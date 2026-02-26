Ngay trong Tết Nguyên đán vừa qua, showbiz Trung Quốc chấn động trước vụ việc nữ ca sĩ Na Yina bị Sở Văn hóa Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thu hồi giấy phép biểu diễn thương mại vào ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Âm lịch). Trong văn bản được ban hành, Na Yina được kết luận là nghệ sĩ có hành vi thiếu chuẩn mực, thách thức quy định của cơ quan quản lý văn hóa và vi phạm Điều 8 của Quy chế Tự quản lý kỷ luật đối với nghệ sĩ trong ngành nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) quyết định cấm Na Yina biểu diễn trong tất cả sự kiện giải trí, lễ hội âm nhạc có trả cát-xê trên toàn quốc, đồng thời sẽ phạt nặng đơn vị cố ý mời nữ ca sĩ này biểu diễn chui.

Đến ngày 26/2, Na Yina tiếp tục vướng vào ồn ào mới sau vụ bị cấm diễn toàn quốc. Theo đó, Na Yina đã bị giám đốc Khương Hân Hân của 1 công ty âm nhạc tố cáo trốn thuế. Đơn khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của Na Yina đã được đồng nghiệp gửi đến Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc.

Theo Khương Hân Hân, ở thời điểm đỉnh cao danh tiếng, Na Yina từng nhận đến 20 show/tháng. Cát-xê của nữ nghệ sĩ là 300.000 NDT/show thông thường (hơn 1 tỷ đồng), các chương trình đêm giao thừa là 700.000 NDT (2,45 tỷ đồng). Tính đến trước thời điểm bị "phong sát", Na Yina đã biểu diễn hơn 100 show, nhưng cô chưa nộp 1 đồng tiền thuế và thậm chí quỵt tiền tác quyền âm nhạc của đối tác gây bức xúc.

Na Yina bị tố cáo trốn thuế trong 1 thời gian dài. Ảnh: Sina.

Trả lời truyền thông xứ tỷ dân, Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc cho biết cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo về việc Na Yina trốn thuế. Hiện, nhân viên cục thuế đang tiến hành xác minh, điều tra và thanh tra toàn diện thu nhập của nữ ca sĩ này. Theo pháp luật Trung Quốc, những người chậm nộp tiền thuế hay bất kỳ khoản tiền phạt nào trong thời hạn theo yêu cầu của cơ quan thuế sẽ bị truy tố và ngồi tù.

Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc đang tiến hành xác minh, điều tra và thanh tra toàn diện thu nhập của nữ ca sĩ vừa bị cấm sóng này sau khi tiếp nhận đơn tố cáo. Ảnh: Sina.

Na Yina hay còn gọi là Lady Nana từng là ca sĩ đắt show bậc nhất Cbiz. Tuy nhiên, từ năm 2022, cô đã bị nền tảng Douyin đóng tài khoản MXH vĩnh viễn, bị đài truyền hình trung ương phê phán "gây rối trật tự không gian mạng" sau khi văng tục, dùng công nghệ AI tạo ra hình ảnh gây tranh cãi và livestream bán hàng giả khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc xử phạt hành chính. Đồng thời, Na Yina cũng bị cấm sóng, không cho phép xuất hiện trên truyền hình.

Năm 2025, Na Yina đã lén tổ chức buổi biểu diễn mừng giao thừa và mời hàng loạt các ngôi sao từng vướng bê bối vi phạm pháp luật tham gia. Hành vi của cô gây bức xúc dữ dội trong dư luận. Trước làn sóng chỉ trích của công chúng, Na Yina vẫn trơ mặt nhận show, đi hát như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự nghiệp, danh tiếng của Na Yina lụi tàn từ năm 2022 sau vướng nhiều scandal nghiêm trọng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Weibo