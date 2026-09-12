Nữ ca sĩ Vbiz làm mẹ đơn thân, từng bí mật sang Mỹ sinh con hiện ra sao?

Maya tên thật là Mai Thu Hường, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu trước khi hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Nữ nghệ sĩ từng gây chú ý qua các bộ phim như Scandal: Bí mật thảm đỏ, Vợ ba, Em là của em và một số sản phẩm âm nhạc.

Thời điểm sự nghiệp đang có nhiều hoạt động, Maya bất ngờ vắng bóng để sang Mỹ sinh con. Cô sinh con gái đầu lòng vào cuối tháng 1/2015 tại Mỹ và đặt tên thân mật cho bé là Bồ Câu. Việc nữ ca sĩ âm thầm mang thai, sang nước ngoài sinh con từng khiến công chúng xôn xao.

Sau khi sinh, Maya lựa chọn trở về Việt Nam cùng con gái. Cô từng chia sẻ quyết định này một phần vì muốn mẹ ruột được sống gần người thân tại Hà Nội, đồng thời Bồ Câu cũng có thêm người thân bên cạnh để chăm sóc. Maya khẳng định việc sang Mỹ sinh con với mong muốn con có tương lai và được chăm sóc tốt nhất.

Maya bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu trước khi hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Ảnh: FBNV

Sau khi sinh, Maya lựa chọn trở về Việt Nam cùng con gái. Ảnh: FBNV

Không công khai danh tính bố của con

Từ khi con gái chào đời, Maya lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Cô không công khai danh tính cha của Bồ Câu trước công chúng và hạn chế chia sẻ những câu chuyện riêng tư liên quan đến mối quan hệ này.

Maya từng thẳng thắn thừa nhận hành trình một mình chăm con có những lúc không dễ dàng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô và cha của Bồ Câu vẫn giữ mối quan hệ đúng mực, cùng thực hiện trách nhiệm với con gái.

Trong cuộc sống, Bồ Câu trở thành một trong những mối quan tâm lớn nhất của Maya. Nữ ca sĩ từng ví con gái như một người bạn nhỏ, đồng hành cùng cô trong nhiều giai đoạn của cuộc đời. Bản thân Maya hiện không đặt nặng chuyện phải có bạn trai hay kết hôn, thay vào đó tập trung vào cuộc sống và công việc.

Hiện tại, Maya vẫn chưa công khai danh tính của bố con gái. Ảnh: FBNV

Tuổi 38 trở lại màn ảnh, liên tiếp nhận vai diễn mới

Đến năm 2023, Maya chính thức trở lại sau một thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, cô không còn xuất hiện dày đặc như trước mà lựa chọn công việc phù hợp, đồng thời dành thời gian chăm sóc Bồ Câu. Năm 2026 đánh dấu sự trở lại rõ nét hơn của Maya trên màn ảnh.

Ở tuổi 38, Maya vẫn giữ được vóc dáng cùng phong cách gợi cảm vốn là hình ảnh quen thuộc của cô. Sau những biến cố từng trải qua, nữ diễn viên hiện có phần kín tiếng và bình thản hơn. Cô không còn xuất hiện quá nhiều trên truyền thông nhưng vẫn duy trì công việc nghệ thuật khi có dự án phù hợp.

Từng âm thầm sang Mỹ sinh con khi sự nghiệp đang được chú ý, Maya hiện có cuộc sống khá kín tiếng bên con gái. Ảnh: FBNV