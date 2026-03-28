Chị gái của SOOBIN là ai?

SOOBIN là một trong những ca sĩ có bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Bên cạnh sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống đời tư của SOOBIN cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Những người theo dõi cả hành trình của SOOBIN sẽ biết anh là người luôn ưu tiên gia đình, nhiều lần xúc động khi nhắc về bố mẹ và các thành viên trong nhà.

NSND Huỳnh Tú - bố của SOOBIN từng chia sẻ trước SOOBIN là một chị gái từng theo học ngành múa tên Giang. Ông nội của SOOBIN chính là người đặt tên 2 cháu để ghép lại thành Giang - Sơn (SOOBIN tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn). Chị gái SOOBIN cũng nhiều lần xuất hiện trong các bộ ảnh gia đình, sự kiện quan trọng của em gái. Đặc biệt, SOOBIN dành rất nhiều tình cảm, sự yêu thương đặc biệt cho cô cháu gái tên thân mật là D - là con gái của chị Giang.

SOOBIN có 1 chị gái tên Giang, từng theo học ngành múa nhưng không theo nghề

SOOBIN từng chia sẻ bộ ảnh gia đình có sự xuất hiện của mẹ, chị gái và các cháu. Có thể thấy nam ca sĩ rất thân thiết với chị

SOOBIN lần đầu khoe chị gái và mẹ tại một sự kiện cách đây 10 năm

SOOBIN từng chia sẻ bố mẹ anh đã chia tay từ lâu, nam ca sĩ và chị gái sống cùng mẹ. Lần đầu tiên SOOBIN đưa chị và mẹ xuất hiện công khai trước công chúng là tại một buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Hà Nội vào năm 2016. Về sau, trong các sự kiện mang tính cột mốc, vinh dự của SOOBIN thì đều có sự xuất hiện của mẹ và chị gái.

Như tại SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER Day 2 diễn ra vào tháng 5/2025, SOOBIN từng khóc nức nở trên sân khấu khi xem video ghi lại lời chúc của gia đình, trong đó có chị gái. Khi đó, chị gái SOOBIN khiến anh xúc động khi nói: "Không biết ngày xưa Sơn có còn nhớ là 2 chị em mình đã từng hay bắt chị làm xiếc để Sơn trèo lên người, em cắn chị thì được nhưng chị cắn lại thì em mách mẹ. Nói chung, chị không thể quên những kỷ niệm của 2 chị em mình. Bây giờ Sơn đã lớn, đã đi làm nhiều và rất là vất vả, chị cũng rất xót cho em. Chị và gia đình luôn hỗ trợ và yêu thương em nha".

SOOBIN không nén được xúc động khi nghe những chia sẻ của bố mẹ và chị gái (Nguồn: Đi soi sao đi)

SOOBIN khóc khi nghe chị gái nhắc về những kỷ niệm thời còn bé

Chị gái SOOBIN đồng hành cùng em trong nhiều hoạt động

Mẹ, bà nội và chị gái chính là những người phụ nữ tuyệt vời, không thể thay thế được trong lòng của SOOBIN. Có giai đoạn, SOOBIN rơi vào khủng hoảng muốn bỏ cuộc nhưng chính sự yêu thương từ những người phụ nữ này đã vực dậy anh. NSND Huỳnh Tú từng nói về con trai: "Nhìn SOOBIN là tôi chảy nước mắt. SOOBIN thiệt thòi hơn những bạn cùng lứa nhiều. SOOBIN đã có những lúc phải tự quyết hết tất cả mọi thứ khi tôi và mẹ SOOBIN có những chuyện không thể gần nhau được. Gần đây, SOOBIN mới cởi mở hơn với tôi về chuyện đó, còn thời gian trước, nó như 1 cục mụn trong người cậu ấy. Vì SOOBIN rất thương mẹ.

Đặc biệt khi mẹ không chịu đi bước nữa, chấp nhận sự thiệt thòi để dành trọn cho con. Có một khoảng thời gian SOOBIN bị ảnh hưởng, sa sút nhiều một phần cũng vì tôi và gia đình. Cuối cùng thì mọi thứ giống như là trời cho. SOOBIN đã xây dựng được con đường sự nghiệp rất ổn. Và đặc biệt có một đời tư rất sạch. So với các ngôi sao thế hệ bây giờ, SOOBIN 'trắng tinh' luôn. Chẳng cần con phải nổi tiếng đâu, SOOBIN thế này là tôi đã quá mãn nguyện rồi".

Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ mẹ, bà nội và chị gái là những người phụ nữ quan trọng trong đời anh

Trên mạng xã hội, chị Giang của SOOBIN nhiều lần dành những mỹ từ, lời nói yêu thương dành cho em trai. Tuy nhiên, có lần chính những chia sẻ từ chị gái lại là nguồn cơn khiến anh vướng vào những tranh cãi. Cụ thể, vào tháng 3/2025, chị gái đăng clip quay lén SOOBIN dành nụ hôn ở môi cho cháu gái nhỏ. Mặc dù hành động này thể hiện tình yêu thương đặc biệt của nam ca sĩ dành cho cháu nhưng khiến netizen tranh cãi vì cho rằng đây là khoảnh khắc riêng tư, có phần nhạy cảm không nên đăng tải công khai trên MXH như thế kia. Khi đó, SOOBIN cũng bị gọi tên vào rất nhiều bình luận, nhận xét tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.

Thời gian gần đây, chị gái SOOBIN khá kín tiếng, đã hạn chế hoạt động mạng xã hội. Lần gần nhất chị gái xuất hiện trên trang cá nhân của SOOBIN là khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau đón năm mới Bính Ngọ.

SOOBIN và mẹ cùng chị gái và các cháu đón Tết hồi tháng 2/2026

