiều đồn đoán, Trang Pháp đã xác nhận việc tham gia show Đạp gió 2026 tại Trung Quốc. Giải thích về việc đã có chỗ đứng ở Vpop nhưng vẫn tranh tài tại Trung Quốc, nữ ca sỹ chia sẻ rằng cô muốn học hỏi.

“Bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải nghệ sỹ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học. Bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ để đến với những điều mới hơn.

Thứ hai, Trang hiểu những hoài nghi luôn hiện hữu. Nhưng thay vì lùi bước, Trang chọn biến những điều đó thành động lực. Nếu không tự mình bước ra khỏi vùng an toàn, làm sao đôi cánh này biết được thế giới ngoài kia rộng đến nhường nào” , Trang Pháp chia sẻ.

Tại show " Đạp gió" năm nay, Trang Pháp sẽ tham gia cùng 32 nghệ sỹ nữ thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm ca sỹ, diễn viên và người hoạt động trong các lĩnh vực giải trí khác tại Trung Quốc. Trong đó có những cái tên nổi bật như Ô Lan Đồ Nhã sở hữu giọng hát nội lực, An Kỳ và Từ Mộng Khiết có kinh nghiệm tham gia show tuyển chọn nên nổi bật về kỹ năng trình diễn, vũ đạo...

Trước khi tham gia chương trình Đạp gió Trung Quốc, Trang Pháp được biết đến là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Sinh năm 1989, cô lần đầu gây chú ý khi tham gia Nhật ký Vàng Anh (2006) và sau đó hoạt động với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ.

Cô từng có loạt hit Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Em hơi mệt với bạn thân anh, Chỉ là, Như là mơ, Chocolate... Không chỉ sáng tác, cô còn từng làm giám đốc âm nhạc cho một số chương trình, sáng tác nhạc phim...

Năm 2023, Trang Pháp giành ngôi quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt. Tại chương trình, cô thể hiện tổng quan thế mạnh ở cả sáng tác, chơi nhạc cụ, hát, nhảy, mang đến những màn trình diễn ấn tượng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Hồi tháng 6/2024, Trang Pháp cùng các thành viên LUNAS tham gia Công diễn 5 của Đạp gió mùa 5 tại Trung Quốc. Cô khoe kỹ năng múa cột. Tiết mục của 5 thành viên được khán giả nước bạn đón nhận, đánh giá tích cực.

Khác với những mùa trước, Đạp gió 2026 được nâng cấp với điểm thay đổi mang tính đột phá. Toàn bộ quá trình biểu diễn được livestream trực tiếp và không can thiệp, chỉnh sửa âm thanh. Tập đầu tiên của chương trình sẽ lên sóng vào ngày 2/4.