Hot girl huyền thoại trổ tài kinh doanh, thu gần 3 tỷ chỉ trong 10 phút!

Hong Young Gi nổi tiếng là ulzzang (hot girl) huyền thoại của Hàn Quốc. Sau khi nổi tiếng, cô lấn sân tham gia nhiều chương trình truyền hình và giờ đây là kinh doanh. Hiện tại, cô đang điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến.

Thông qua bài đăng trên mạng xã hội, Hong Young Gi chia sẻ ảnh chụp màn hình tài khoản ngân hàng, cho thấy doanh thu của cô đã vượt quá 160 triệu won (hơn 2,9 tỷ đồng). Đây là doanh thu chỉ sau 10 phút thông báo ra mắt dòng mỹ phẩm mà Hong Young Gi quảng cáo. Hot girl này tỏ ra khó tin: “Chưa đầy 10 phút? Có thật không vậy?!”. Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với khách hàng nhanh chóng mua sản phẩm: “Tôi biết mọi người đã chờ đợi rất lâu, nhưng một lần nữa tôi cảm nhận được tình yêu thương mà các bạn dành cho tôi”.

Hong Young Gi thu về gần 3 tỷ đồng chỉ sau 10 phút mở bán dòng mỹ phẩm mới. Ảnh: Koreaboo

Sau đó, hot girl huyền thoại đã chia sẻ thêm một ảnh chụp màn hình cho thấy cô đã thu về 420 triệu won (7,6 tỷ đồng) doanh thu chỉ trong một ngày, cùng với 5.336 đơn đặt hàng. Hong Young Gi nói thêm: “Tôi thực sự đang che miệng vì sốc trước doanh số kỷ lục này. Phấn bắt sáng sắp hết rồi”, ám chỉ rằng sản phẩm sắp bán hết.

Sau 1 ngày, doanh thu đã lên đến 20 triệu won (7,6 tỷ đồng), cùng với 5.336 đơn đặt hàng. Ảnh: Koreaboo

Cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước tài kinh doanh của Hong Young Gi. Hong Young Gi sinh năm 1992, lần đầu được biết đến vào năm 2009 với tư cách là một "ulzzang" thế hệ đầu tiên sau khi xuất hiện trên chương trình Ulzzang Generation của Comedy TV. Năm 2012, cô kết hôn với chồng kém 3 tuổi - khi đó còn là học sinh trung học, do mang thai trước hôn nhân. Hiện tại, đôi vợ chồng có 2 con trai. Ở tuổi 34, Hong Young Gi vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp, cô đang điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến và tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Dù đã làm mẹ 2 con nhưng hot girl này vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung. Cô có 1,1 triệu người theo dõi và đang kinh doanh rất thành công. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo