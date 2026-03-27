Ngày 27/3, Trang Pháp chính thức xác nhận tham gia chương trình Đạp Gió (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) tại Trung Quốc. Cô là đại diện Việt Nam thứ 3 chinh chiến tại show truyền hình ăn khách bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ này, sau Chi Pu và Suni Hạ Linh. Năm nay, Trang Pháp sẽ phải tranh tài với 32 Chị Đẹp đến từ Trung Quốc và các quốc gia khác như Tiêu Tường, Lý Tiểu Nhiễm, Tạ Nam, Đường Nghệ Hân, Phạm Vỹ Kỳ, Ôn Tranh Vanh...

Sau khi thông tin Trang Pháp góp mặt trong dàn Chị Đẹp Đạp Gió 2026 được công bố, truyền thông Trung Quốc cũng đã có những bài viết dành lời khen, đánh giá cao thực lực của đại diện Việt Nam. Tờ Sina gọi Trang Pháp là "Thái Y Lâm phiên bản Việt" vì sở hữu năng lực ca hát, nhảy múa, sáng tác toàn diện và có thể biến hóa với đa dạng hình ảnh, thể loại âm nhạc trên sân khấu.

Truyền thông Trung Quốc dành nhiều lời khen, đánh giá cao năng lực của Trang Pháp.

Bên cạnh đó, tờ 163 và nhiều blogger giải trí hàng đầu cũng dự đoán Trang Pháp nằm trong top 5 "hắc mã" sẽ làm nên bất ngờ, có khả năng tiến sâu và giành được thứ hạng cao tại Đạp Gió năm nay, cùng với nữ diễn viên Đào Hân Nhiên, nghệ sĩ Kinh kịch Hầu Vũ, ca sĩ thần tượng Từ Mộng Khiết hoặc An Kỳ, vận động viên trượt băng tốc độ Vương Mông.

Trong đó, Trang Pháp được tờ 163 khen ngợi: "Đại diện Việt Nam có thần thái và visual ấn tượng, kinh nghiệm sân khấu quốc tế dày dặn, kỹ năng hát nhảy tốt. Sự toàn diện và khác biệt của Trang Pháp giúp cô trở thành đối thủ nặng ký của hơn 30 Chị Đẹp còn lại trong chương trình".

Đại diện Việt Nam được dự đoán nằm trong top 5 "hắc mã" sẽ làm nên bất ngờ, có khả năng tiến sâu và giành được thứ hạng cao tại Đạp Gió năm nay.

Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng là chương trình có tỷ suất người xem cao của Trung Quốc do Mango TV sản xuất và bắt đầu lên sóng năm 2020. Trong chương trình này, hơn 30 sao nữ từ nhiều lĩnh vực văn hóa, giải trí, thể thao sẽ cạnh tranh cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án.

Từ năm 2023, các nghệ sĩ tham gia show này không chỉ là người Trung Quốc mà còn đến từ các quốc gia khác. Nữ ca sĩ Chi Pu của Việt Nam từng thi Tỷ Tỷ Đạp Gió 2023 và giành được hạng 6. Chương trình cũng tạo bàn đạp để Chi Pu thâm nhập thị trường giải trí Trung Quốc. Ở mùa tiếp theo, nữ ca sĩ Suni Hạ Linh của Việt Nam tham gia nhưng kết quả không tốt. Năm 2025, không có đại diện Việt Nam nào chinh chiến ở chương trình này.

Chi Pu, Suni Hạ Linh là những đại diện Việt Nam từng tham gia sân chơi Đạp Gió Trung Quốc.

