Sao Việt xác nhận tổ chức đám cưới với mẹ đơn thân 3 con, là CEO công ty dược phẩm vào ngày 26/9

Akira Phan là cái tên không quá xa lạ với khán giả 9X. Bên cạnh sự nghiệp, những câu chuyện đời tư của nam ca sĩ cũng nhận được sự quan tâm. Sau thời gian kín tiếng, anh từng "đánh úp" khi công khai mối quan hệ với Phương Maika. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi hoành tráng trong căn biệt thự gia đình tại TP.HCM hồi tháng 5/2026.

Cho đến mới đây, Akira Phan xác nhận sẽ làm đám cưới hoành tráng, đầu tư khủng vào ngày 26/9 tới. Theo đó, cặp đôi đặt may váy cưới riêng, không gian tiệc cũng được bày trí, sắp đặt theo phong cách và câu chuyện cá nhân của cô dâu và chú rể. Nam ca sĩ tung loạt ảnh cưới và nhắn nhủ đến vợ: "Có những khoảnh khắc không cần quá nhiều lời, chỉ cần nhìn người bên cạnh là biết mình đã sẵn sàng cho một chương mới. Một ngày rất đẹp, bên biển, bên người mình thương. Và có lẽ từ hôm nay, những điều bình thường nhất cũng sẽ trở thành những kỷ niệm thật đặc biệt. Hẹn vợ 26/09/2026".

Akira Phan xác nhận tổ chức đám cưới ngày 26/9 tới

Sau đó, Phương Maika cũng dành những lời ngọt ngào để đáp lại: "Cảm ơn chồng vì đã cùng em có một buổi chiều thật đẹp bên biển. Em thích nhất là những khoảnh khắc mình chẳng cần diễn gì cả, cứ nắm tay nhau, nhìn nhau rồi cười thôi. Sau này có thể mình sẽ quên hôm đó đã chụp bao nhiêu tấm hình, mặc chiếc váy nào… nhưng chắc em sẽ nhớ cảm giác được đứng cạnh chồng như thế này".

Cặp đôi rất đầu tư từ trang phục, không gian... cho ngày trọng đại

Nhan sắc của Phương Maika - CEO công ty dược phẩm, vợ sắp cưới của Akira Phan

Akira Phan sinh năm 1985 tại TP.HCM. Nam ca sĩ được khán giả biết đến qua loạt ca khúc quen thuộc như Mùa đông không lạnh, Lời nguyền, Đợi chờ là hạnh phúc... Bên cạnh ca hát, anh còn tham gia sáng tác và ghi dấu với dòng nhạc ballad trẻ trung, gần gũi. Tuy từng có thời điểm phủ sóng mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc, hành trình hoạt động nghệ thuật của Akira Phan cũng trải qua không ít thăng trầm. Từ sau năm 2012, tên tuổi nam ca sĩ dần giảm sức hút khi anh ít xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời vướng một số ồn ào liên quan đến chuyện tài chính.

Phương Maika không hoạt động trong showbiz mà được biết đến là CEO một công ty trong lĩnh vực dược phẩm. Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ doanh nhân ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch, phong thái tự tin và hình ảnh hiện đại. Phương Maika từng biết đến Akira Phan qua âm nhạc và đặc biệt yêu thích ca khúc Điều ước giản đơn. Tuy nhiên, điều khiến cô rung động lại không nằm ở danh tiếng của nam ca sĩ mà đến từ tính cách ngoài đời. Nữ doanh nhân chia sẻ: “Anh ấy hiền, thật và dễ gần. Những lần anh rủ đi uống nước ép, anh chia sẻ rất nhiều về cuộc sống, khiến tôi dần hiểu và cảm nhận được sự đồng điệu”.

Akira Phan cho biết do có sự đồng điệu nên cả hai chỉ tìm hiểu thời gian ngắn để đi đến quyết định hôn nhân

Về phía Akira Phan, nam ca sĩ cho biết chỉ sau khoảng một tháng tìm hiểu, anh đã quyết định chia sẻ với Phương Maika toàn bộ câu chuyện cá nhân, kể cả những điều riêng tư nhất. Với anh, đây là cách để "đặt cược" vào mối quan hệ khi đã xác định nghiêm túc, đồng thời giúp nữ doanh nhân không bị bất ngờ nếu sau này đối diện với những thông tin từ bên ngoài.

Một điểm đặc biệt trong mối quan hệ của cả hai là câu chuyện con riêng. Phương Maika hiện có ba con riêng, trong khi Akira Phan cũng có một con trai đang sinh sống tại Úc. Akira Phan cho biết anh yêu quý các con của Phương Maika, đặc biệt ấn tượng trước sự ngoan ngoãn, biết suy nghĩ của các bé. Những khác biệt trong hoàn cảnh gia đình vì thế không trở thành rào cản, mà ngược lại giúp cả hai có thêm sự thấu hiểu khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc.

Cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi hoành tráng tại căn biệt thự bề thế ở TP.HCM

Vợ của Akira Phan có 3 con riêng, mối quan hệ với bố dượng rất thân thiết, gần gũi

Ảnh: FBNV