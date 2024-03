Nữ ca sĩ Việt 21 tuổi sinh con, làm mẹ đơn thân, nhìn đứa trẻ lớn lên giỏi giang xinh đẹp ai cũng ngưỡng mộ

Sinh năm 1981, Hiền Thục là 1 trong những nữ ca sĩ xinh đẹp và tài năng của showbiz Việt. Ngày ấy, ở độ tuổi đôi mươi, Hiền Thục đã rất nổi tiếng. Không chỉ vì sự nghiệp ca nhạc nở rộ mà cả vì mối tình với nhạc công Tuấn Thăng. Chuyện tình yêu đẹp của Hiền Thục và Tuấn Thăng nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người, ai cũng mong đôi tình nhân trẻ bên nhau dài lâu.



Hiền Thục và con gái

Năm 2002, Hiền Thục bất ngờ tuyên bố chuẩn bị kết hôn cùng Tuấn Thăng. Phản ứng của dư luận hồi ấy "vừa mừng vừa lo", mừng vì Hiền Thục nên duyên chồng vợ với người mình yêu, lo vì cô kết hôn khi còn quá trẻ, lúc ấy người đẹp mới 21 tuổi. Thế nhưng, đám cưới ấy mãi chẳng diễn ra, còn Hiền Thục lại biến mất ở đâu đó 1 thời gian dài.

Theo chia sẻ, Hiền Thục và Tuấn Thăng đã ấn định ngày cưới nhưng trước khi chờ được đến ngày đẹp này thì cả hai quyết định "đường ai nấy đi".

Sau một thời gian dài vắng bóng, Hiền Thục trở lại với các sân khấu ca nhạc kèm tuyên bố đã sinh con và làm mẹ đơn thân. Ở thời điểm hiện tại, dư luận có vẻ như đã thoải mái hơn với những bà mẹ đơn thân nhưng ở thời điểm hơn 20 năm về trước thì không hề dễ dàng gì.

Hiền Thục không chỉ phải đối diện với sức ép từ dư luận và cả những khó khăn về kinh tế khi 1 mình nuôi con nhỏ ở tuổi 21. May mắn là trong hành trình nuôi con của Hiền Thục luôn có gia đình đồng hành. Hiền Thục từng tâm sự, đó là giai đoạn khó khăn không chỉ với bản thân cô mà còn với cả gia đình. Có thời điểm, bố Hiền Thục phải đi đạp xích lô để nuôi sống gia đình. Rồi sau đó, bố Hiền Thục bị bệnh nặng, mọi gánh nặng đè nặng lên vai mẹ của cô. Giai đoạn đó, với Hiền Thục là những chuỗi này vô cùng mệt mỏi và đầy áp lực nhưng may mắn cô chưa từng từ bỏ.

Những áp lực kinh tế cũng khiến Hiền Thục trở lại với sân khấu sớm hơn. Cô tâm sự: Tôi phải mất hai năm sống trong lo sợ và nuôi con trong tuyệt vọng. Tôi trở lại sân khấu khi khán giả đã quên hẳn có sự hiện diện của ca sĩ Hiền Thục trước đây".

Trong một bài phỏng vấn sau này, Hiền Thục nói: “Tôi không chủ động chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Hoàn cảnh xô đẩy tôi vào gian khó. Lúc đó, tôi buộc phải chọn lựa tương lai cho mình và con gái còn đang đỏ hỏn trên tay. Hướng đi thứ nhất là ngồi đó, ôm sầu muộn và than khóc, chờ đợi thứ gọi là vận may đến với mình. Hướng thứ hai là chủ động làm việc, bước tiếp trên đường đời. May mắn là tôi đã can đảm đi theo con đường thứ hai, gạt nước mắt sang một bên và bước tiếp”.

Nói về tình yêu cũ, Hiền Thục mạnh mẽ chia sẻ: "Tôi dám yêu, dám chấp nhận. Bây giờ tôi không còn non trẻ nên suy nghĩ cũng khác. Giữa tôi và Tuấn Thăng đã kết thúc. Tôi không thuộc tuýp người kể lể, nhưng cũng biết mình không hẳn đã đúng hoàn toàn".

Hơn 20 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục không vạch ra bất kỳ quy chuẩn gì cho việc nuôi con, nhưng lấy những kinh nghiệm từ vấp váp của bản thân để dạy con.

Hiền Thục cho biết: "Tôi là một đứa trẻ ngoan, cho đến năm 19 tuổi, yêu một người, đi theo người đó cho đến khi có con mà không đám cưới, người ta cũng không ở cạnh mình. Là bố mẹ tôi, bạn có thất vọng không?

Rút kinh nghiệm từ chính bản thân, tôi không dạy con theo cách của bố mẹ. Tôi không ép Gia Bảo làm những việc mà con không thích, cũng như không đặt quá áp lực lên thành tích học tập của con. Tôi không cần con phải đạt bất kỳ thành tựu gì, chỉ cần con là chính mình, đủ mạnh mẽ và sáng suốt trong mọi tình huống".

Trong suốt những tháng năm dài, Hiền Thục vừa làm mẹ, vừa làm bố lại vừa làm bạn với con. Trong các câu chuyện Hiền Thục kể, cô thường hài hước nói rằng nhiều khi Gia Bảo còn "trưởng thành" hơn cả mẹ.

Ở tuổi ngoài 40, Hiền Thục vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Suốt nhiều năm tháng dài, Hiền Thục có thể tự làm việc và tự chăm sóc con mà không cần có sự hỗ trợ của bất kỳ người đàn ông nào.

Không chỉ có sự nghiệp vững chắc của riêng mình, Hiền Thục còn có cuộc sống hạnh phúc bên cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Theo chia sẻ của Hiền Thục, Gia Bảo chăm ngoan, học giỏi, hiểu chuyện và có tính cách trầm tĩnh, kiệm lời chứ không nhí nhảnh, hồn nhiên như mẹ.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Gia Bảo

Gia Bảo, con gái Hiền Thục hiện đang theo học tại một trường Đại học ở TP.HCM. Hiền Thục thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thân thiết của 2 mẹ con lên mạng xã hội. Trong suốt nhiều năm qua, nữ ca sĩ chọn cách làm bạn, thường xuyên đi ăn uống, du lịch cùng nhau nên cả hai rất thân thiết.